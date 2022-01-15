в пятницу в 05:30

Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош

Открыть нетуристические уголки мексиканских Карибов и отдохнуть среди пейзажей нетронутой природы

В группе
до 15 чел.
В группе до 15 человек вы отправитесь на острова, до которых редко добираются путешественники — Пасьон и Хольбош находятся довольно далеко от Канкуна.

А еще они входят в заповедную зону и не стали модными туристическими курортами, потому это лучшие места в Мексике для релакса и погружения в атмосферу застывших во времени тропических островов.
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
Затерянный мир островов Пасьон и Хольбош
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🦩 После завтрака в порту вы отправитесь на лодочке к острову Пасьон — месту обитания разных видов птиц, фламинго, игуан и крабов мечехвостов. А в определённые месяцы в прибрежных водах острова можно увидеть китовых акул.

🏝 Затем переместимся к главному объекту программы — острову Хольбош. Он является частью биосферного заповедника Юм Балам, большая часть острова покрыта мангровыми зарослями, здесь водится много птиц (пеликаны, чайки, фламинго и др.), дороги покрыты белоснежным песком, а излюбленное средство передвижения по острову — гольф-кары.

🍹 У вас будет достаточно времени, чтобы без спешки насладиться отдыхом среди девственной природы. Конечно, вы сможете вдоволь полежать в гамаке на безлюдном пляже под лёгкий бриз волны, морского ветерка и карибского солнца. Гамаки установлены на мелководье. А с июня по сентябрь вы увидите китовых акул, которые в это время ходят в водах Хольбоша.

Тайминг

05:30-07:30 — трансфер из вашего отеля (от Тулума до Канкуна)
09:30 — завтрак в порту отправления
10:00 — поездка на лодке до острова
11:00 — посещение острова Пасьён
12:00 — лодочная прогулка по острову
12:30 — посещение острова Хольбош
13:30 — свободное время на острове
16:00 — возвращение в порт
16:30 — отправление из порта в отель

Организационные детали

  • Мы встретим вас в ваших отелях в Канкуне, Плайя дель Кармен, Ривьере Майя
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат на питание, не предвидится

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится
Когда: в пятницу в 05:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в пятницу в 05:30

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