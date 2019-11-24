Что вас ожидает

59 гектар развлечений

Парк Xplor — это аттракцион среди джунглей, сохранивших первозданную красоту. Вы не только развлечетесь и испытаете себя, но и познакомитесь с экзотическим растительным и животным миром парка: встретите множество птиц, пестрых попугаев и даже прекрасных паукообразных обезьян.

В нашей развлекательной программе:

— Купание и рафтинг по подземной реке удивительного цвета. Гроты и пещеры этого подземного мира покрыты сталактитами и сталагмитами, а еще здесь можно встретить образец скелета динозавра.

— Гонки на вездеходах-амфибиях через заросли, реки и другие препятствия — степень экстрима вы выбираете сами.

— Полет над пропастью в подвесном гамаке: раскиньте руки и почувствуйте себя птицей!

— А еще зиплайны с приземлением под землей и спуском в водопады, прыжки с тарзанки, подвесные мосты, отдых в гамаках и шведский стол на обед.