Музей Сталина - Уплисцихе - Боржомский парк

Отправляемся в путешествие, мы посетим музей Сталина

Отправляемся в путешествие, мы посетим музей Сталина.

Музей, состоит из трёх частей.

И каждая часть рассказывает о каком-то отдельном периоде жизни Сталина.

Рядом с музеем стоит скромный дом в котором жил Сталин.

Экскурсия в Уплисцихе — не просто пещеры, а целая эпоха.

Это дом для миллионов человек, которые здесь жили, спали, обедали и ужинали, рожали детей и умирали, и уходили воевать.

Кроме этого вы прогуляетесь по центральному парку Боржоми, увидите памятник Прометею и водопад, а также посетите чудесную церковь Серафима Саровского.

Дегустация минеральной воды прямо из источника.
Музей Сталина - Уплисцихе - Боржомский парк
Музей Сталина - Уплисцихе - Боржомский парк
Музей Сталина - Уплисцихе - Боржомский парк
Музей Сталина - Уплисцихе - Боржомский парк
Музей Сталина - Уплисцихе - Боржомский парк
Музей Сталина - Уплисцихе - Боржомский парк

Что вы увидите 🤩

  • Боржомский парк
  • Уплисцихе
  • Музей Сталина

Что вас ожидает:

    Музей Иосифа Сталина
    Многие годы город Гори был самым обычным городом Грузии. И, наверное, таким бы обычным и остался, если бы в 1879 году в обычной крестьянской семье сапожника Виссариона Джугашвили и его жены Екатерины не родился обычный мальчик, которого назвали Иосиф или просто Сосо, и который впоследствии стал вождём народов России — Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Теперь в этом знаменитом городе есть не менее знаменитый музей Сталина. Недалеко от дома, где родился Сталин, стоит одинокий вагон, в котором вождь народа ездил по стране. В вагон может зайти любой желающий и посмотреть на ту скромность, кричащую о себе, и удивиться тому, что Сталин столь мало предавал значение комфорту.
    Древний пещерный город Уплисцихе (Крепость Владыки)
    Первый грузинский языческий пещерный город, который упоминается во многих летописях страны. Чего только не видели эти древние стены! Ведь за своё немалое существование, которое составляет почти 2 тысячи лет, Уплисцихе перенёс и величайшие взлёты, и очень обидные падения. Но, несмотря на всё это, этот знатный пещерный город, до сих пор является чуть ли не самым важным памятником культуры Грузии. Ведь такую красоту и такое величие мало где можно встретить в нашем мире. Пещеры расположены группами, которые связаны между собой дорожками-переходами. Часть пещер (центральный ансамбль, дворцовый комплекс, церкви) богата орнаментирована. Здесь сохранились развалины театрального помещения, датируемого II-III вв.

    Гармония единства неба, зелени и воды

    Знаменитый своими минеральными водами город Боржоми, расположен в живописной долине Куры. Здесь прекрасные природные условия для лечения и отдыха. Сохранились дача последнего российского императора, монастырский комплекс Тимотес Убани (X век), прекрасные парки, множество санаториев и краеведческий музей. Поблизости лежит уникальный Боржомский заповедник, считающийся не только пристанищем многочисленных представителей флоры и фауны, но и лучшим местом для экологического туризма в Закавказье. Рядом расположены сероводородные источники, которые наполняют три бассейна водой разной температуры (максимальная 30 С). Для желающих искупаться — есть раздевалка, WC
    Подъем осуществляется на спец. транспорте. Обед в ресторане. Трансфер в Тбилиси

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, обязательно иметь при себе паспорт.
    • Туристическая компания не несёт ответственность за работу таможенных, пограничных служб, а также за пробки и ремонты на дорогах и погодные условия.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-2 человекДля 3 человекДля 4 человекДля группы 5-6 человекДля группы 7-15 человекДля группы 1-5 человек
    Взрослые
    $140
    $120
    $110
    $100
    $80
    Дети до 6 лет (без места)

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный транспорт
    • Экскурсии по программе
    • Гиды на объектах
    • Входные билеты
    • По маршруту в автомобиле Wi-Fi бесплатно.
    Что не входит
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем
    Начало: у входа в метро *Авлабари*
    Завершение: у метро *Авлабари*
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Роберт О.
    Роберт О.
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