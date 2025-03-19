Арабская культура и футуристическая архитектура - всё это Доха

Узнайте, как Доха превратилась из рыбацкого поселения в богатый мегаполис. Посетите музей, рынок и набережную в индивидуальном туре
Доха удивляет своими контрастами: от исторических улочек до современных небоскрёбов.

В рамках экскурсии гости посещают Национальный музей Катара, спроектированный в виде «розы пустыни», где представлены уникальные коллекции.

Прогулка по району Мушериб открывает
читать дальше

историю первых поселений, а на рынке Сук Вакиф можно насладиться местными деликатесами и традициями. Набережная Корниш порадует видами на футуристические высотки. Включён трансфер и вода, а вход в музей оплачивается отдельно

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура Национального музея
  • 🕌 Атмосфера старинного рынка Сук Вакиф
  • 🌆 Вид на футуристические небоскрёбы
  • 🚗 Удобный трансфер по городу
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Арабская культура и футуристическая архитектура - всё это Доха
Арабская культура и футуристическая архитектура - всё это Доха
Арабская культура и футуристическая архитектура - всё это Доха
Ближайшие даты:
17
мар19
мар20
мар21
мар22
мар23
мар24
мар
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Национальный музей Катара
  • Сук Вакиф
  • Набережная Корниш

Описание экскурсии

Экскурсия по Национальному музею Катара (2 часа)
Музей строился 20 лет по проекту известного французского архитектора Жана Нувеля и был открыт всего несколько лет назад. Здание спроектировано в виде «розы пустыни» — природного гипсового минерала, который с течением времени формируется в песках пустыни и образует причудливые органические формы.

Вы увидите коллекции, посвящённые культурному наследию Катара: бедуинские этнографические материалы, морские артефакты, предметы древности местного происхождения и многое другое! Для детей оборудованы специальные пространства, где они могут почувствовать себя археологами или рыбаками.

Район Мушериб

Мы осмотрим места первых поселений на территории Дохи, где сейчас располагается самый прогрессивный и экологически чистый район.

Старый арабский рынок Сук Вакиф

Здесь вы окунётесь в мир катарского гостеприимства, полюбуетесь арабскими скакунами и верблюдами, посетите соколиный рынок и при желании попробуете местные сладости, кофе кахва, а также чай карак.

Набережная Корниш

Вы увидите часы, которые вели отсчёт времени до начала чемпионата мира по футболу в 2022 году. А также полюбуетесь видом на финансовое сердце Дохи и Катара — силуэтами необычных высоток в районе Вест-Бэй.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер от места вашего проживания в пределах Дохи или из аэропорта и обратно, услуги гида, бутилированная питьевая вода
  • Экскурсия проходит на Kia Rio, Kia Sorento, Toyota Land Cruiser иди другом автомобиле подобного класса
  • Если ваша гостиница расположена за пределами Дохи, то трансфер оплачивается дополнительно
  • Дополнительно оплачивается входной билет в Национальный музей — $15 за человека. По договорённости я могу купить для вас билеты онлайн ($14 за взрослого, дети до 16 лет — бесплатно)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Остались вопросы?

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дохе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Дохи

Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
На машине
5 часов
-
15%
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дохи: от набережной Корниш до культурной деревни Катара, узнайте тайны города и насладитесь традиционными угощениями
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$381$448 за всё до 6 чел.
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по лабиринтам базара Сук-Вакиф в Дохе
Погружение в культуру Катара на рынке Сук-Вакиф. Откройте для себя традиции, ароматы специй и секретные лавочки Дохи
Начало: У рынка Сук-Вакиф
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
Доха - жемчужина Аравии
На машине
3 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Доха - жемчужина Аравии
Путешествие по Дохе - это возможность познакомиться с культурой и историей Катара. Узнайте о пути страны к независимости и современным достижениям
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$300 за всё до 4 чел.