Тургеньский водопад, Озеро Иссык, Страусинная ферма и форелевое хозяйство

Уважаемые туристы вашему вниманию хотим предложить очень интересную познавательно-природную...

Уважаемые туристы вашему вниманию хотим предложить очень интересную познавательно-природную экскурсию — Иссыкское озеро, форелевое хозяйство, Медвежий водопад и страусинная ферма.

Вы побываете на озере Иссык.

Посетите форелевое хозяйство, где вы сможете порыбачить.

Сходите на водопад Медвежий.

И завершится наша экскурсия посещением страусинной фермы.
Тургеньский водопад, Озеро Иссык, Страусинная ферма и форелевое хозяйство
Тургеньский водопад, Озеро Иссык, Страусинная ферма и форелевое хозяйство
Тургеньский водопад, Озеро Иссык, Страусинная ферма и форелевое хозяйство
Тургеньский водопад, Озеро Иссык, Страусинная ферма и форелевое хозяйство
Тургеньский водопад, Озеро Иссык, Страусинная ферма и форелевое хозяйство
Тургеньский водопад, Озеро Иссык, Страусинная ферма и форелевое хозяйство

Что вы увидите 🤩

  • Тургеньский1-й водопад
  • Страусинная ферма
  • Форелевое хозяйство
  • Озеро Иссык
Программа тура
8.30 Сбор
9.00 выезд. Путь по Кульджинскому тракту
11.00-11.30 Посещение форелевого хозяйства. Вы сами заказывайте рыбу и еду. Самое старое форелевое хозяйство, которое есть в окрестностях Алматы. Было основано еще в 1967 году. Сегодня — это одно из крупнейших в Казахстане хозяйств, где разводят радужную форель.
11.50 прибытие на озеро Иссык. Пешая прогулка до озера
11.50-14.30 отдых у озера Иссык
Обед не входит в стоимость. . Вы можете взять с собой перекус
15.30-17.00 Поход на водопад Медвежий. Маршрут к нему прост: всего один 1км 300 м по каменистым осыпям, по многочисленным мостикам через ручей и подъем по деревянной лестнице, построенной на скалах, перед выходом на водопад. Поэтому нужно одеть трекинговую обувь.
Водопад находится в глубокой скальной нише, на южном склоне хребта Караш, откуда из-под перевала Жамбас стекает ручей Медвежий. Высота водопада 29 метров. Называется он Медвежьим, потому что неподалёку обитает медвежье семейство. .
17.30-18.10 посещение страусиной фермы. Недалеко от города Есик (Иссык) находится хозяйство, где разводят страусов. Эти экзотические птицы отлично адаптировались к нашему климату и с любопытством встречают посетителей.
18.10 выезд в город
19.30 прибытие в город

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартный билет
$30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
  • Экологические сборы
Что не входит
  • Вход в форелевое хозяйство 50 тенге
  • Удочки 400-500 тенге
  • Обед
  • Вход Страусинная ферма 500 тенге
Место начала и завершения
Метро Байконыр
Когда и сколько длится?
Когда: сбор 8:30, выезд в 9:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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сбор 8:30, выезд в 9:00

Мира Т.
Мира Т.
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