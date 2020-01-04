16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Панорамные виды, древние улочки и памятники Византийской эпохи

Елена
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Елена – ваш гид
Верхний город Салоников – Ано Поли – идеален для пеших прогулок и существенно отличается от основного города архитектурой и атмосферой.

Мы пройдем по знаковым памятникам истории и культуры Греции, проникнемся духом города среди живописных улочек, сделаем отличные фотографии с панорамной площадки у крепостной стены.

И, конечно, я покажу вам любимые таверны жителей Салоников и неприметные магазинчики с местными деликатесами и винами.
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Базилика Св.Димитрия.
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У этой экскурсии16 отзывов
4.69
Сокровища Верхнего города
Сокровища Верхнего города

Что вас ожидает

Архитектура Верхнего города

Мы посетим действующий монастырь Влатадон, там сохранилась церковь, построенная на месте проповеди апостола Павла. А еще во дворе монастыря обитают изящные павлины, которые обычно позволяют себя сфотографировать. Отправимся в храм Осиос Давид, который поразит вас не только архитектурой, но и уникальной мозаикой, найденной под слоем штукатурки около века назад. Вы рассмотрите с разных сторон величественную крепостную стену, которая окружала древний город в византийскую эпоху, и несколько ворот в ней.

Панорамные площадки

С Крепостной стены Верхнего города вам откроется потрясающий вид на весь город! Только здесь можно сделать панорамные снимки Салоников и рассмотреть их с высоты. А у монастыря Влатадон сможем полюбоваться захватывающими видами залива и горы Олимп.

Атмосферные уголки

Поднимаясь в Верхний город, мы пройдем по невероятно живописным улочкам и лестницам, прочувствуем дух Салоников среди разноцветных домов местных жителей и полюбуемся неожиданно открывающимися видами на море. Закончим прогулку у главного храма города – Базилике Св. Димитрия и я покажу вам уютные таверны, где обедают и ужинают горожане, и маленькие магазинчики, где вы сможете купить сыры с греческих островов, местное вино и великолепные сладости.

Организационные детали

Если вы не готовы к крутому подъему по ступенькам или путешествуете с детьми (их я приглашаю бесплатно), то можете проехать в Верхний город на такси из центра (4-5 евро) или на городском автобусе (1 евро).

Сокровища Верхнего города
Сокровища Верхнего города
Сокровища Верхнего города
Сокровища Верхнего города
Сокровища Верхнего города
Сокровища Верхнего города
Сокровища Верхнего города
Сокровища Верхнего города
Сокровища Верхнего города
Сокровища Верхнего города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Базилика Св.Димитрия..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
По образованию и профессии графический дизайнер, родом из Москвы, 15 лет живу в Греции. Летом с семьей - на острове Тасос, а остальные месяцы - в Салониках. Увлечения - барочная опера, путешествия, кулинария, фотография, антикварное стекло, филология, кошки, природа, люди. Часто приезжают друзья со всего света, просят показать рынки, таверны, сувенирные лавки и помочь выбрать подарки. Накопленный опыт пригодился при составлении гастрономической прогулки. Экскурсия в верхний город подойдет тем, кто немного познакомился с Салониками.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ирина
4 января 2020
Все очень понравилось! Елена интересный и интеллигентный человек, она показала большое количество замечательных мест, которые мы сами ни за что бы не нашли! Также мы Узнали много интересного о Греции, греках, Салониках. Елена объяснила, где находятся интересные места, не входящие в маршрут Экскурсии. И отдельное спасибо за потрясающие фотографии!
20 сентября 2019
Спасибо Елене за чудесную экскурсию по Верхнему городу Ано Поли в Салониках. Возможно без этой экскурсии впечатления о городе были бы не такие приятные. В процессе экскурсии Лена дала карту города, провела по Верхнему городу не туристическим маршрутом. Мы бродили по нему абсолютно одни и это было потрясающе, посетили два храма, насладились панорамным видом на Салоники. Отдельное спасибо Лене за рекомендацию таверны, где мы очень вкусно пообедали и набрались сил для дальнейших прогулок).
19 мая 2019
Приятная и интересная экскурсия с Еленой.
Все было здорово, как всегда у трипстера.
8 мая 2019
Елена, как местный житель смогла рассказать нам не только про Истрию города, не и про современную жизнь Салоников. Мы прошлись не типичным туристическим местам, которые можно посетить и самостоятельно, а по необычным и скрытым местам города. Елена так же подсказала и отравила очень полезные ссылки. Спасибо 😊
7 мая 2019
Елена, отличный рассказчик и очень ответственный человек. Без этой экскурсии город Салоники показался бы мне серым и неинтересным. Елена показала город с другой стороны : мозаики, фрески, необычная архитектура, улочки, звуки, запах кофе....
Елена очень старалась, чтобы Салоники остался в памяти. Мне захотелось бы вернутся в этот гостеприимный город. И ей это удалось: я полюбила Салоники.
Спасибо, Лена
3 мая 2019
Спасибо Елене: необычный маршрут, места, в которые с массовой экскурсией не поведут. Прекрасен небольшой храм с необычной фреской. Немного утомительно для ребёнка 5 лет, но терпимо. Отдельная благодарность за рекомендацию таверны (для обеда после экскурсии).
29 апреля 2019
Благодарим Елену за сегодняшнюю экскурсию! Очень приятно , когда грамотный и воспитанный человек знакомит с городом. Для нас было ровно то, что хотели получить: нет перегрузам по датам и фактам, а грамотно изложеный материал; продуманный маршрут, интересные места и конечно- обратная связь! Рекомендую!
Дмитрий
22 января 2019
Отличная экскурсия. Если бы не она, Салоники бы оставили плохое впечатление. Увидели многие скрытые уголки города, также Елена подсказала хорошие кафе и вина, которые можно взять с собой. Все понравилось
1 мая 2018
Очень интересно
25 апреля 2018
Хочется отметить замечательную работу Елены!Отличная организация,желание как можно больше дать информации ,интересных фактов.Спасибо за интересную и содержательную экскурсию!
Ещё 6 отзывов

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