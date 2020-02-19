17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть секреты греческой кухни и узнать рецепты традиционных блюд

Елена
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Елена – ваш гид
Еда для греков — это одна из важнейших составляющих повседневной жизни, возведенная в культ, и в этом вы убедитесь на прогулке по самым интересным гастрономическим местам Салоников.

Мы начнем в лавке с ароматными специями, продолжим на колоритном центральном рынке, заглянем в интересные магазинчики, где вы сможете выбрать необычные подарки друзьям, и разведаем любимые таверны местных жителей.
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Храм Св.Софии в центре города
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У этой экскурсии17 отзывов
5
Гастрономические импровизации
Гастрономические импровизации

Что вас ожидает

В Греции принято собираться семьями, отмечать значительные и пустяковые события в тавернах большими компаниями. Если готовят дома — обсуждают заранее меню с гостями, а во время обеда и ужина много говорят о еде. Это я наблюдала практически везде, на островах и на материке, в тавернах, в такси и на паромах, в домах простых крестьян и рыбаков, в компаниях музыкантов, художников и университетских профессоров.

Я с удовольствием поделюсь рецептами, секретами и гастрономическими историями во время прогулки, основные пункты которой я обозначу ниже. Не люблю строгих планов, поэтому предлагаю импровизировать по ходу и строить маршруты в зависимости от ваших пожеланий и интересов.

Давайте отправимся в лавку с травами и специями, в греческой кухне они используются гораздо чаще, чем в других средиземноморских странах. Я помогу выбрать из ароматного обилия подходящее и расскажу, какие специи и травы используют для салатов, а с какими можно готовить горячие блюда. Там же продается мыло, сделанное вручную на оливковом масле, морская соль, оригинальные сушеные помидоры и горный травяной чай. Все это — прекрасные подарки.

Потом я покажу рыбный рынок, это — часть центрального общегородского рынка. Торгуют сами рыбаки — крепкие греки с обветренными лицами, они привозят ночной улов, раскладывают его на льду и зазывают посетителей к своим прилавкам, выкрикивая цены и ассортимент. Тут же чистят, потрошат, взвешивают на огромных металлических весах. Глаза разбегаются: малюсенький гаврос, здоровенный тунец, блестящие сардины, черные мидии, морской окунь, розовые кальмары, пупырчатые осьминоги, иногда встречаются рыба-скорпион и жирные угри.

Древнегреческий поэт, полководец, кулинар и гурман Архестрат — автор одной из первых в истории кулинарной книги «Гастрономия. Обедоведение» или «Роскошная жизнь», придавал огромное значение морепродуктам. Блюдам из них посвящены три четверти его рукописных трудов. Древние греки ценили рыбу: в комедиях Аристофана рыбные ряды посещали люди с достатком; а Демосфен упоминал о растрате казенных денег «на рыб».

В прошлом столетии рыба считалась едой бедных из-за дороговизны мяса, сегодня — по-разному; в некоторых тавернах на материке рыбные блюда — самые дорогие, а на островах, я заметила, морепродукты и рыбу готовят чаще, интереснее и продают дешевле. Продавцы на рынке в Салониках приветливы, хоть историй не расскажут, но разрешат фотографировать себя и товар.

Потом переместимся в критский магазин, где продают твердые, мягкие сыры, традиционный греческий йогурт, который вы не встретите в обычных супермаркетах, и интересные закуски на основе сыра. Прогуляемся по улицам с отличным выбором фруктов, орехов, оливок, свежей выпечки и вина.

По дороге нам будут попадаться кондитерские со сладостями, а можем зайти в кафе, и я расскажу о греческих кофейных традициях. К слову, если вы жить не можете без чая, берите его из дома с собой, греки чай не пьют — ни в кафе, ни в таверне, ни в гостях его вы не найдете.

Далее можно продолжить прогулку в сторону порта через квартал с сувенирными лавками и тавернами, я покажу, где лучше пообедать, а можно проехать наверх в старый город и насладиться видом на Эгейское море. Там тоже есть бары, кафе и ресторанчики.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет услышать острые, сладкие, экзотические рассказы о греческих специях, травах и сырах. Кто хочет посетить колоритный рыбный рынок и узнать, чем отличается сепия от лангуста, сардина от гавроса, зачем сушат щупальца осьминогов, и почему греки используют лимон вместо соли. Кто любит сладости, хочет купить необычные подарки друзьям/коллегам/детям и пообедать в таверне, куда ходят местные жители.
Детей приглашаю бесплатно.

Гастрономические импровизации
Гастрономические импровизации
Гастрономические импровизации
Гастрономические импровизации
Гастрономические импровизации
Гастрономические импровизации
Гастрономические импровизации
Гастрономические импровизации
Гастрономические импровизации

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Храм Св.Софии в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
По образованию и профессии графический дизайнер, родом из Москвы, 15 лет живу в Греции. Летом с семьей - на острове Тасос, а остальные месяцы - в Салониках. Увлечения - барочная опера, путешествия, кулинария, фотография, антикварное стекло, филология, кошки, природа, люди. Часто приезжают друзья со всего света, просят показать рынки, таверны, сувенирные лавки и помочь выбрать подарки. Накопленный опыт пригодился при составлении гастрономической прогулки. Экскурсия в верхний город подойдет тем, кто немного познакомился с Салониками.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Анна
19 февраля 2020
Спасибо громадное нашему экскурсоводу Елене за знакомство с Салониками!!!!
Экскурсия длилась гораздо больше чем оговоренные 3 часа.
Я очень благодарна Елене за большой объем информации, который она мне дала и до экскурсии (на этапе бронирования поездки), во время самой экскурсии (узнали много о гастрономический предпочтениях греков, архитектуре, семейных устоях и особенности жизни), так и после самой экскурсии ( помогла с инфо о трансфере в аэропорт).
Елена, СПАСИБО!!!!!!!!!!
18 октября 2019
Экскурсия нам очень понравилась.Мы замечательно провели время!!!Елена на месте предложила совместить гастрономический тур с прогулкой по городу.Показала интересные места,хорошо общались.Она очень приятная в общении.Спасибо.
Наташа
18 октября 2019
Елена прекрасный экскурсовод и чудесный человек. Получили огромное удовольствие. Спасибо огромное!
3 октября 2019
Прекрасная экскурсия для людей впервые посетивших Грецию и Салоники в частности. Помимо гастрономических традиций и особенностей в ходе экскурсии большое внимание было уделено истории и архитектуре. Спасибо, Елена, за приятное общение.
20 сентября 2019
Были с мужем на гастрономической экскурсии с Еленой. Нам все очень понравилось. Лена рассказала много интересного о разных вкусняшках, которые самим было бы сложно заметить,завела в магазинчик с продукцией с острова Крит, где мы приобрели вкуснейший сыр, которым наслаждаемся уже дома). Спасибо Лена за замечательную экскурсию, разные вкусности. Очень рекомендую!!!
9 апреля 2019
Нам очень понравилась экскурсия -прогулка с Еленой. Мы в Греции первый раз, и благодаря Елене узнали об этой прекрасной стране много интересного и полезного. Спасибо Елене за отлично проведенное время, за терпение и понимание. Мы конечно засыпали Елену вопросами как по теме экскурсии, так и обо всём) Отличная экскурсия, всем рекомендую!
2 января 2019
Очень душевная и интересна экскурсия.
10 октября 2018
Спасибо!все понятно доступно и интересно!!!
2 июля 2018
Большое спасибо Елене за эту экскурсию- прогулку по Салоникам! Мы были впервые в Салониках, но благодаря Елене быстро освоились в этом старинном и красивейшем городе! Ее рассказ о гастрономических пристрастиях и предпочтениях греков весьма познавателен-такое не узнаешь из стандартных источников информации, а благодаря наглядным картинкам из жизни- лавкам, магазинчикам и рынкам очень впечатляющ, ароматен и вкусен! Елена очень приятный собеседник и время в беседе пролетело незаметно...
Рекомендую экскурсию всем кто интересуется жизнью и кухней Греции и хочет узнать и попробовать "на вкус" эту страну поближе.
Марина
21 мая 2018
Экскурссия очень интересная. узнал много всего про культуру, традиции и еду которую ели и едят греки. Рынок местных продуктов многообразен, особенно морепродуктов. По ходу экскурссии гид отвечал с интересом на все вопросы про греческие обычаи и обычаи. Подытоживая рекомендую посетить экскурссию для всех тех кто впервые в Греции и хочет познакомится с ее культурой, едой и ее очень приятными жителями. P.S. очень вкусный йогурт в лавке на улице Tsimiki))
Ещё 7 отзывов

Елена проводит ещё 1 экскурсию

Сокровища Верхнего городаСокровища Верхнего городаСокровища Верхнего города
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16 отзывов
Панорамные виды, древние улочки и памятники Византийской эпохи
Верхний город Салоников – Ано Поли – идеален для пеших прогулок и существенно отличается от основного города архитектурой и атмосферой. Мы пройдем по знаковым памятникам истории и культуры Греции, проникнемся духом города среди живописных улочек, сделаем отличные фотографии с панорамной площадки у крепостной стены. И, конечно, я покажу вам любимые таверны жителей Салоников и неприметные магазинчики с местными деликатесами и винами.

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