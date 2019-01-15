Европа ... нет больше такого места в мире, как это! Её сказочные памятники раскрывают один слой истории за другим, а захватывающие дух природные пейзажи на столько разнообразны, что не оставляют равнодушными ни одного путешественика. От диких до изящных, её страны объединяют калейдоскоп культур, а её пейзажи настолько интригующие, как и её прошлое.
Люди говорят, что "красота в глазах смотрящего", поэтому, естественно, многие из вас не согласятся с нашим выбором, и в этом случаенам будет интересно если вы оставите свои мысли в разделе комментариев.
А пока давайте посмотрим на 10 самых красивых стран Европы:
10. Австрия
Австрия, земля Моцарта и вальса, представляет собой смесь сверкающих альпийских озер, величественных гор и элегантных городов с богатым культурным наследием и одним из самых высоких стандартов жизни в мире. Не смотря на то, что страна не имеет выхода к морю, она безумно популярна среди путешествеников. Столица Австрии славится своим имперским величием, искусством мирового уровня и очаровательной культурой.
Фантастические горнолыжные курорты такие как Инсбрук, Китцбюэле и Санкт-Антоне; десятки сказочных замков усеивающие удивительный горный пейзаж; мерцающие голубые озера для незабываемых прогулок на свежем воздухе. И, конечно же, тут находится прекрасный город с огромным количеством баров — Зальцбург, он имеет великолепное расположение и по-прежнему погружает гостей в волшебство Звуков Музыки.
9. Шотландия
Драматические пейзажи Шотландии охватывают пышные леса, потрясающие озёра, изрезанные береговые линии и зелёные холмы, увенчанные разрушающимися замками.
Здесь находится знаменитый замок Эйлен-Донан и один из величайших диких регионов Европы. Шотландское нагорье, пожалуй, самая запоминающаяся часть страны, для которого характерна удивительная история и ещё более удивительные пейзажи. Здесь также находятся легендарный Лох-Несс и крупнейший национальный парк Шотландии, а также эпические поля сражений, захватывающие дух пляжи и туманные, волшебные горы.
Также в Шотландии стоит уделить внимание:
- Впечатляющему острову Скай, он славится своими поразительными морскими скалами и потрясающим горным хребтом Куиллин;
- столице Эдинбургу, которая известена своим богатым прошлым, замечательными памятниками, архитектурой и многочисленными культурными фестивалями;
- и конечно же, портовому городу Глазго, он популярен своей яркой музыкальной сценой с музеями мирового класса и викторианским великолепием, как никакой другой город в Великобритании.
8. Турция
Безумная смесь культур и цветов, песчаных пляжей и ярких базаров, причудливых гор и изумительных древних руин - это Турция, страна, которую вы никогда не забудете.
Здесь, на перекрестке Азии и Европы, римские театры соседствуют с мечетями и современными торговыми центрами, а некоторые из самых важных исторических мест в мире разделяют пейзаж с чарующими природными чудесами, такими как голубые террасные ванны Памуккале или сказочные дымоходы Каппадокии.
Стамбул, богатый своим искусством, культурой и историей, является одним из величайших городов планеты, а бирюзовое побережье с его прекрасными песчаными пляжами и потрясающими голубыми лагунами — рай для моряков, пловцов и любителей солнечных ванн. Местные жители дружелюбны, еда разнообразная и безумно вкусная, и какой бы вид отдыха вы ни искали, возможности в Турции безграничны.
7. Исландия
Синие пузырящиеся гейзеры Исландии, бурные реки лавы и впечатляющие ледники создают визуальное зрелище, которое кажется чем-то нереальным. Страна Огня и Льда также является домом для одной из самых причудливых наций в мире, с теплыми, творческими и дальновидными жителями с сильным чувством национальной гордости.
Это особенно отражено в процветающей культурной сцене Рейкьявика и оживленной ночной жизни. Столица Исландии полна оригинальных фестивалей, художественных галерей и стильных баров, а оффшорные экскурсии с наблюдением за китами предлагаются круглый год.
Не покидайте страну, не совершив экскурсию по Золотому кругу, чтобы полюбоваться северным сиянием или искупаться в знаменитой Голубой лагуне, гигантском геотермальном курорте на юго-западном побережье Исландии.
6. Греция
Будь то величие древних мест, сумасшедшие закаты Санторини или удивительные скалистые монастыри Метеоры, Греция всегда оставляет неизгладимое впечатление у туристов.
Афины богаты восхитительными древними памятниками. Гористая местность страны усеяна очаровательными, нетронутыми деревнями и археологическими сокровищами, которые охватывают четыре тысячелетия. Острова, пестрящие в окружающих морях, варьируются от богатых культурой Додеканес до идеальных Киклад с их белоснежными деревнями и потрясающими видами на Эгейское море.
Национальный парк Олимп притягивает любителей природы множеством мероприятий на свежем воздухе, а также погружает в греческую мифологию, ведь тут находится самая высокая гора Греции, где когда-то жили древние боги.
5. Хорватия
От древних городов-крепостей до великолепных пляжей, обрамленных сверкающими голубыми водами, нет ничего, что вы не сможете найти в Хорватии, стране великой природной красоты и поразительного культурного наследия.
Несмотря на скромные размеры, небольшая центрально-европейская страна изобилует историческими достопримечательностями и национальными парками, заполненными густыми лесами, поразительными водопадами и невероятно красивыми озерами. Мы выделим два таких места — это захватывающие дух Плитвицкие озера и уникальный архипелаг Корнати с его 140 нетронутыми островами, окруженными кристально чистыми лазурными морями.
Сплит и Дубровник, главные города Хорватии, они полны культурных сокровищ и архитектурных сооружений, в то время как шикарный адриатическийгород Хвар на одноименном далматинском острове привлекает модниц и знаменитостей со всего мира своими мраморными улочками, Готическими дворцами, стильными ресторанами и отличными вечеринками.
Советуем посетить величественный дворец Диоклетиана в центре Сплита и древние городские стены Дубровника — оба они регулярно фигурируют в списках самых красивых мест в Хорватии.
4. Франция
В соблазнительной, мелодичной Франции каждый найдет что-то для себя, от роскошных курортов вдоль залитого солнцем Лазурного берега до очаровательных бистро и бесценного искусства в Париже, красивых деревень на холмах в Провансе и сказочных лыжных прогулок в Альпах. А ещё здесь вино и сыр, искусство жизни и богатая история, которая непременно вас очарует.
Большая часть красоты страны исходит от разнообразия её ландшафтов, но она также проистекает из её фантастической сцены высокой моды и замечательного архитектурного наследия, которое включает в себя всё, от потрясающих готических соборов и романских церквей до великолепных ренессансных замков и потрясающих жемчужин в стиле модерн.
3. Норвегия
Глубокие, поразительные фьорды, бурные прибрежные горы и ледники, которые захватывают дух — всё это вносит свой вклад в эпическую естественную красоту Норвегии. Эффектные национальные парки защищают уникальные пейзажи и дикую природу страны, а несколько городов изобилуют скандинавской утонченностью.
Северная часть Норвегии лежит за Полярным кругом, поэтому Полуночное солнце добавляет драматичности этой далекой и великолепной стране. Кое-где встречаются странные деревни с деревянными домами и они привносят в дикий пейзаж ощущение жизни, а северные олени и белые медведи по хозяйски бродят по ошеломляющим ледяным полям архипелага Шпицберген.
2. Италия
Может быть, это потрясающий роман тосканской сельской местности, завораживающая красота побережья Амальфи или волнение, окруженное таким большим количеством искусства, культуры и истории, но в Италии есть что-то, что просто согревает вашу душу и вызывает улыбку у вас на лице снова и снова. Конечно, это может быть божественная еда, которая на вкус напоминает любовь и солнце, или вежливые, хорошо одетые итальянцы, или удовольствие от бездействия, но эта страна выглядит и чувствует себя так чертовски хорошо, что невозможно не поддаться её прелести.
Рим празднует своё великолепное прошлое с потрясающими музеями и руинами величайшей империи мира. Венеция очаровывает посетителей своими извилистыми каналами и сказочными мраморными палаццо. Флоренцияполна бесценного искусства эпохи Возрождения. Итальянские озера источают вневременную утонченность с их прекрасными пейзажами, как с открытки, прибрежными городами пастельных цветов и роскошными виллами, окруженных безупречно ухоженными садами.
1. Испания
Во время путешествий по Европе у нас была возможность открыть для себя по-настоящему удивительные места, но ни одна другая страна не заставила нас чувствовать себя более живыми и вдохновленными, чем Испания, с её монументальными городами, ослепительными улочками и великолепно непринужденным образом жизни.
И не только яркая, красочная Барселона или королевское великолепие Мадрида продолжают вызывать у нас эмоции снова и снова, но и непреодолимое очарование солнечной Севильи, мавританское величие Альгамбры в Гранаде и застывшей во времени деревни малоизвестной автономной общины Испании.
Некоторые страны полны характера и созданных человеком архитектурных чудес, другие имеют природный шик. Испания выделяется в каждом из них, предлагая путешественникам богатство природной красоты, увлекательную историю, потрясающую еду и культурную сцену, которая является одновременно глубокой и аутентичной, а также творческой и инновационной.
Причудливые фестивали всё ещё поддерживают старые традиции. Шедевры Гауди соседствуют с галереями современного искусства на харизматических улицах Барселоны и романские церкви усеивают зеленый север страны. В Испании насчитывается 44 объекта всемирного наследия, включая удивительные римские руины, великолепно сохранившиеся старые города и уникальные национальные парки, изобилующие редкой флорой и фауной.
Добавьте ко всему этому душераздирающие пляжи Майорки, потусторонние вулканические пейзажи Канарских островов, суровую красоту Пиренеев и уникальную смесь Ибицы с шиком хиппи, высококлассным гедонизмом и средиземноморским очарованием, и вы получите самую страстную, увлекательную и красивую страну в Европе.
И чего же вы ждёте? Вперед покупать билеты на самолёт в любую из этих стран!