Мы сами создаем свои воспоминания. Это город с невероятным сочетанием старины, в которую так деликатно вплетены элементы современности. Это отражается во всем — от архитектуры до самих тбилисцев!
Начинаем нашу экскурсию по Тбилиси с знаменитых Серных бань
Дальше идем в инжировое ущелье к водопаду, который расположен в самом центре города
Поднимаемся пешком к крепости Нарикала, откуда открывается отличный вид на наш любимый город
Спускаемся к Храму Метехи и памятнику основателя Тбилиси — Царя Вахтанга Горгасали
Идем в парк Рике (Парк Европы)
Переходим по Мосту Мира
Пройдемся по Царскому району
Пройдем мимо резиденции Патриарха Грузии
Зайдем в один из древнейших храмов Грузии — Анчисхати VI век
Театр марионеток Резо Габриадзе
Спускаемся к памятнику Етим Гурджи — последний ашуг Тбилиси
Идем к Сеонскому Кафедральному Собору VII век
Поднимаемся к известному многим дому на улице Бетлеми с красивой парадной, украшенной витражами
Спускаемся к Серным баням, где и заканчиваем нашу экскурсию
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
$12
Ответы на вопросы
Что входит
Пешеходная экскурсия с гидом
Что не входит
Обед
Место начала и завершения
Абанотубани (банный квартал), Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09.00 - 21.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.