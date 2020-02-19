17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В Греции принято собираться семьями, отмечать значительные и пустяковые события в тавернах большими компаниями. Если готовят дома — обсуждают заранее меню с гостями, а во время обеда и ужина много говорят о еде. Это я наблюдала практически везде, на островах и на материке, в тавернах, в такси и на паромах, в домах простых крестьян и рыбаков, в компаниях музыкантов, художников и университетских профессоров.

Я с удовольствием поделюсь рецептами, секретами и гастрономическими историями во время прогулки, основные пункты которой я обозначу ниже. Не люблю строгих планов, поэтому предлагаю импровизировать по ходу и строить маршруты в зависимости от ваших пожеланий и интересов.

Давайте отправимся в лавку с травами и специями, в греческой кухне они используются гораздо чаще, чем в других средиземноморских странах. Я помогу выбрать из ароматного обилия подходящее и расскажу, какие специи и травы используют для салатов, а с какими можно готовить горячие блюда. Там же продается мыло, сделанное вручную на оливковом масле, морская соль, оригинальные сушеные помидоры и горный травяной чай. Все это — прекрасные подарки.

Потом я покажу рыбный рынок, это — часть центрального общегородского рынка. Торгуют сами рыбаки — крепкие греки с обветренными лицами, они привозят ночной улов, раскладывают его на льду и зазывают посетителей к своим прилавкам, выкрикивая цены и ассортимент. Тут же чистят, потрошат, взвешивают на огромных металлических весах. Глаза разбегаются: малюсенький гаврос, здоровенный тунец, блестящие сардины, черные мидии, морской окунь, розовые кальмары, пупырчатые осьминоги, иногда встречаются рыба-скорпион и жирные угри.

Древнегреческий поэт, полководец, кулинар и гурман Архестрат — автор одной из первых в истории кулинарной книги «Гастрономия. Обедоведение» или «Роскошная жизнь», придавал огромное значение морепродуктам. Блюдам из них посвящены три четверти его рукописных трудов. Древние греки ценили рыбу: в комедиях Аристофана рыбные ряды посещали люди с достатком; а Демосфен упоминал о растрате казенных денег «на рыб».

В прошлом столетии рыба считалась едой бедных из-за дороговизны мяса, сегодня — по-разному; в некоторых тавернах на материке рыбные блюда — самые дорогие, а на островах, я заметила, морепродукты и рыбу готовят чаще, интереснее и продают дешевле. Продавцы на рынке в Салониках приветливы, хоть историй не расскажут, но разрешат фотографировать себя и товар.

Потом переместимся в критский магазин, где продают твердые, мягкие сыры, традиционный греческий йогурт, который вы не встретите в обычных супермаркетах, и интересные закуски на основе сыра. Прогуляемся по улицам с отличным выбором фруктов, орехов, оливок, свежей выпечки и вина.

По дороге нам будут попадаться кондитерские со сладостями, а можем зайти в кафе, и я расскажу о греческих кофейных традициях. К слову, если вы жить не можете без чая, берите его из дома с собой, греки чай не пьют — ни в кафе, ни в таверне, ни в гостях его вы не найдете.

Далее можно продолжить прогулку в сторону порта через квартал с сувенирными лавками и тавернами, я покажу, где лучше пообедать, а можно проехать наверх в старый город и насладиться видом на Эгейское море. Там тоже есть бары, кафе и ресторанчики.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет услышать острые, сладкие, экзотические рассказы о греческих специях, травах и сырах. Кто хочет посетить колоритный рыбный рынок и узнать, чем отличается сепия от лангуста, сардина от гавроса, зачем сушат щупальца осьминогов, и почему греки используют лимон вместо соли. Кто любит сладости, хочет купить необычные подарки друзьям/коллегам/детям и пообедать в таверне, куда ходят местные жители.

Детей приглашаю бесплатно.