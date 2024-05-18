Предлагается уникальная возможность отправиться на фотопрогулку по известным природным достопримечательностям близ Алматы.
Вас ждёт Чарынский каньон с его величественными каменными колоннами и озеро Кольсай, расположенное среди гор и хвойных лесов.
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Вас ждёт Чарынский каньон с его величественными каменными колоннами и озеро Кольсай, расположенное среди гор и хвойных лесов.
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- 🗺️ Интересные истории и факты
- 🚐 Комфортный трансфер
- 🧑🤝🧑 Мини-группа для уютной атмосферы
Что можно увидеть
- Чарынский каньон
- Озеро Кольсай
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Вы прогуляетесь по ущелью Чарынского каньона среди каменных колонн, взмывающих на высоту более 150 метров
- Пройдёте через «арку времени» нетуристическим маршрутом и насладитесь прохладой реки Чарын
- Услышите историю этого каньона — самого большого в Средней Азии. Выясните, почему там нельзя громко разговаривать после заката и оставаться на ночь.
- Среди гор в ущелье найдёте удивительное озеро Кольсай, зарядитесь его умиротворением и узнаете, для чего здесь построили шахту, сейчас заброшенную
- И конечно, увезёте с собой на память красочные снимки, сделанные на профессиональную фототехнику
Тайминг маршрута
06:30–07:00 — cбор группы и выезд из Алматы
10:00–13:00 — прогулка и фотосессия в Чарынском каньоне
13.30–14.30 — обед
15:00–17:00 — прогулка и фотосессия на озере Кольсай
18:00–21:00 — возвращение в Алматы
Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки, пунктуальности группы, ситуации на дорогах и других непредвиденных обстоятельств.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле Mitsubishi Delica, услуги профессионального гида-фотографа, питьевая вода, аптечка
- После экскурсии в течение 7 дней вы получите 10 фотографий в ретуши и весь отснятый материал в цветокоррекции
- Дополнительно оплачиваются экосборы — 3000 тенге/чел. и обед — по желанию
- Можем устроить фотосессию на лошадях, лодках или катамаране. Стоимость фотосессии на лодках или катамаранах — 5000 тенге/чел., на лошадях — 6000 тенге/чел.
- С вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды
ежедневно в 06:00
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4 935 ₽
|Индивидуальная
|20 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 49 туристов
Всем привет! Меня зовут Дмитрий, я представитель гидов в Алматы и Алматинской области. Занимаюсь любимым делом не первый год и уверен, что со мной скучно не будет. Мы с командойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
18 мая 2024
Потрясающее путешествие! Это не экскурсия, это другая вселенная, которую мы увидели! Дмитрий и Юлия, огромное вам спасибо. Вы невероятно позитивные, дружелюбные, остроумные и профессионалы! Наше путешествие прошло на максималках по
Оксана
16 мая 2024
Незабываемые места и впечатления! Большое спасибо Юле за экскурсию и фотографии
L
Lina
4 мар 2024
Ну что сказать?! Я ещё не отошла от эмоций. Всё было отлично, места красивые, но летом они были бы ещё лучше, хотя по мне горы в снегу это сказка, а
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