Прогулки на катере в Санье

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Санье на русском языке, цены от $41. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Отдохните на китайских Мальдивах
На машине
На катере
Сплавы и рафтинг
Прогулки на каяках
На гидроцикле
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Отдохните на китайских Мальдивах
Пляж «Стеклянное море» - это прозрачная вода и белый песок. Включены водные развлечения и комфортные условия для отдыха
28 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от $170 за человека
Поездка на Остров обезьян - приключение для всей семьи
На автобусе
На мотоцикле
На велосипеде
На катере
Канатная дорога
На пароме
7 часов
Билеты
Поездка на Остров обезьян - приключение для всей семьи
Начало: Китай, провинция Хайнань, город Санья, улица Хайюн...
«Канатная дорога с захватывающими видами Добраться до острова можно на катере или по канатной дороге»
$41 за билет
Лазурная прогулка - морской круиз в Санья с купанием
На катере
Круизы
3 часа
Групповая
до 25 чел.
Лазурная прогулка - морской круиз в Санья с купанием
Начало: Ваш отель
28 авг в 08:30
30 авг в 08:30
$85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Отдохните на китайских Мальдивах
Ездили на экскурсию китайский Мальдивы 29 июля сказать что прям понравилось не могу так как были и плюсы и минусы
читать дальшеуменьшить

ужасные туалет и ужасно переодевался на пляже нет места для отдыха туристам который прибывают на этот пляж да похоже на Мальдивы белый песок чистейшая вода но нет ощущения хорошего отдыха так как на лежаки не разрешают ложиться прибывшем туристам мы покатались на всех видах водных развлечений кроме парашюта с Дорлинг ни о чем есть и с чем сравнивать рекомендовать или ещё раз поехать я бы не поехала ну детям понравилось дети довольные отдельно хочу сказать спасибо нашему гиду Борису ему оставлю пять звёзд можно и 10 он молодец таскал за нами в течение дня вещи чтоб нам было комфортно купаться ждал по времени сколько нужно наговорились с местными делал все чтобы она была комфортно вот его я буду рекомендовать всем!

Ездили на экскурсию китайский Мальдивы 29 июля сказать что прям понравилось не могу так как были
Вам был полезен этот отзыв?
М
Отдохните на китайских Мальдивах
Очень рада, что посетили экскурсию!
Бухта красива! Вода прозрачна!
Активности на любой вкус.
А какие получились фотки!!!
Спасибо организаторам!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 3 отзыва в Санье в категории "На катере"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Отдохните на китайских Мальдивах;
  2. Поездка на Остров обезьян - приключение для всей семьи;
  3. Лазурная прогулка - морской круиз в Санья с купанием.
Какие места ещё посмотреть в Санье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Остров обезьян;
  2. Мосты;
  3. Набережная;
  4. Фольклорная деревня народности Ли и Мяо;
  5. Центр буддизма Наньшань;
  6. Атлантис;
  7. Ялонг Бэй (Ялунвань);
  8. Романтический парк Санья;
  9. Фруктовый рынок;
  10. Океанариум.
Сколько стоит экскурсия по Санье в августе 2026
Сейчас в Санье в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 41 до 170. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на катере, 3 ⭐ отзыва, цены от $41. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь