Влюбиться в Мексику за 1 день!

Пирамиды, древние города, фольклорное шоу, тропа Майя, плавание в сеноте и не только

Мексика — яркая, разнообразная и удивительно красивая страна.

В группе до 15 человек вы отправитесь исследовать ее богатства.

Оцените археологические памятники Чичен-Ицы и Тулума, погуляете по симпатичному колониальному Вальядолиду и искупаетесь в сеноте.

Продегустируете текилу и заглянете в колоритный Этнопарк.
Влюбиться в Мексику за 1 день!
Влюбиться в Мексику за 1 день!
Влюбиться в Мексику за 1 день!
Влюбиться в Мексику за 1 день!
Влюбиться в Мексику за 1 день!
Влюбиться в Мексику за 1 день!
Влюбиться в Мексику за 1 день!
Влюбиться в Мексику за 1 день!
Влюбиться в Мексику за 1 день!
Влюбиться в Мексику за 1 день!

Что вас ожидает

Многоликая Мексика

Мы приготовили для вас маршрут, сочетающий природу, фольклор, историю, архитектуру и культуру Мексики. В программе:

  • Чичен-Ица и Тулум. Вы исследуете руины древних городов и услышите множество интересных фактов о цивилизации майя. А также рассмотрите уцелевшую девятиступенчатую пирамиду Кукулькана.
  • Вальядолид. Мы погуляем по симпатичному колониальному городку, погрузимся в его испанское прошлое, полюбуемся цветными домами и насладимся царящей здесь умиротворенной атмосферой.
  • Плавание в сеноте. Вы искупаетесь в пещере, заполненной кристально чистой водой. А мы расскажем, что такое сеноты и как они образовались.
  • Этнопарк и шоу-программа. Вы пройдете по настоящей тропе Майя, увидите традиционные местные дома и посмотрите красочное фольклорное шоу.
  • Дегустация текилы. Мы заедем на фабрику текилы, где вы сможете попробовать разные сорта национального мексиканского напитка и узнать его историю.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены: трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, все входные билеты, обед, дегустация текилы.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду и субботу в 06:00

Дмитрий
Дмитрий
Мы — официальное туристическое агентство в Мексике и ваши проводники по этой огромной удивительной стране. С радостью познакомим вас с ее традициями, историей и природой. В нашей компании работают только профессиональные лицензированные гиды, с которыми вам точно не будет скучно!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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