в пятницу в 05:30

Что вас ожидает

🦩 После завтрака в порту вы отправитесь на лодочке к острову Пасьон — месту обитания разных видов птиц, фламинго, игуан и крабов мечехвостов. А в определённые месяцы в прибрежных водах острова можно увидеть китовых акул.

🏝 Затем переместимся к главному объекту программы — острову Хольбош. Он является частью биосферного заповедника Юм Балам, большая часть острова покрыта мангровыми зарослями, здесь водится много птиц (пеликаны, чайки, фламинго и др.), дороги покрыты белоснежным песком, а излюбленное средство передвижения по острову — гольф-кары.

🍹 У вас будет достаточно времени, чтобы без спешки насладиться отдыхом среди девственной природы. Конечно, вы сможете вдоволь полежать в гамаке на безлюдном пляже под лёгкий бриз волны, морского ветерка и карибского солнца. Гамаки установлены на мелководье. А с июня по сентябрь вы увидите китовых акул, которые в это время ходят в водах Хольбоша.

Тайминг

05:30-07:30 — трансфер из вашего отеля (от Тулума до Канкуна)

09:30 — завтрак в порту отправления

10:00 — поездка на лодке до острова

11:00 — посещение острова Пасьён

12:00 — лодочная прогулка по острову

12:30 — посещение острова Хольбош

13:30 — свободное время на острове

16:00 — возвращение в порт

16:30 — отправление из порта в отель

Организационные детали