Программа тура

8.30 Сбор

9.00 выезд. Путь по Кульджинскому тракту

11.00-11.30 Посещение форелевого хозяйства. Вы сами заказывайте рыбу и еду. Самое старое форелевое хозяйство, которое есть в окрестностях Алматы. Было основано еще в 1967 году. Сегодня — это одно из крупнейших в Казахстане хозяйств, где разводят радужную форель.

11.50 прибытие на озеро Иссык. Пешая прогулка до озера

11.50-14.30 отдых у озера Иссык

Обед не входит в стоимость. . Вы можете взять с собой перекус

15.30-17.00 Поход на водопад Медвежий. Маршрут к нему прост: всего один 1км 300 м по каменистым осыпям, по многочисленным мостикам через ручей и подъем по деревянной лестнице, построенной на скалах, перед выходом на водопад. Поэтому нужно одеть трекинговую обувь.

Водопад находится в глубокой скальной нише, на южном склоне хребта Караш, откуда из-под перевала Жамбас стекает ручей Медвежий. Высота водопада 29 метров. Называется он Медвежьим, потому что неподалёку обитает медвежье семейство. .

17.30-18.10 посещение страусиной фермы. Недалеко от города Есик (Иссык) находится хозяйство, где разводят страусов. Эти экзотические птицы отлично адаптировались к нашему климату и с любопытством встречают посетителей.

18.10 выезд в город

19.30 прибытие в город