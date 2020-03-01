Обзорные экскурсии в Салониках

Что вас ожидает

Рим и Турция в Салониках

Вы рассмотрите руины крепостных стен и увидите место, где соседствуют римская Агора 3 века и турецкая баня 15 века. А также посетите центральную площадь Платеи Аристотелус и оцените «визитную карточку» города — Белую башню. А у памятника Александру Македонскому я расскажу о соперничестве великого полководца с отцом Филиппом и о его сводной сестре Фессалонике, в честь которой назван город.

Знаковые места города

Гуляя по древним улочкам, вы посетите церковь Панагия Дексия и увидите чудотворную икону, на которой изображен лик «Киккской» Божией Матери. Далее пройдете через Триумфальную арку, как когда-то это делал сам римский император Галерий. Кроме того, на нашем пути встретятся: собор Агия София, церковь Панагия Халкеон, римская Ротонда и колоритный студенческий квартал.

Салоники изнутри

Чтобы почувствовать себя настоящими греками, вы пройдете по живописной набережной и понаблюдаете, как солнечные лучи заигрывают с морем из уютного кафе с видом на Олимп. А также заглянете на колоритный центральный рынок, отведаете местный пирог «бугаца» и прогуляетесь по старому кварталу Лададика с множеством таверн, баров и клубов.