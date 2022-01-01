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«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя

Best M.
Best M. – Гид из Канкуна
Однодневная экскурсия ⛳ в сердце полуострова Юкатан – древний город 🏙️ Ушмаль – познакомит с историей 📖 загадочной цивилизации майя.

Вы увидите ритуальные постройки VII-X веков, после чего отправитесь в Мериду – столицу штата, где после ужина в колоритном местном ресторанчике прогуляетесь 👣 по старинным улицам и увидите колониальную испанскую архитектуру.
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«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя
«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя

Что вы увидите

  • Археологическая зона Ушмаля:
  • Пирамида предсказателя
  • Четырехугольный женский монастырь
  • Голубятня
  • Дворец правителя
  • Дом черепах и т. д.
  • Город Мерида:
  • Площадь Независимости
  • Ратуша
  • Особняк Каса-де-Монтехо
  • Собор Сан-Ильдефонсо
  • Проспект Пасео дель Монтехо
Mы отправимся в археологическую зону Ушмаля — поселения майя позднего Классического периода и одного из самых сложных и гармоничных образцов архитектуры стиля пуук, до сих пор продолжающего восхищать посетителей своей красотой и неординарностью. Здесь мы осмотрим такие всемирно известные достопримечательности 🏛️ Ушмаля, как Пирамида предсказателя, Четырехугольный женский монастырь, Голубятня, Дворец правителя, Дом черепах и т. д. и вы узнаете почему именно сюда приезжали такие знаменитые женщины, как королевы Карлота и Елизавета II….
Познакомившись с этим археологическим комплексом, продолжим наш путь в столицу штата Юкатан город 🏙️ Мериду, основанный испанским конкистадором Франсиско де Монтехо в 1542 году на развалинах большого поселения майя и превратившийся в самый крупный город полуострова Юкатан. Здесь у нас состоится ознакомительная обзорная экскурсия: особый интерес для туристов представляют Площадь Независимости, Ратуша, особняк Каса-де-Монтехо, Собор Сан-Ильдефонсо XVI-го века — самый старый в Западном полушарии и монументальный проспект Пасео дель Монтехо, где расположены роскошные резиденции в европейском стиле, построенные в конце XIX — начале XX веков.
Что входит
  • Транспорт туда-обратно
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя
«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя
«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя
«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя
«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя
«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя
«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя
«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя
«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя
«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя
«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя
«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя
«Ушмаль и Мерида»: древний город индейцев майя

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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