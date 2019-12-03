18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры

Anna
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Anna – ваш гид
Вы осмотрите живописные ущелья, созданные, по преданию, молниями самого Зевса; посетите монастырь, хранящий чудотворный крест, с видом на Ливийское море; увидите кристальные реки и лазурные озера с богатым миром подводных обитателей; прогуляетесь по живописным горным деревушкам; попробуете в колоритной таверне местный гастрономический шедевр — мясо «антикристо» и посетите чудесный пальмовый пляж.
От 365 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии18 отзывов
5
Все краски западного Крита
Все краски западного Крита

Что вас ожидает

Места, куда хочется возвращаться снова и снова!
В путешествии по западной части Крита вы поймете, насколько сильно она отличается от восточной. Вы увидите много зелени, деревьев и природных водоемов — озеро Курна, водопады Аргируполи и реку Мегалопотамос с пальмовыми берегами. Вас встретит дикая сельская местность, совершенно пустое шоссе, традиционные критские деревни, живописные склоны, вершины гор и многочисленные ущелья. Вам предстоит оценить панорамные виды потрясающей красоты — обзор достигает самой южной точкой Европы, того самого острова, где Одиссей был пленником нимфы Калипсо на протяжении 7 лет.

Красивые ущелья и водоемы
В извивающемся ущелье Хлопающих парусов вам откроются впечатляющие пейзажи скал, а музыка ветра сделает очевидным название самого места. Вы прогуляетесь по скальным тропинкам, спуститесь на дно ущелья, посетите источник-водопад Святого Николая Курталиотского и пройдете по старинному мосту через «Великую реку» с ледяной кристальной водой. Также в программе будет ущелье Черного дрозда — миниатюра Самарийского. Здесь вы увидите часовню Николая Чудотворца в скале, озеро Курнас — единственное пресноводное озеро острова с лазурной водой и множеством рыб. Возможно, во время прогулки на катамаране вам посчастливится увидеть и его главную достопримечательность — черепах.

Монастырь с видом на Ливийское море
Возле обители поговорим о его главной ценности — животворящем Кресте, и обсудим некоторые обескураживающие подробности. Вы познакомитесь с образом жизни послушников монастыря, а в местном музее послушаете церковное пение, словно спускающееся с натуральных фрагментов древних фресок и икон. По желанию, на территории обители вы сможете приобрести монастырский мед, оливковое масло, рукодельные свечи и ладан из цветочной пыльцы.

Обед в колоритной таверне
В Аргируполи — деревушке, утопающей в зелени и прохладных водопадах, вас будет ждать обед в таверне с аутентичным интерьером. Здесь обязательно стоит попробовать знаменитое критское мясо «антикристо» — благодаря традиционному методу приготовления оно получается очень вкусным и нежным. После обеда у вас будет свободное время для прогулок по окрестностям городка под умиротворяющий шум водопадов, которые выстроились непрерывной чередой вдоль дороги. А в завершении прогулки, на обратном пути, мы устроим для вас приятную «апельсиновую» паузу у освежающего фонтана в окружении 27 львов!

Кому подходит экскурсия

  • Семьям с детьми от 3,5-4 лет, небольшим компаниям и парам.
  • Любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита.
  • Я сама составляю маршруты прогулок по Криту и тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама.
  • В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.

Организационные детали

  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид. Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
  • Экскурсия начинается, как правило, ранним утром и заканчивается вечером.
  • Транспортные расходы и услуги водителя входят в стоимость экскурсии.
  • Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, область Lassiti, Agios Nikolaos, Ierapetra, Elounda, Sitia, Agia Pelagia, Bali, Rethymno.
  • Область Chania — по договоренности.
  • Не входит в стоимость: обед в таверне — 10-20 евро/чел; билеты в монастырь, музеи, археологические и исторические памятники.
  • По желанию можно изменить маршрут и посетить винодельню и/или фабрику оливкового масла.
  • Проведение экскурсий на транспорте категории люкс за дополнительную плату по договоренности.
  • Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, купальные принадлежности, заряженный фотоаппарат со свободной памятью.
Все краски западного Крита
Все краски западного Крита

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 декабря 2019
Замечательный Крит!!! Замечательная экскурсия!!! Превосходная Анечка!!! Мы в полном восторге от общения с этой замечательной парой. Все легко и просто, как будто в гостях у родных побывали, но при этом осмотрели весь Западный Крит и даже больше!. Счастья, любви и благополучия передайте им и наши все лучшие слова благодарности! С уважением Нина и Игорь Чаплыгины
6 октября 2019
Анна отлично провела экскурсию, интересно рассказала про Крит и его особенности, истерическую и культурную части, поужинали в таверне с хорошей кухней и красивым видом. Муж аккуратно и комфортно вёл авто, так что всем довольны, своим знакомым, кто соберётся на Крит, обязательно порекомендуем.
25 сентября 2019
Всем нам (а была команда из 5 человек)очень понравилась экскурсия. Было познавательно, но посетив множество мест и стран, я понимаю, это не самое главное. Главное- проникнуться духом Крита, что удалось сделать с Анной и её мужем! Приятно , что это было ненавязчиво и очень чутко. Спасибо, приедем еще и поедем только с вами по восточной части Крита! Лариса.
14 сентября 2019
Хочу выразить благодарность Анне за экскурсию Все краски западного Крита! Особенно отмечу высокий профессионализм Ани, она умеет услышать клиента и так выстроить поездку, что ты получаешь именно то, что понравится. В моем случае это сочетание истории Крита: посещение монастыря, взгляд на ущелья, с современной жизнью Крита: винодельня, оливковая косметика. Несомненно приятно удивило посещение Ретимно, я не ожидала увидеть здесь остатки венецианской культуры. Мы провели вместе целый день, общение было легким и располагающим. Обед - это отдельная тема, Анна выбрала таверну с весьма живописным видом, а еда была выше всяких похвал. Я также благодарю супруга Ани, который обеспечил безопасное путешествие по многочисленным горным серпантинам. Спасибо Вам!
15 августа 2019
Вода в озере - райская. Все очень понравилось
Svetlana
11 августа 2019
Экскурсия очень понравилась, побывать во многих местах без местных жителей - замечательного гида и отличного водителя было бы затруднительно. Экскурсия будет интересна любознательным путешественникам всех возрастов. Большое спасибо !
9 августа 2019
Экскурсия очень понравилась! Анна отличный гид! Большое спасибо!
29 июля 2019
Экскурсия просто великолепная! Очень грамотно составлен маршрут. Видно, что Анна готовится к экскурсии. К тому же Анна великолепный рассказчик. Складывается ощущение, что приехал к друзьям, которые тебе показывают свои любимые места. Программа была насыщенной и разнообразной, но в то же время все было настолько динамично, захватывающе и ненапряжно, что время пролетело незаметно. За это время мы увидели и морское побережье и реку с пальмовой рощей по берегам и ущелья с захватывающим дух видом и живописные склоны, поросшие оливками и озеро с черепахами. Побывали в монастыре и маслобойне. А еще был великолепный обед в таверне в тени деревьев и в метре от водопада. Получилось очень душевно и познавательно.
Было жалко, что получилось побывать только на одной экскрусии. В следующую поездку обязательно обратимся еще раз к Анне.
Очень рекомендуем экскурсовода и экскурсию!
20 июля 2019
Добрый день! Были на экскурсии "Все краски западногл Крита". Экскурсия очень хорошая . Всем нам понравилось . Экскурсия инфрматированна, насыщена пррекрасными видами и уникальными местами, которые нам показали и рассказали Анна и ее муж. Экскурсия велась в виде рассказа и даже понятна нашему сыну . Очень было здорово, что после экскурсии у ребенка и унас остплись яркие впечатления и полученная информация от гида. Теперь мы еще больше влюбились в этот остров и рекомендуем посетить его и воспользоваться услугами гида Анны. Проведенный день запомнится нам на долго. Увозим с собой самые яркие моменты. Спасибо гиду и компании. Все организованно здорово.
Вероника
15 июля 2019
Анна произвела впечатление своей исключительной ответственностью. Маршрут прекрасно составлен, наши пожелания учитывались и выполнялись! Экскурсия не перегружена фактами, но в то же время знания мы получили глубокие и целостные.
Ещё 8 отзывов

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