И Игорь Просто одна из лучших экскурсий в жизни! Экскурсовод наполнен страстью к предмету и маршруту! Все просто супер! Очень рекомендую!

А Анна Всегда чувствуется, когда экскурсовод влюблен в город о котором рассказывает) Александра не смогла остановиться на 2,5 часах и продолжила еще дополнительный час рассказывать нам о своей прекрасной Флоренции. Информации много, но вся она доведена до нас в логическом порядке, и поэтому вполне запоминаема.)

K Kristina Нам очень понравилось гулять с Александрой! Она очень интересно рассскаывала, много историй, деталей и фактов. Всем советуем!

Н Никита Прекраснейшая вечерняя прогулка под руководством Александры влюбила нас во Флоренцию, столько интереснейшей информации о каждой улочке и здании я давно не встречал!

Если хотите понять этот город и оставить частичку его в своем сердце, то смело к Александре!

Самая захватывающая прогулка за все время нашего путешествия по Италии!

Ю Юлия Очень Благодарна Александре. Экскурсия замечательная, влюбляет в этот город. Заряжает энергией и вдохновением ходить и познавать этого город дальше. Всем рекомендую!

Максим Одна из лучших экскурсий, отличное знакомство с городом.

Александра настоящий профессионал, очень эрудированна и приятная.

Спасибо огромное за потрясающую прогулку. 🙏🏼🔝💯

К Катерина Благодарю Александру за вечернюю прогулку по городу, лучший вариант для начала знакомства с Флоренцией!

Д Дарья Благодарим Александру за замечательную обзорную экскурсию по Флоренции! Очень много интересных фактов о истории и традициях города узнали, получили полезные рекомендации по локациям, которые стоит посетить самостоятельно, а также приятные гастрономические подсказочки ❤️ Рекомендую!

Светлана

Особенно впечатлил ваш рассказ о династии Медичи – как будто заглянул в кулуары читать дальше эпохи Возрождения! А истории о гениях вроде Брунеллески и Микеланджело, их дерзких идеях и вечной конкуренции, сделали шедевры архитектуры еще более восхитительными.

Спасибо за то, что так страстно и детально раскрыли душу этого города. Теперь смотрю на Флоренцию совсем другими глазами! Александра, спасибо за потрясающую экскурсию! Вы оживили Флоренцию, превратив каждый камень мостовой и каждую статую в увлекательную историю.Особенно впечатлил ваш рассказ о династии Медичи – как будто заглянул в кулуары

Л Лоленко Александра великолепный экскурсовод, знание города и его истории отличное🙌🏻 очень много и подробно рассказывает о всех достопримечательных местах, даже которые не входят в маршрут, отмечает все тонкости и нюансы, подает с такой любовью и восторгом, что тоже влюбляешься в этот чудесный, необыкновенный и самобытный город навсегда❤️

Рекомендую от души всем посетить её экскурсию 👌

М Михаил Яркий и дружелюбный гид, небанальная подача! Все супер👌

A Aigul читать дальше по одному району, но удается увидеть очень много всего, а главное того, на что не обратил бы внимание при самостоятельной прогулке. Хотелось отметить, что у Александры был запасной зонт для нас туристов, что не позволило нам промокнуть и насладиться экскурсией сполна. Спасибо большое!!! Экскурсия с Александрой очень понравилась, вместо заявленных 2,5 часов гуляли 3,5 часа и время пролетело незаметно. Объем информации невероятный, очень интересно, маршрут простроен очень удобно, вроде бы бродишь плюс минус

Д Дарья Очень благодарны Александре за познавательное знакомство с городом и его историей! Лучшие рекомендации!!! 🙌

P.S. Также Александра заблаговременно до начала экскурсии поделилась «вкусными» рекомендациями, которыми с большим удовольствием воспользовались! 😋

М Мария Потрясающая экскурсия, Александра умеет влюбить в город!

Отличная подборка мест, на которые можно даже не обратить внимание, проходя мимо.

Огромное спасибо гиду за интересный рассказ, рекомендую!!