Обзорные экскурсии в Салониках

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Главные достопримечательности, тайные уголки и рассказы о местной жизни на дружеской экскурсии

Иванна
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Иванна – ваш гид
В Салониках вас ждет захватывающее путешествие на многие столетия назад! Вы отыщете римские и турецкие артефакты, рассмотрите старинные площади и церкви и ощутите неспешный и доброжелательный ритм.

А я с удовольствием расскажу о местных традициях и привычках и о том, каково это — жить среди греков.
€44
40 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Аристотеля
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Влюбиться в Салоники за один день!
Влюбиться в Салоники за один день!

Что вас ожидает

Рим и Турция в Салониках
Вы рассмотрите руины крепостных стен и увидите место, где соседствуют римская Агора 3 века и турецкая баня 15 века. А также посетите центральную площадь Платеи Аристотелус и оцените «визитную карточку» города — Белую башню. А у памятника Александру Македонскому я расскажу о соперничестве великого полководца с отцом Филиппом и о его сводной сестре Фессалонике, в честь которой назван город.

Знаковые места города
Гуляя по древним улочкам, вы посетите церковь Панагия Дексия и увидите чудотворную икону, на которой изображен лик «Киккской» Божией Матери. Далее пройдете через Триумфальную арку, как когда-то это делал сам римский император Галерий. Кроме того, на нашем пути встретятся: собор Агия София, церковь Панагия Халкеон, римская Ротонда и колоритный студенческий квартал.

Салоники изнутри
Чтобы почувствовать себя настоящими греками, вы пройдете по живописной набережной и понаблюдаете, как солнечные лучи заигрывают с морем из уютного кафе с видом на Олимп. А также заглянете на колоритный центральный рынок, отведаете местный пирог «бугаца» и прогуляетесь по старому кварталу Лададика с множеством таверн, баров и клубов.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): Ротонда — 2 евро с человека, Белая башня — 3 евро с человека.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Влюбиться в Салоники за один день!
Влюбиться в Салоники за один день!
Влюбиться в Салоники за один день!
Влюбиться в Салоники за один день!
Влюбиться в Салоники за один день!
Влюбиться в Салоники за один день!
Влюбиться в Салоники за один день!
Влюбиться в Салоники за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Аристотеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Иванна
Иванна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Иванна, я живу в Салониках четвертый год. Получила высшее образование в сфере туризма, работала два года в местной туристической компании. Люблю общаться и знакомить гостей с городом, который сама очень сильно полюбила. Надеюсь на скорую встречу!
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