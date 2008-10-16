Мы бесконечно влюблены в Тбилиси и на наш взгляд по этому городу можно прогуливаться бесконечно долго.



НО! Если у Вас для Тбилиси есть всего лишь один день — мы предлагаем прогулку, которая создаст представление о городе основанном на тёплых серных источниках.



Продолжительность нашей прогулки примерно 3 часа.



Если Вы не очень расположены к пешей прогулке, то мы можем предложить Вам и автобусный тур.