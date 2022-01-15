в пятницу в 05:30

🦩 После завтрака в порту вы отправитесь на лодочке к острову Пасьон — месту обитания разных видов птиц, фламинго, игуан и крабов мечехвостов. А в определённые месяцы в прибрежных водах острова можно увидеть китовых акул.
🏝 Затем переместимся к главному объекту программы — острову Хольбош. Он является частью биосферного заповедника Юм Балам, большая часть острова покрыта мангровыми зарослями, здесь водится много птиц (пеликаны, чайки, фламинго и др.), дороги покрыты белоснежным песком, а излюбленное средство передвижения по острову — гольф-кары.
🍹 У вас будет достаточно времени, чтобы без спешки насладиться отдыхом среди девственной природы. Конечно, вы сможете вдоволь полежать в гамаке на безлюдном пляже под лёгкий бриз волны, морского ветерка и карибского солнца. Гамаки установлены на мелководье. А с июня по сентябрь вы увидите китовых акул, которые в это время ходят в водах Хольбоша.
05:30-07:30 — трансфер из вашего отеля (от Тулума до Канкуна)
09:30 — завтрак в порту отправления
10:00 — поездка на лодке до острова
11:00 — посещение острова Пасьён
12:00 — лодочная прогулка по острову
12:30 — посещение острова Хольбош
13:30 — свободное время на острове
16:00 — возвращение в порт
16:30 — отправление из порта в отель