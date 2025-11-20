Приглашаю вас увидеть Вечный город в его самом волшебном состоянии — когда гирлянды зажигают огни в древних стенах, а всё вокруг наполняется ароматом корицы и ожиданием чуда.
Это путешествие, где вера, легенды и традиции сплетаются воедино, создавая неповторимую атмосферу итальянского Рождества.
Описание экскурсии
Мы пройдём по самому живописному и насыщенному праздничному маршруту — от Ватикана до Треви. На нашем пути встретятся:
- площадь Святого Петра: сердце католического мира, где зажигают главную ёлку Италии и устанавливают вертеп — «вифлеемку»
- выставка «100 вертепов»: экспозиция, где сцены Рождества созданы из самых неожиданных материалов — от макарон и шоколада до песка и пластика
- замок Святого Ангела: у бывшей папской крепости вспомним легенду о призраке Беатриче Ченчи. А после поговорим о современных итальянских суевериях: что съесть, чтобы разбогатеть, и почему в новогоднюю ночь лучше не гулять под окнами
- улица Коронари: погрузимся в атмосферу старого Рима на этой уютной улочке, где витрины ремесленных лавок светятся гирляндами, а воздух пахнет ванилью и воском. Здесь мы заглянем в магазинчик с ёлочными игрушками ручной работы.
- площадь Навона: главный рождественский рынок города
- церковь Сант-Агостино: встреча со «скандальной» Мадонной кисти Караваджо, написанной с римской куртизанки
- Пантеон: перенесёмся в эпоху Юлия Цезаря и узнаем, почему именно 1 января стало началом года
- римская кофейня: во время кофе-паузы вы узнаете, какая на вкус итальянская зима, попробовав традиционные панеттоне, торроне или густой горячий шоколад
- фонтан Треви: одна брошенная монетка — и ваше заветное желание на Новый год обязательно сбудется!
О чём вы узнаете
- Главная интрига зимы: откуда привезут гигантскую ёлку и каким будет вертеп в этом году
- Магия вертепа: как 800 лет назад родилась традиция создания вифлеемских сцен и как она превратилась в народное искусство
- Языческие корни Нового года: какая нить связывает сатурналии с сегодняшним праздником
- Санта-Клаус и Бефана: кто есть кто в итальянском рождественском пантеоне и почему подарки здесь принято получать дважды за праздники
- Искусство и праздник: как великие мастера — Караваджо, Бернини — участвовали в создании того волшебного облика Рима, который мы знаем и любим сегодня
Организационные детали
- Отдельно оплачивается кофе-пауза и дегустация праздничных сладостей (по желанию участников)
- Маршрут пешеходный, все объекты осматриваем снаружи
- Если захотите посетить Пантеон, билеты необходимо приобрести заранее онлайн — желательно за 2 дня или раньше, так как к нужному времени они могут закончиться. Стоимость: 5€ взрослый, 2€ детский (до 18 лет). Билет нужен для всех, включая гида
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с площадью Святого Петра в Ватикане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Риме
Реальная героиня «Ешь, молись, люби». В 2019 году я переехала в Рим из Казахстана — с книгой Элизабет Гилберт в руках и сильным желанием начать всё заново. Я читала её
Входит в следующие категории Рима
