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Экскурсия по мотивам книги Дэна Брауна «Инферно»

5
1 отзыв
Ирина Т.
Ирина Т. – Гид из Флоренции
На экскурсии 🧭 вас будет ждать прогулка 👣 по садам Боболи, осмотр панорамы Дворца Питти, грот Буонталенти, Старый Дворец и его комнаты, по которым ходили герои романа.

Вы ощутите атмосферу легендарной книги и почувствуете себя ее главными героями.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €100 за экскурсию

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Экскурсия по мотивам книги Дэна Брауна «Инферно»
Экскурсия по мотивам книги Дэна Брауна «Инферно»

Что вы увидите

  • Сады Боболи
  • Пруд Изолотто
  • Центральная аллея Вь Сталлоне
  • Панорама Дворца Питти
  • Грот Буонталенти
  • Коридор Вазари
  • Старый мост
  • Старый Дворец
  • Музей Барджелло
  • Музей Данте
  • Церковь Святой Маргариты
  • Собор Санта Мария дель Фьоре
  • Баптистерий
Начинается экскурсия ⛳ с посещения садов Боболи, мы войдём с центрального входа, пройдём в глубину до входа Порта Романа где герои книги проникли в сады и посмотрим загадочные статуи котопие они там увидели. Потом пройдём до пруда Изолотто со скульптурой Океана и поднимемся по центральной аллее Вьоттолоне до «Фонтана с вилкой». Оттуда сверху мы полюбуемся на панораму Дворца Питти и спустимся вниз до грота Буонталенти, заглянем в грот и после этого вы найдёте маленькую серую дверь по которой герои попали в коридор Вазари (в коридор Вазари отдельная экскурсия которую можно заказать только для групп от 10 до 25 человек в период когда он открыт, попасть туда нелегко). Дальше посмотрев статую придворного шута Медичи карлика на черепашке мы выйдем из садов и перейдём по Старому Мосту на другую сторону, по дороге я покажу коридор Вазари снаружи, вы увидите где он начинается, как тянется и где заканчивается. Подойдя к Старому Дворцу я вам покажу потайную дверь по которой герои покинули здание, мы войдём во дворец и посмотрим зал Пятисот, найдём надпись «cerca trova», посмотрим тайную алхимическую лабораторию Медичи «Студиоло», потолок с картинами Вазари, незаметное окошко за которым находится тайная комната Бьянки Каппелло, посмотрим также где на самом деле начинаются потайные ходы и я вам расскажу куда они ведут (экскурсию по секретным ходам и комнатам нуужно заказывать отдельно для группы 10 или 25 человек), как герои проникли на потолок, где выход во дворец из Коридора Вазари. Потом пройдёмся по зала и увидим маску Данте Алигьери. Затем пройдем в зал Лилий из которого можно посмотреть канцелярию Никколо Маккьявелли. После этого пройдём в зал географических карт и найдём карту Армении. Выйдя из дворца мы пройдёмся по следам героев мимо музея Баржелло и Флорентийской Бадии, свернём на узкие улочки и дойдём до музея Данте и церкви Святой Маргариты где вы сможете оставить послание Беатриче. Затем выйдем к собору Санта Мария дель Фьоре и посетим Баптистерий с вратами Рая и венецианской мозаикой на потолке, фигуры Иисуса и Люцифера самые большие. По вашему желанию можно посетить собор (вход бесплатный) и музей 🖼 Данте (вход платный).
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и платные церкви
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 По договорённости
Экскурсия по мотивам книги Дэна Брауна «Инферно»
Экскурсия по мотивам книги Дэна Брауна «Инферно»
Экскурсия по мотивам книги Дэна Брауна «Инферно»
Экскурсия по мотивам книги Дэна Брауна «Инферно»
Экскурсия по мотивам книги Дэна Брауна «Инферно»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Т.
Ирина Т.
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1 отзыв оставили туристы

Ирина Т. проводит ещё 4 экскурсии

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