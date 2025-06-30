Флоренция раскрывает свои тайны на обзорной экскурсии, проходящей в утренние или вечерние часы. Участники увидят знаковые места, такие как собор Санта-Мария-дель-Фьоре и дворец Питти.
Экскурсия познакомит с историей города, архитектурными особенностями и интересными фактами о династии Медичи. Погружение в атмосферу Флоренции и её уникальную культуру гарантировано
Экскурсия познакомит с историей города, архитектурными особенностями и интересными фактами о династии Медичи. Погружение в атмосферу Флоренции и её уникальную культуру гарантировано
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Знаковые достопримечательности
- 🕰️ Исторические факты
- 🎨 Архитектурные особенности
- 👑 Истории династии Медичи
- 🏙️ Атмосфера Флоренции
Что можно увидеть
- Санта-Мария-Новелла
- Сан-Лоренцо
- Центральный рынок
- Санта-Мария-дель-Фьоре
- Площадь Синьории
- Площадь Республики
- Лоджия Бигалло
- Старый мост
- Дворец Питти
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Церкви Санта-Мария-Новелла и Сан-Лоренцо
- Центральный рынок и квартал Данте
- Три дворца, в разные периоды принадлежавшие династии Медичи
- Грандиозный собор Санта‑Мария‑дель‑Фьоре
- Площади Синьории и Республики
- Средневековую лоджию Бигалло
- Старый мост и дворец Питти
- Квартал Данте
- Самые старые башни и скрытые локации центра Флоренции
- Историю основания города
- Потомками кого считают себя флорентийцы
- Почему Данте покинул город
- Как расшифровать герб Флоренции
- Каковы особенности быта местных жителей
- Где находились религиозный и античный центры города
- Какие благотворительные общества веками действовали во Флоренции
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00 и 19:00, в субботу в 09:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00 и 19:00, в субботу в 09:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 111 туристов
Меня зовут Александра, я лицензированный гид по Тоскане. Живу в историческом центре Флоренции с 2008 года. Люблю историю, увлекаюсь живописью, дружу с местными художниками, антикварами и ремесленниками. На экскурсиях раскрываю тысячи лет истории города через характеры и жизни конкретных людей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Игорь
30 июн 2025
Просто одна из лучших экскурсий в жизни! Экскурсовод наполнен страстью к предмету и маршруту! Все просто супер! Очень рекомендую!
А
Анна
16 июн 2025
Всегда чувствуется, когда экскурсовод влюблен в город о котором рассказывает) Александра не смогла остановиться на 2,5 часах и продолжила еще дополнительный час рассказывать нам о своей прекрасной Флоренции. Информации много, но вся она доведена до нас в логическом порядке, и поэтому вполне запоминаема.)
K
Kristina
16 июн 2025
Нам очень понравилось гулять с Александрой! Она очень интересно рассскаывала, много историй, деталей и фактов. Всем советуем!
Н
Никита
14 июн 2025
Прекраснейшая вечерняя прогулка под руководством Александры влюбила нас во Флоренцию, столько интереснейшей информации о каждой улочке и здании я давно не встречал!
Если хотите понять этот город и оставить частичку его в своем сердце, то смело к Александре!
Самая захватывающая прогулка за все время нашего путешествия по Италии!
Если хотите понять этот город и оставить частичку его в своем сердце, то смело к Александре!
Самая захватывающая прогулка за все время нашего путешествия по Италии!
Ю
Юлия
14 июн 2025
Очень Благодарна Александре. Экскурсия замечательная, влюбляет в этот город. Заряжает энергией и вдохновением ходить и познавать этого город дальше. Всем рекомендую!
Максим
12 июн 2025
Одна из лучших экскурсий, отличное знакомство с городом.
Александра настоящий профессионал, очень эрудированна и приятная.
Спасибо огромное за потрясающую прогулку. 🙏🏼🔝💯
Александра настоящий профессионал, очень эрудированна и приятная.
Спасибо огромное за потрясающую прогулку. 🙏🏼🔝💯
К
Катерина
10 июн 2025
Благодарю Александру за вечернюю прогулку по городу, лучший вариант для начала знакомства с Флоренцией!
Д
Дарья
30 мая 2025
Благодарим Александру за замечательную обзорную экскурсию по Флоренции! Очень много интересных фактов о истории и традициях города узнали, получили полезные рекомендации по локациям, которые стоит посетить самостоятельно, а также приятные гастрономические подсказочки ❤️ Рекомендую!
Светлана
24 мая 2025
Александра, спасибо за потрясающую экскурсию! Вы оживили Флоренцию, превратив каждый камень мостовой и каждую статую в увлекательную историю.
Особенно впечатлил ваш рассказ о династии Медичи – как будто заглянул в кулуары
Особенно впечатлил ваш рассказ о династии Медичи – как будто заглянул в кулуары
Л
Лоленко
22 мая 2025
Александра великолепный экскурсовод, знание города и его истории отличное🙌🏻 очень много и подробно рассказывает о всех достопримечательных местах, даже которые не входят в маршрут, отмечает все тонкости и нюансы, подает с такой любовью и восторгом, что тоже влюбляешься в этот чудесный, необыкновенный и самобытный город навсегда❤️
Рекомендую от души всем посетить её экскурсию 👌
Рекомендую от души всем посетить её экскурсию 👌
М
Михаил
17 мая 2025
Яркий и дружелюбный гид, небанальная подача! Все супер👌
A
Aigul
15 мая 2025
Экскурсия с Александрой очень понравилась, вместо заявленных 2,5 часов гуляли 3,5 часа и время пролетело незаметно. Объем информации невероятный, очень интересно, маршрут простроен очень удобно, вроде бы бродишь плюс минус
Д
Дарья
14 мая 2025
Очень благодарны Александре за познавательное знакомство с городом и его историей! Лучшие рекомендации!!! 🙌
P.S. Также Александра заблаговременно до начала экскурсии поделилась «вкусными» рекомендациями, которыми с большим удовольствием воспользовались! 😋
P.S. Также Александра заблаговременно до начала экскурсии поделилась «вкусными» рекомендациями, которыми с большим удовольствием воспользовались! 😋
М
Мария
5 мая 2025
Потрясающая экскурсия, Александра умеет влюбить в город!
Отличная подборка мест, на которые можно даже не обратить внимание, проходя мимо.
Огромное спасибо гиду за интересный рассказ, рекомендую!!
Отличная подборка мест, на которые можно даже не обратить внимание, проходя мимо.
Огромное спасибо гиду за интересный рассказ, рекомендую!!
И
Инна
30 апр 2025
Очень довольны, что выбрали Александру! Всем рекомендуем!
Входит в следующие категории Флоренции
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