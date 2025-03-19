В рамках экскурсии гости посещают Национальный музей Катара, спроектированный в виде «розы пустыни», где представлены уникальные коллекции.
Прогулка по району Мушериб открывает
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура Национального музея
- 🕌 Атмосфера старинного рынка Сук Вакиф
- 🌆 Вид на футуристические небоскрёбы
- 🚗 Удобный трансфер по городу
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Национальный музей Катара
- Сук Вакиф
- Набережная Корниш
Описание экскурсии
Экскурсия по Национальному музею Катара (2 часа)
Музей строился 20 лет по проекту известного французского архитектора Жана Нувеля и был открыт всего несколько лет назад. Здание спроектировано в виде «розы пустыни» — природного гипсового минерала, который с течением времени формируется в песках пустыни и образует причудливые органические формы.
Вы увидите коллекции, посвящённые культурному наследию Катара: бедуинские этнографические материалы, морские артефакты, предметы древности местного происхождения и многое другое! Для детей оборудованы специальные пространства, где они могут почувствовать себя археологами или рыбаками.
Район Мушериб
Мы осмотрим места первых поселений на территории Дохи, где сейчас располагается самый прогрессивный и экологически чистый район.
Старый арабский рынок Сук Вакиф
Здесь вы окунётесь в мир катарского гостеприимства, полюбуетесь арабскими скакунами и верблюдами, посетите соколиный рынок и при желании попробуете местные сладости, кофе кахва, а также чай карак.
Набережная Корниш
Вы увидите часы, которые вели отсчёт времени до начала чемпионата мира по футболу в 2022 году. А также полюбуетесь видом на финансовое сердце Дохи и Катара — силуэтами необычных высоток в районе Вест-Бэй.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер от места вашего проживания в пределах Дохи или из аэропорта и обратно, услуги гида, бутилированная питьевая вода
- Экскурсия проходит на Kia Rio, Kia Sorento, Toyota Land Cruiser иди другом автомобиле подобного класса
- Если ваша гостиница расположена за пределами Дохи, то трансфер оплачивается дополнительно
- Дополнительно оплачивается входной билет в Национальный музей — $15 за человека. По договорённости я могу купить для вас билеты онлайн ($14 за взрослого, дети до 16 лет — бесплатно)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды