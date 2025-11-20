читать дальше

на площадях и в церквях, сидела с кофе на тех самых римских улочках, где тишина помогает услышать себя. Сегодня я хочу делиться этим опытом с другими. Я не просто гид — я собеседник, который предлагает посмотреть на город как на зеркало души. Мои прогулки — это не о том, чтобы «успеть всё», а о том, чтобы почувствовать главное. О Риме, о себе, о времени и его дарах.