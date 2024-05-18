Предлагается уникальная возможность отправиться на фотопрогулку по известным природным достопримечательностям близ Алматы.Вас ждёт Чарынский каньон с его величественными каменными колоннами и озеро Кольсай, расположенное среди гор и хвойных лесов.Во время

экскурсии гид-фотограф расскажет об истории этих мест, а также проведёт вас по нетуристическим маршрутам, где можно насладиться уединением и природной красотой. В течение экскурсии вы получите профессиональные фотографии, которые станут ярким напоминанием о поездке. В стоимость включены трансфер, услуги гида-фотографа, питьевая вода и аптечка. Дополнительно оплачиваются экосборы и обед. Также возможна организация фотосессий на лошадях, лодках или катамаране. Забронируйте сейчас и получите незабываемые впечатления и качественные снимки

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Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по ущелью Чарынского каньона среди каменных колонн, взмывающих на высоту более 150 метров

Пройдёте через «арку времени» нетуристическим маршрутом и насладитесь прохладой реки Чарын

Услышите историю этого каньона — самого большого в Средней Азии. Выясните, почему там нельзя громко разговаривать после заката и оставаться на ночь.

Среди гор в ущелье найдёте удивительное озеро Кольсай, зарядитесь его умиротворением и узнаете, для чего здесь построили шахту, сейчас заброшенную

И конечно, увезёте с собой на память красочные снимки, сделанные на профессиональную фототехнику

Тайминг маршрута

06:30–07:00 — cбор группы и выезд из Алматы

10:00–13:00 — прогулка и фотосессия в Чарынском каньоне

13.30–14.30 — обед

15:00–17:00 — прогулка и фотосессия на озере Кольсай

18:00–21:00 — возвращение в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки, пунктуальности группы, ситуации на дорогах и других непредвиденных обстоятельств.

Организационные детали