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Музей Иосифа Сталина

Многие годы город Гори был самым обычным городом Грузии. И, наверное, таким бы обычным и остался, если бы в 1879 году в обычной крестьянской семье сапожника Виссариона Джугашвили и его жены Екатерины не родился обычный мальчик, которого назвали Иосиф или просто Сосо, и который впоследствии стал вождём народов России — Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Теперь в этом знаменитом городе есть не менее знаменитый музей Сталина. Недалеко от дома, где родился Сталин, стоит одинокий вагон, в котором вождь народа ездил по стране. В вагон может зайти любой желающий и посмотреть на ту скромность, кричащую о себе, и удивиться тому, что Сталин столь мало предавал значение комфорту.

Древний пещерный город Уплисцихе (Крепость Владыки)

Первый грузинский языческий пещерный город, который упоминается во многих летописях страны. Чего только не видели эти древние стены! Ведь за своё немалое существование, которое составляет почти 2 тысячи лет, Уплисцихе перенёс и величайшие взлёты, и очень обидные падения. Но, несмотря на всё это, этот знатный пещерный город, до сих пор является чуть ли не самым важным памятником культуры Грузии. Ведь такую красоту и такое величие мало где можно встретить в нашем мире. Пещеры расположены группами, которые связаны между собой дорожками-переходами. Часть пещер (центральный ансамбль, дворцовый комплекс, церкви) богата орнаментирована. Здесь сохранились развалины театрального помещения, датируемого II-III вв.

Гармония единства неба, зелени и воды

Знаменитый своими минеральными водами город Боржоми, расположен в живописной долине Куры. Здесь прекрасные природные условия для лечения и отдыха. Сохранились дача последнего российского императора, монастырский комплекс Тимотес Убани (X век), прекрасные парки, множество санаториев и краеведческий музей. Поблизости лежит уникальный Боржомский заповедник, считающийся не только пристанищем многочисленных представителей флоры и фауны, но и лучшим местом для экологического туризма в Закавказье. Рядом расположены сероводородные источники, которые наполняют три бассейна водой разной температуры (максимальная 30 С). Для желающих искупаться — есть раздевалка, WC

Подъем осуществляется на спец. транспорте. Обед в ресторане. Трансфер в Тбилиси

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