в среду и субботу в 06:00

Что вас ожидает
Многоликая Мексика
Мы приготовили для вас маршрут, сочетающий природу, фольклор, историю, архитектуру и культуру Мексики. В программе:
- Чичен-Ица и Тулум. Вы исследуете руины древних городов и услышите множество интересных фактов о цивилизации майя. А также рассмотрите уцелевшую девятиступенчатую пирамиду Кукулькана.
- Вальядолид. Мы погуляем по симпатичному колониальному городку, погрузимся в его испанское прошлое, полюбуемся цветными домами и насладимся царящей здесь умиротворенной атмосферой.
- Плавание в сеноте. Вы искупаетесь в пещере, заполненной кристально чистой водой. А мы расскажем, что такое сеноты и как они образовались.
- Этнопарк и шоу-программа. Вы пройдете по настоящей тропе Майя, увидите традиционные местные дома и посмотрите красочное фольклорное шоу.
- Дегустация текилы. Мы заедем на фабрику текилы, где вы сможете попробовать разные сорта национального мексиканского напитка и узнать его историю.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены: трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, все входные билеты, обед, дегустация текилы.