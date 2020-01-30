44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Дружеская прогулка по солнечному гостеприимному городу

Николай
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Николай – ваш гид
Вы увидите главные достопримечательности Аликанте и спрятанные удивительные места, о которых не пишут в путеводителях.

Погуляете по древним мавританским кварталам, подниметесь на смотровую площадку с потрясающим видом и восхититесь архитектурой старинных соборов.

А еще заглянете на Центральный рынок и проникнетесь его непринужденной атмосферой.

Я покажу вам не схематичный, а живой и легкий Аликанте с изящной архитектурой и дружелюбным нравом.
От 85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча По договоренности
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У этой экскурсии44 отзыва
4.98
Аликанте для своих
Аликанте для своих

Что вас ожидает

Погружение в мир «настоящего» Аликанте
Мы встретимся на шумном и сохранившем старинный дух Центральном рынке, где сами местные жители начинают день, болтая за чашкой кофе в легендарном заведении 1921 года. Далее через Театральную площадь отправимся на поиски «настоящего» Аликанте: шумного и тихого одновременно, с ароматом кофе и круассанов, красивого и очень атмосферного. Я проведу вас по мавританским кварталам X века и расскажу, как зарождался Аликанте и почему его называют самым дружелюбным городом Испании.

«Визитные карточки» и ценные советы
Вы увидите не только тайные, но и знаковые городские достопримечательности: Кафедральный собор, площадь Ратуши и древний собор святой Марии XIV века. А еще подниметесь на смотровую площадку и насладитесь видом на город. Я с радостью раскрою тайны местной жизни и расскажу о привычках и традициях испанцев: как они строят день, о чем любят говорить, где встречаются с друзьями и что ценят в общении. А еще обязательно дам ценные практические рекомендации: где попробовать местную кухню, куда сходить в свободное время и в каких магазинах выгоднее делать покупки.

Организационные детали

  • Я могу скорректировать наш путь в зависимости от ваших пожеланий
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Рекомендую надеть удобную обувь — улицы Аликанте вымощены брусчаткой, город расположен на холмах, по маршруту много лестниц
Аликанте для своих
Аликанте для своих
Аликанте для своих
Аликанте для своих
Аликанте для своих
Аликанте для своих
Аликанте для своих
Аликанте для своих
Аликанте для своих
Аликанте для своих
Аликанте для своих
Аликанте для своих
Аликанте для своих
Аликанте для своих

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура По договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Меня зовут Николай, мне 34 года, я бросил успешную работу в крупном банке и переехал жить в Испанию, обосновавшись в нетуристическом районе Аликанте. Я с удовольствием покажу вам город глазами местного жителя, без скучных дат, избитых туристических мест и исторических лекций. До встречи в Аликанте!
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44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 января 2020
Добрый день!
Экскурсия понравилась. Николай приятный рассказчик и собеседник. В течение нашего пребывания в Аликанте всегда был на связи и помогал советами. Мы ему очень благодарны за это!
27 января 2020
Огромное спасибо гиду Николаю за проведённый день в Али Канте:)
Очень доступно,с долей юмора доставлена информация об очень важных и интересных исторических событиях.Николай очень тонко чувствует настроение и запросы туристов,что позволило очень комфортно провести время.Много нюансов узнали и о других туристических местах Юга Испании:)),думаю,что это будут полезные лайф-хаки:)
Отдельно порадовал тайм-аут в экскурсионной программе на кофе/вино в атмлсфенюрном местечке,где открывания вид на порт с высоты 26 этажа:)
Очень рекомендуем провести время в этом чудесном городе с профессионалом:))
10 января 2020
Очень понравилась экскурсия с Николаем! Позитивно, интересно и познавательно как для взрослых, так и для детей!
18 октября 2019
Очень классно прогулялись по Аликанте с Николаем. Не смотря на то, что компания из 6 человек разная по возрасту, Николай сразу нашёл подход и так смог расположить к себе, что просто не заметили, как оказались на самой верхней точки Аликанте 😊 Прекрасное содержание экскурсии и интересен маршрут прогулки.
16 октября 2019
Экскурсия очень понравилась!Мы узнали много нового, посетили красивые места.
Спасибо большое Николаю.
13 октября 2019
Приятный рассказчик, интересный маршрут, замечательный город. Особенно поучительными были рассказы гида о современном Аликанте. Был предупредителен и учтив. Понравилось взрослым и детям.
9 октября 2019
Все очень понравилось👍
2 октября 2019
Экскурсия прошла очень легко и интересно. Много информации про то, как люди жили и живут сейчас в Аликанте, приправлено историческими фактами, но не утомительно. Николай очень интересно рассказывает и подстраивается даже под самых маленьких путешественников (были с сыном 4,5 года), заводит в интересные места, в которых не пишут путеводители.
Отличная прогулка у нас получилась!
2 октября 2019
Замечательная экскурсия, подойдет всем. Николай рассказывает очень интересно, маршрут продуман идеально. Нам повезло, и вишенкой на торте была панорама Аликанте в закатном солнце.
25 сентября 2019
Прекрасно провели время! Николай очень коммуникабельный и отзывчивый человек. Хорошо знает историю и рассказывает в доступной форме.
Ещё 34 отзыва

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