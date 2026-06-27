Чтобы познакомиться с Римом, нужны всего пара часов и гид, который влюблён в город. И маршрут на выбор — Красный в 10:00 или Синий в 17:00.
Каждый их них — это любопытные истории и легенды, рассказы о повседневной жизни итальянцев, рекомендации по лучшему джелато и путешествие по разным эпохам.
Каждый их них — это любопытные истории и легенды, рассказы о повседневной жизни итальянцев, рекомендации по лучшему джелато и путешествие по разным эпохам.
Описание экскурсии
Выбирайте один из двух маршрутов — каждый покажет Рим по-своему, но одинаково атмосферно.
10:00 — Красный маршрут
Большой цирк → холм Палатин → Бычий форум → «Уста истины» → театр Марцелла → монумент Витториано → площадь Венеции → Торре-Арджентина → Пантеон → храм Адриана → фонтан Треви.
17:00 — Синий маршрут
Сад роз → холм Авентин → Апельсиновый сад → базилика Святой Сабины → вилла Мальтийского ордена → набережная Тибра → остров Тиберина → аутентичный район Трастевере с церквями, площадями и уютными улочками.
В любое время — истории:
- как менялся Рим от Античности до наших дней
- где римляне требовали хлеба и зрелищ
- почему Пантеон считается одним из величайших памятников Древнего мира
- где снимали сцены фильма «Римские каникулы»
- какую роль в истории Италии сыграла площадь Венеции
- где готовят пасту, джелато и кофе, которые точно стоит попробовать
Организационные детали
- С вами будет один из гидов нашей команды
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
ежедневно в 10:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
|Стандартный
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Circo Massimo
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 6042 туристов
Buongiorno! Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и мне, как и
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