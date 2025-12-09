Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
Трехчасовая прогулка по Иерусалиму: Храм Гроба Господня, Стена Плача, гора Сион и другие знаковые места
Начало: Яффские ворота
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Последняя неделя жизни Христа
Путешествие по следам Христа в Иерусалиме: от Масличной горы до Храма Гроба Господня. Откройте для себя святые места и исторические события
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Храмовая гора и не только
Погрузитесь в историю и культуру трех религий на Храмовой горе. Узнайте о событиях, которые изменили мир, и посетите знаковые места Иерусалима
Начало: У Яффских ворот
28 дек в 07:00
18 янв в 07:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
21 дек в 15:00
26 дек в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Две святыни в один день
Однодневная экскурсия по Иерусалиму и Вифлеему позволит вам посетить важнейшие христианские святыни, включая Храм Рождества и Гроба Господня
Начало: По договоренности
21 дек в 15:00
26 дек в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Групповая
Пешеходный Иерусалим
Откройте для себя Иерусалим, его святыни и культуру. Прогулка по Сионской горе и Старому городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У Сионских ворот
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30
11 дек в 10:30
13 дек в 10:30
€45 за человека
