16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектура Верхнего города

Мы посетим действующий монастырь Влатадон, там сохранилась церковь, построенная на месте проповеди апостола Павла. А еще во дворе монастыря обитают изящные павлины, которые обычно позволяют себя сфотографировать. Отправимся в храм Осиос Давид, который поразит вас не только архитектурой, но и уникальной мозаикой, найденной под слоем штукатурки около века назад. Вы рассмотрите с разных сторон величественную крепостную стену, которая окружала древний город в византийскую эпоху, и несколько ворот в ней.

Панорамные площадки

С Крепостной стены Верхнего города вам откроется потрясающий вид на весь город! Только здесь можно сделать панорамные снимки Салоников и рассмотреть их с высоты. А у монастыря Влатадон сможем полюбоваться захватывающими видами залива и горы Олимп.

Атмосферные уголки

Поднимаясь в Верхний город, мы пройдем по невероятно живописным улочкам и лестницам, прочувствуем дух Салоников среди разноцветных домов местных жителей и полюбуемся неожиданно открывающимися видами на море. Закончим прогулку у главного храма города – Базилике Св. Димитрия и я покажу вам уютные таверны, где обедают и ужинают горожане, и маленькие магазинчики, где вы сможете купить сыры с греческих островов, местное вино и великолепные сладости.