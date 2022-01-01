Mы отправимся в археологическую зону Ушмаля — поселения майя позднего Классического периода и одного из самых сложных и гармоничных образцов архитектуры стиля пуук, до сих пор продолжающего восхищать посетителей своей красотой и неординарностью. Здесь мы осмотрим такие всемирно известные достопримечательности 🏛️ Ушмаля, как Пирамида предсказателя, Четырехугольный женский монастырь, Голубятня, Дворец правителя, Дом черепах и т. д. и вы узнаете почему именно сюда приезжали такие знаменитые женщины, как королевы Карлота и Елизавета II….

Познакомившись с этим археологическим комплексом, продолжим наш путь в столицу штата Юкатан город 🏙️ Мериду, основанный испанским конкистадором Франсиско де Монтехо в 1542 году на развалинах большого поселения майя и превратившийся в самый крупный город полуострова Юкатан. Здесь у нас состоится ознакомительная обзорная экскурсия: особый интерес для туристов представляют Площадь Независимости, Ратуша, особняк Каса-де-Монтехо, Собор Сан-Ильдефонсо XVI-го века — самый старый в Западном полушарии и монументальный проспект Пасео дель Монтехо, где расположены роскошные резиденции в европейском стиле, построенные в конце XIX — начале XX веков.