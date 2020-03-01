Елена проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Из Аликанте в семейную винодельню

Посетить уютное хозяйство, познакомиться с вековыми традициями и продегустировать качественное вино

Елена
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Елена – ваш гид
Это путешествие — теплая история о том, как дедушка Рафаэль начал делать отличное вино, бережно выращивая виноград, топча его соломенными сандалиями и отжимая ручным прессом.

Прошло сто лет и теперь правнуки продолжают его дело.

Вы узнаете, что за вино производит семейство, каким принципам следует и почему побеждает на многих конкурсах виноделов.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у места проживания в Аликанте
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Из Аликанте в семейную винодельню
Из Аликанте в семейную винодельню

Что вас ожидает

«Вино должно передать душу винодельни»
Такова философия хозяйства, которое вы посетите в этом путешествии. По пути туда я расскажу о сказочном побережье Коста Бланка, об истории виноделия в Испании, лучших сортах винограда, винах провинции и особой роли древнего искусства в культуре народа. А прибыв на место, вы окажетесь окруженными вниманием, заботой, теплом и радушием семьи, которая уже в четвертом поколении управляет винодельней, чтит столетние традиции и бережно ухаживает за виноградниками, как это делали их предки.

Концепция гармоничного взаимодействия с природой
Винодельня гордится тем, что использует органические принципы в технологии и стремится грамотно поддерживать отношения с природой, создавая чистый и качественный продукт. Вы узнаете о многочисленных конкурсах виноделов, в которых семейное хозяйство завоевало репутацию производителя одних из лучших вин провинции Аликанте и получило высокую категорию DO.

Прогулка по красивой территории и старинным залам с дегустацией
Во время экскурсии у вас будет время, чтобы рассмотреть вдохновляющие пейзажи виноградников, посадок розмарина, лаванды, шалфея, роз и гранатовых деревьев. С местным сопровождающим вы посетите старинные залы с бочками основателя — дедушки Рафаэля. Побываете в зале, где топчут виноград в соломенных сандалиях и отжимают ручным прессом — так же, как делал вино дед Рафаэль более 100 лет назад! Осмотрите залы для ферментации и выдержки в дубовых бочках и узнаете тонкости создания белого, розового и красного вина. А в завершение вас будет ждать дегустация на природе из 4 видов вина с домашними закусками из местных колбас, сыров и сладостей.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость экскурсии. Время в пути в одну сторону составит примерно 40 минут.
  • Дополнительно оплачиваются билеты на винодельню с дегустацией — 15 евро/человека.
Из Аликанте в семейную винодельню
Из Аликанте в семейную винодельню
Из Аликанте в семейную винодельню
Из Аликанте в семейную винодельню
Из Аликанте в семейную винодельню
Из Аликанте в семейную винодельню
Из Аликанте в семейную винодельню
Из Аликанте в семейную винодельню

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у места проживания в Аликанте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена Либерман. Я частный гид в Испании. Моя туристическая деятельность началась в России с 1990 года. Являюсь профессиональным экскурсоводом. С 2013 года живу в Испании, Аликанте. Дорогие путешественники, я приглашаю вас на средиземноморское побережье Коста Бланка с его лучшим в Европе климатом, соляными озерами с грациозными фламинго, оливковыми и миндальными рощами, цитрусовыми садами и виноградниками. Я познакомлю вас с богатой историей, неповторимой архитектурой и культурой этого уголка Испании, местным колоритом, красочными праздниками, страстным танцем фламенко, изысками местной средиземноморской кухни, здешними винодельнями и винами. В нашем путешествии мы окунёмся в атмосферу испанского буржуазного модерна, арабских замков, прогуляемся по остаткам римской цивилизации, откуда Ганнибал начал свой великий поход на Рим. Мы насладимся барочно изысканной Мурсией, пальмовыми садами Эльче, внесёнными в ЮНЕСКО, великолепной Валенсией... Вы откроете и полюбите этот уголок Испании, который мавры когда-то считали земным раем, а теперь и мы можем насладиться им! Экскурсии проводятся на нашей машине или микроавтобусе, в зависимости от количества человек в группе, или мы можем отправиться на экскурсию на вашем автомобиле.
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