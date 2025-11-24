читать дальше

в полной мере оценить все её нюансы. Но в итоге ни капли не пожалели!

Гид Анастасия – настоящий профессионал, умеющий просто и увлекательно рассказывать о сложном. Благодаря ей мы узнали, как политика и экономика повлияли на облик города, разобрались в архитектурных стилях на набережной Вайтань и по-новому взглянули на небоскрёбы Луцзяцзуя – это было по-настоящему впечатляюще!

Маршрут был продуман отлично: мы успели увидеть ключевые достопримечательности и при этом прочувствовать атмосферу Шанхая. Анастасия гибко подстраивалась под наш темп и интересы – перед экскурсией мы обсудили, что нам особенно хотелось бы увидеть.

Важно, что погружение в тему можно было регулировать: от общего знакомства с городом до детального разбора архитектурных особенностей. Всё прошло просто замечательно!