Тбилиси… каким его любим мы

Мы бесконечно влюблены в Тбилиси и на наш взгляд по этому городу можно прогуливаться бесконечно...

Мы бесконечно влюблены в Тбилиси и на наш взгляд по этому городу можно прогуливаться бесконечно долго.

НО! Если у Вас для Тбилиси есть всего лишь один день — мы предлагаем прогулку, которая создаст представление о городе основанном на тёплых серных источниках.

Продолжительность нашей прогулки примерно 3 часа.

Если Вы не очень расположены к пешей прогулке, то мы можем предложить Вам и автобусный тур.
Тбилиси… каким его любим мы
Тбилиси… каким его любим мы
Тбилиси… каким его любим мы
Тбилиси… каким его любим мы
Тбилиси… каким его любим мы
Тбилиси… каким его любим мы

Что вы увидите 🤩

  • Тбилисские серные бани
  • Инжировое ущелье
  • крепость Нарекала
  • Храм Метехи
  • памятник Царя Вахтанга Горгасали
  • парк Рике
  • Мост Мира
  • Храм Анчисхати
  • Театр марионеток Резо Габриадзе
  • Сионский кафедральный собор

Что вас ожидает:

    Тбилиси такой разный, но всегда с любовью!
    Мы сами создаем свои воспоминания. Это город с невероятным сочетанием старины, в которую так деликатно вплетены элементы современности. Это отражается во всем — от архитектуры до самих тбилисцев!
    • Начинаем нашу экскурсию по Тбилиси с знаменитых Серных бань
    • Дальше идем в инжировое ущелье к водопаду, который расположен в самом центре города
    • Поднимаемся пешком к крепости Нарикала, откуда открывается отличный вид на наш любимый город
    • Спускаемся к Храму Метехи и памятнику основателя Тбилиси — Царя Вахтанга Горгасали
    • Идем в парк Рике (Парк Европы)
    • Переходим по Мосту Мира
    • Пройдемся по Царскому району
    • Пройдем мимо резиденции Патриарха Грузии
    • Зайдем в один из древнейших храмов Грузии — Анчисхати VI век
    • Театр марионеток Резо Габриадзе
    • Спускаемся к памятнику Етим Гурджи — последний ашуг Тбилиси
    • Идем к Сеонскому Кафедральному Собору VII век
    • Поднимаемся к известному многим дому на улице Бетлеми с красивой парадной, украшенной витражами
    • Спускаемся к Серным баням, где и заканчиваем нашу экскурсию

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-10 человек
    Стандартное предложение
    $12

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Пешеходная экскурсия с гидом
    Что не входит
    • Обед
    Место начала и завершения
    Абанотубани (банный квартал), Тбилиси
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 09.00 - 21.00
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно с 09.00 - 21.00

    Георгий Д.
    Георгий Д.
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    Задать вопрос

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