Доха удивляет своими контрастами: от исторических улочек до современных небоскрёбов.В рамках экскурсии гости посещают Национальный музей Катара, спроектированный в виде «розы пустыни», где представлены уникальные коллекции.Прогулка по району Мушериб открывает

историю первых поселений, а на рынке Сук Вакиф можно насладиться местными деликатесами и традициями. Набережная Корниш порадует видами на футуристические высотки. Включён трансфер и вода, а вход в музей оплачивается отдельно

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Описание экскурсии

Экскурсия по Национальному музею Катара (2 часа)

Музей строился 20 лет по проекту известного французского архитектора Жана Нувеля и был открыт всего несколько лет назад. Здание спроектировано в виде «розы пустыни» — природного гипсового минерала, который с течением времени формируется в песках пустыни и образует причудливые органические формы.

Вы увидите коллекции, посвящённые культурному наследию Катара: бедуинские этнографические материалы, морские артефакты, предметы древности местного происхождения и многое другое! Для детей оборудованы специальные пространства, где они могут почувствовать себя археологами или рыбаками.

Район Мушериб

Мы осмотрим места первых поселений на территории Дохи, где сейчас располагается самый прогрессивный и экологически чистый район.

Старый арабский рынок Сук Вакиф

Здесь вы окунётесь в мир катарского гостеприимства, полюбуетесь арабскими скакунами и верблюдами, посетите соколиный рынок и при желании попробуете местные сладости, кофе кахва, а также чай карак.

Набережная Корниш

Вы увидите часы, которые вели отсчёт времени до начала чемпионата мира по футболу в 2022 году. А также полюбуетесь видом на финансовое сердце Дохи и Катара — силуэтами необычных высоток в районе Вест-Бэй.

Организационные детали