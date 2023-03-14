Пешая экскурсия «Cамшвениси Тбилиси»

Хотите увидеть Тбилиси глазами местного жителя

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Хотите увидеть Тбилиси глазами местного жителя? Эта экскурсия пройдет в формате неспешной прогулки по старому городу. За 3 часа вы посетите популярные туристические локации.

Экскурсовод расскажет местные истории и городские легенды, а также факты, которые вы не найдете в интернете. Маршрут начинается от площади Свободы и заканчивается у моста Мира.
Пешая экскурсия «Cамшвениси Тбилиси»
Пешая экскурсия «Cамшвениси Тбилиси»
Пешая экскурсия «Cамшвениси Тбилиси»
Пешая экскурсия «Cамшвениси Тбилиси»

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Свободы
  • Проспект Бараташвили
  • Театр Габриадзе
  • Анчисхати
  • Собор Сиони
  • Инжировое Ущелье
  • Крепость Нарикала
  • Парк Рике
  • Мост Мира
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Здравствуйте!
Вы любите ходить пешком? Слушать байки и легенды, уточнять факты? Тогда "Cамшвениси Тбилиси" придется Вам по душе!
Итак, первый факт: слово "самшвениси" означает "трижды прекрасный". Сейчас оно редко используется в повседневной разговорной речи грузин, хотя раньше было неотъемлемой частью описания восторженных эмоций.
Несколько лет назад одна из ведущих грузинских компаний производителей вина дала слову "трендовый толчок", назвав им свое прекрасное вино, в которое вошло три сорта винограда: Кахетинские "Мцване" и "Ркацители", а также Картлийский "Китайский". Вино действительно стало успешным и продаваемым.
Моя цель - составить Вам компанию в пешей прогулке по старому Тбилиси. Рассказать о его уголках и достопримечательностях столько милых легенд и фактов, чтобы наш город и для Вашего сердца стал "трижды прекрасным"!
Наш маршрут начнется с главной площади города. Ваш слух порадуют легенда о безответной любви к шансонье Маргарите Де Севр и факты о подвигах единственного в истории полного кавалера двух высочайших орденов России Св. Георгия и Св. Владимира.
Далее проспект контрастов Бараташвили с историями о грузинах и обожаемых ими балкончиках, а также факты о восстановлении городской стены.
Далее "Пьяная башня" перед театром марионеток Габриадзе - сценариста, драматурга, художника, скульптора - почему ему разрешали выезжать за "железный занавес", когда другие не могли об этом даже подумать?
Анчисхати - духовное наследие и легенда нерукотворной иконы, попавшей сюда из Сирии.
Погреб 17 века и дегустация вин при Вашем желании и интересе к этому живому напитку, который грузины пили еще в 7 веке до н. э. (а это уже факт).
Мы преклоним колено у святыни - Креста святой Нино.
Вы услышите, как Тбилиси уже сотни лет является трепетным хранителем разных конфессий - православные, григорианцы, мусульмане, евреи и католики уживались здесь с античных времен на маленьком пятачке, который и сегодня Тбилисцы зовут "Майдан" - площадь.
Наша прогулка не оставит без внимания и Инжировое Ущелье.
Мы пройдём мимо итальянских двориков, где и сейчас живет по 5-10 семей: вместе пьют кофе, спорят за не в свою очередь развешенное во дворе белье и, конечно же, в которых слышен стук костей и возгласы "Вайме!" играющих в нарды мужчин. Поднимемся на крепость Нарикала, чтобы увидеть жизнь города с высоты.
Потом мы спустимся по канатной дороге в уютный и современный парк. А вы хотите знать, что было на этом месте раньше? Почему и 25 лет назад, когда это место не было так облагорожено, тбилисцы отзывались о нем с большой любовью?
К концу нашей экскурсии, попав на Мост мира, я хочу поделиться с вами фактом, что же предшествовало его строительству и почему обидно слышать, когда ему дают различные недобрые сравнения и прозвища…
Надеюсь, такой набросок пешей прогулки вам интересен!
Приглашаю присоединиться!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Подъем или спуск на Канатной дороге (2 лари с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, Площадь Свободы, Сквер Пушкина
Завершение: Тбилиси, Парк Рике, Мост Мира
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день, время по согласованию с гостями
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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