Елена проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

«Вино должно передать душу винодельни»

Такова философия хозяйства, которое вы посетите в этом путешествии. По пути туда я расскажу о сказочном побережье Коста Бланка, об истории виноделия в Испании, лучших сортах винограда, винах провинции и особой роли древнего искусства в культуре народа. А прибыв на место, вы окажетесь окруженными вниманием, заботой, теплом и радушием семьи, которая уже в четвертом поколении управляет винодельней, чтит столетние традиции и бережно ухаживает за виноградниками, как это делали их предки.

Концепция гармоничного взаимодействия с природой

Винодельня гордится тем, что использует органические принципы в технологии и стремится грамотно поддерживать отношения с природой, создавая чистый и качественный продукт. Вы узнаете о многочисленных конкурсах виноделов, в которых семейное хозяйство завоевало репутацию производителя одних из лучших вин провинции Аликанте и получило высокую категорию DO.

Прогулка по красивой территории и старинным залам с дегустацией

Во время экскурсии у вас будет время, чтобы рассмотреть вдохновляющие пейзажи виноградников, посадок розмарина, лаванды, шалфея, роз и гранатовых деревьев. С местным сопровождающим вы посетите старинные залы с бочками основателя — дедушки Рафаэля. Побываете в зале, где топчут виноград в соломенных сандалиях и отжимают ручным прессом — так же, как делал вино дед Рафаэль более 100 лет назад! Осмотрите залы для ферментации и выдержки в дубовых бочках и узнаете тонкости создания белого, розового и красного вина. А в завершение вас будет ждать дегустация на природе из 4 видов вина с домашними закусками из местных колбас, сыров и сладостей.