Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в мини-группе)

Погрузитесь в красоту Алматы с профессиональным гидом-фотографом. Посетите Чарынский каньон и озеро Кольсай, узнайте их историю и получите яркие фотографии
Предлагается уникальная возможность отправиться на фотопрогулку по известным природным достопримечательностям близ Алматы.

Вас ждёт Чарынский каньон с его величественными каменными колоннами и озеро Кольсай, расположенное среди гор и хвойных лесов.

Во время
читать дальше

экскурсии гид-фотограф расскажет об истории этих мест, а также проведёт вас по нетуристическим маршрутам, где можно насладиться уединением и природной красотой.

В течение экскурсии вы получите профессиональные фотографии, которые станут ярким напоминанием о поездке. В стоимость включены трансфер, услуги гида-фотографа, питьевая вода и аптечка. Дополнительно оплачиваются экосборы и обед. Также возможна организация фотосессий на лошадях, лодках или катамаране. Забронируйте сейчас и получите незабываемые впечатления и качественные снимки

5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Профессиональные фотографии на память
  2. 🏞️ Уникальные природные ландшафты
  3. 🗺️ Интересные истории и факты
  4. 🚐 Комфортный трансфер
  5. 🧑‍🤝‍🧑 Мини-группа для уютной атмосферы

Что можно увидеть

  • Чарынский каньон
  • Озеро Кольсай
Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в мини-группе)
Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в мини-группе)
Фотопрогулка по озеру Кольсай и Чарынскому каньону (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

  • Вы прогуляетесь по ущелью Чарынского каньона среди каменных колонн, взмывающих на высоту более 150 метров
  • Пройдёте через «арку времени» нетуристическим маршрутом и насладитесь прохладой реки Чарын
  • Услышите историю этого каньона — самого большого в Средней Азии. Выясните, почему там нельзя громко разговаривать после заката и оставаться на ночь.
  • Среди гор в ущелье найдёте удивительное озеро Кольсай, зарядитесь его умиротворением и узнаете, для чего здесь построили шахту, сейчас заброшенную
  • И конечно, увезёте с собой на память красочные снимки, сделанные на профессиональную фототехнику

Тайминг маршрута

06:30–07:00 — cбор группы и выезд из Алматы
10:00–13:00 — прогулка и фотосессия в Чарынском каньоне
13.30–14.30 — обед
15:00–17:00 — прогулка и фотосессия на озере Кольсай
18:00–21:00 — возвращение в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки, пунктуальности группы, ситуации на дорогах и других непредвиденных обстоятельств.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на автомобиле Mitsubishi Delica, услуги профессионального гида-фотографа, питьевая вода, аптечка
  • После экскурсии в течение 7 дней вы получите 10 фотографий в ретуши и весь отснятый материал в цветокоррекции
  • Дополнительно оплачиваются экосборы — 3000 тенге/чел. и обед — по желанию
  • Можем устроить фотосессию на лошадях, лодках или катамаране. Стоимость фотосессии на лодках или катамаранах — 5000 тенге/чел., на лошадях — 6000 тенге/чел.
  • С вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды

ежедневно в 06:00

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный4 935 ₽
Индивидуальная20 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ул. Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
18 мая 2024
Потрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вам спасибо. Вы невероятно позитивные, дружелюбные, остроумные и профессионалы! Наше путешествие прошло на максималках по
читать дальше

всем параметрам. Нам показали самые красивые локации, сделали фото, сделали видео, смонтировали и всячески помогали нам со всеми вопросами, что у нас возникали. Ощущение команды возникло сразу же! Ребята, так держать! Очень хочу вернуться с семьей и еще раз сгонять с вами в путешествие!) Однозначно 10 звезд!

Потрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вамПотрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вамПотрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вамПотрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вамПотрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вам
Оксана
16 мая 2024
Незабываемые места и впечатления! Большое спасибо Юле за экскурсию и фотографии
Незабываемые места и впечатления! Большое спасибо Юле за экскурсию и фотографии
L
4 мар 2024
Ну что сказать?! Я ещё не отошла от эмоций. Всё было отлично, места красивые, но летом они были бы ещё лучше, хотя по мне горы в снегу это сказка, а
читать дальше

озеро к сожалению покрыто льдом. Если буду летом в Казахстане, обязательно возьму эту экскурсию повторно. Очень понравилось цена-качество. После бронирования со мной оперативно связалась Юлия, рассказала что где и как, понравилось что оплата в рублях и можно перевести на карту. Гид Дмитрий очень много знает об этих местах, и ещё рассказал о самом городе, было интересно и весело, очень позитивный человек, ну и конечно же фото которые делал тоже Дмитрий, очень красивые, я на свой телефон делала только видео а Дмитрий фотографировал нас и природу с красивых ракурсов потом скинул все фото в общий чат.
В общем я хорошо отдохнула и получила красивые фото. Спасибо организаторам и всем кто был в этот день рядом) было весело!!!

Ну что сказать?! Я ещё не отошла от эмоций. Всё было отлично, места красивые, но летомНу что сказать?! Я ещё не отошла от эмоций. Всё было отлично, места красивые, но летомНу что сказать?! Я ещё не отошла от эмоций. Всё было отлично, места красивые, но летом

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы

ГрупповыеНа машинеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньФотопрогулкиОзераЧарынский каньонПопулярные местаПо КазахстануОзеро КольсайМифы и легендыКаньоны

Похожие экскурсии из Алматы

Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
106 отзывов
Озёра Каинды и Кольсай, Черный и Чарынский каньоны - все сокровища Алматы
За один день вы соберёте целую коллекцию алматинских драгоценностей. Ранний выезд обеспечит вам достаточно времени для осмотра и фотосессий
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
11 июня в 05:30
65765 261 за человека
Чёрный и Чарынский каньоны, озёра Кольсай и Каинды - в формате «всё включено»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
30%
Мини-группа
13 часов
80 отзывов
Чёрный каньон и озёра Кольсай и Каинды: Путешествие с гидом в Алматы
Вас ждёт незабываемое путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту Чёрного каньона и озёр Кольсай и Каинды
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:05
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
75005 250 за человека
Уникальное озеро Каинды + Чёрный и Чарынский каньоны
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
13 часов
75 отзывов
Групповая экскурсия: Озеро Каинды, Чёрный и Чарынский каньоны
Погрузитесь в мир невероятных природных красот во время поездки к озеру Каинды и каньонам Чарынскому и Чёрному
Начало: Парковка у гипермаркета Magnum
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
65214 891 за человека
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Алматы
ХорошоТам