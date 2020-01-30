44 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в мир «настоящего» Аликанте

Мы встретимся на шумном и сохранившем старинный дух Центральном рынке, где сами местные жители начинают день, болтая за чашкой кофе в легендарном заведении 1921 года. Далее через Театральную площадь отправимся на поиски «настоящего» Аликанте: шумного и тихого одновременно, с ароматом кофе и круассанов, красивого и очень атмосферного. Я проведу вас по мавританским кварталам X века и расскажу, как зарождался Аликанте и почему его называют самым дружелюбным городом Испании.

«Визитные карточки» и ценные советы

Вы увидите не только тайные, но и знаковые городские достопримечательности: Кафедральный собор, площадь Ратуши и древний собор святой Марии XIV века. А еще подниметесь на смотровую площадку и насладитесь видом на город. Я с радостью раскрою тайны местной жизни и расскажу о привычках и традициях испанцев: как они строят день, о чем любят говорить, где встречаются с друзьями и что ценят в общении. А еще обязательно дам ценные практические рекомендации: где попробовать местную кухню, куда сходить в свободное время и в каких магазинах выгоднее делать покупки.