Начинается экскурсия ⛳ с посещения садов Боболи, мы войдём с центрального входа, пройдём в глубину до входа Порта Романа где герои книги проникли в сады и посмотрим загадочные статуи котопие они там увидели. Потом пройдём до пруда Изолотто со скульптурой Океана и поднимемся по центральной аллее Вьоттолоне до «Фонтана с вилкой». Оттуда сверху мы полюбуемся на панораму Дворца Питти и спустимся вниз до грота Буонталенти, заглянем в грот и после этого вы найдёте маленькую серую дверь по которой герои попали в коридор Вазари (в коридор Вазари отдельная экскурсия которую можно заказать только для групп от 10 до 25 человек в период когда он открыт, попасть туда нелегко). Дальше посмотрев статую придворного шута Медичи карлика на черепашке мы выйдем из садов и перейдём по Старому Мосту на другую сторону, по дороге я покажу коридор Вазари снаружи, вы увидите где он начинается, как тянется и где заканчивается. Подойдя к Старому Дворцу я вам покажу потайную дверь по которой герои покинули здание, мы войдём во дворец и посмотрим зал Пятисот, найдём надпись «cerca trova», посмотрим тайную алхимическую лабораторию Медичи «Студиоло», потолок с картинами Вазари, незаметное окошко за которым находится тайная комната Бьянки Каппелло, посмотрим также где на самом деле начинаются потайные ходы и я вам расскажу куда они ведут (экскурсию по секретным ходам и комнатам нуужно заказывать отдельно для группы 10 или 25 человек), как герои проникли на потолок, где выход во дворец из Коридора Вазари. Потом пройдёмся по зала и увидим маску Данте Алигьери. Затем пройдем в зал Лилий из которого можно посмотреть канцелярию Никколо Маккьявелли. После этого пройдём в зал географических карт и найдём карту Армении. Выйдя из дворца мы пройдёмся по следам героев мимо музея Баржелло и Флорентийской Бадии, свернём на узкие улочки и дойдём до музея Данте и церкви Святой Маргариты где вы сможете оставить послание Беатриче. Затем выйдем к собору Санта Мария дель Фьоре и посетим Баптистерий с вратами Рая и венецианской мозаикой на потолке, фигуры Иисуса и Люцифера самые большие. По вашему желанию можно посетить собор (вход бесплатный) и музей 🖼 Данте (вход платный).