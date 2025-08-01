Индивидуальная
Отдохните на китайских Мальдивах
Пляж «Стеклянное море» - это прозрачная вода и белый песок. Включены водные развлечения и комфортные условия для отдыха
28 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от $170 за человека
Билеты
Поездка на Остров обезьян - приключение для всей семьи
Начало: Китай, провинция Хайнань, город Санья, улица Хайюн...
«Канатная дорога с захватывающими видами Добраться до острова можно на катере или по канатной дороге»
$41 за билет
Групповая
до 25 чел.
Лазурная прогулка - морской круиз в Санья с купанием
Начало: Ваш отель
28 авг в 08:30
30 авг в 08:30
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Ездили на экскурсию китайский Мальдивы 29 июля сказать что прям понравилось не могу так как были и плюсы и минусы
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М
Очень рада, что посетили экскурсию!
Бухта красива! Вода прозрачна!
Активности на любой вкус.
А какие получились фотки!!!
Спасибо организаторам!
Бухта красива! Вода прозрачна!
Активности на любой вкус.
А какие получились фотки!!!
Спасибо организаторам!
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Всего 3 отзыва в Санье в категории "На катере"
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Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «На катере»
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Сейчас в Санье в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 41 до 170. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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