M Michael Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю Хорошо организованная экскурсия с хорошим гидом.

А Алиса Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю Посмотрели все заявленные места, очень понравилась экскурсия и экскурсовод Елена! Большая благодарность ей и компании! ❤️

А Алла Тайны и легенды Неаполя Огромное спасибо нашему гиду Мире. Она очаровательная женщина и высокий профессионал своего дела. Мы получили большое удовольствие и влюбились в Неаполь. Удачи ей во всем, успехов Вашей компании. Однозначно рекомендуем всем туристам. Алла и Лига Латвия

J Jekaterina Неаполь и его греко-римский исторический центр Большое спасибо, за содержательную экскурсию, узнали все самое главное о Неаполе.

D Dinaprim Тайны и легенды Неаполя Спасибо большое за экскурсию с Элиной очень хорошо прошлась по всей теме мы в Неаполе второй раз но легенд Неаполя мы ещё не слышали узнали очень много интересного. Очень приятные впечатления осталось

Y Yuri Неаполь и его греко-римский исторический центр Спасибо Ирине. Провела на отлично экскурсию