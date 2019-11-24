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Сафари на вездеходах, сплав по подземной реке, полет на зиплайнах и другие развлечения в джунглях

Арсен
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Арсен – представитель гидов
Аттракционы в тематическом парке Xplor обеспечат вам ураган эмоций и впечатлений.

Вы исследуете тропический лес во время сафари и сталактиты подземных пещер с прозрачной рекой.

Полетаете «как супермен» и насладитесь почти дикой красотой природы.
$145 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча на рецепции вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
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День приключений в экстрим-парке Xplor
День приключений в экстрим-парке Xplor

Что вас ожидает

59 гектар развлечений
Парк Xplor — это аттракцион среди джунглей, сохранивших первозданную красоту. Вы не только развлечетесь и испытаете себя, но и познакомитесь с экзотическим растительным и животным миром парка: встретите множество птиц, пестрых попугаев и даже прекрасных паукообразных обезьян.

В нашей развлекательной программе:
— Купание и рафтинг по подземной реке удивительного цвета. Гроты и пещеры этого подземного мира покрыты сталактитами и сталагмитами, а еще здесь можно встретить образец скелета динозавра.
— Гонки на вездеходах-амфибиях через заросли, реки и другие препятствия — степень экстрима вы выбираете сами.
— Полет над пропастью в подвесном гамаке: раскиньте руки и почувствуйте себя птицей!
— А еще зиплайны с приземлением под землей и спуском в водопады, прыжки с тарзанки, подвесные мосты, отдых в гамаках и шведский стол на обед.

Организационные детали

  • Обратите внимание: в транспорте у вас будет англо-испано-говорящий сопровождающий.
  • Группа может включать до 50 человек.
  • Продолжительность программы от 8 часов.
  • Трансфер проходит на большом фирменном автобусе парка или нашем микроавтобусе.
  • В стоимость включено: трансфер от рецепшена вашего отеля, камера хранения, обед, все входные билеты.
  • С собой необходимо взять купальные принадлежности, полотенце, сменную одежду и обувь, крем от загара, фото-видео аппаратуру, воду в дорогу.
  • Для поездки выбирайте легкую одежду и удобную обувь.
День приключений в экстрим-парке Xplor
День приключений в экстрим-парке Xplor
День приключений в экстрим-парке Xplor
День приключений в экстрим-парке Xplor
День приключений в экстрим-парке Xplor
День приключений в экстрим-парке Xplor
День приключений в экстрим-парке Xplor
День приключений в экстрим-парке Xplor
День приключений в экстрим-парке Xplor
День приключений в экстрим-парке Xplor
День приключений в экстрим-парке Xplor
День приключений в экстрим-парке Xplor
День приключений в экстрим-парке Xplor

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура на рецепции вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Арсен
Арсен
Доброго времени суток, дорогие друзья! ​ Меня зовут Арсен, я нашел свое призвание в сфере туризма в 2001 году, побывал во многих странах ЮВА, 5 лет работал в Турции и 6 лет Таиланде, а почти 6 лет назад приехал в Мексику и полюбил её всем сердцем! Я работаю в команде профессиональных гидов, и мы бесконечно счастливы, что вы выбрали для своего путешествия эту удивительную и загадочную страну. Мы будем рады познакомить вас с ее культурой, историей и традициями, сделав все возможное, чтобы вы полюбили Мексику так же, как и мы!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 ноября 2019
Замечательная экскурсия, трансфер до парка был в анго-испано говорящей группе, если знаешь английский язык, то никаких проблем нет. Гид в автобусе посоветовал начать с зиплайна, хотя в памятке советовали ЗИП оставить на потом. Мы не пожалели, что послушались гида и сразу пошли на зиплайнинг. Если хотите острых ощущений, начинайте с ягуара. Вторая линия более спокойная. Вообщем нам все понравилось, даже если не знаешь языка, все понятно): Спасибо за чудесно проведенный день):

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