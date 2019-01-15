Список самых интересных и красивых европейских стран. Начиная своё путешествие и отдых с посещения данных государств Европы, вы никогда не пожалеете, что решили устроить тур в эту часть Старого Света

Лучшие страны Европы по версии ХорошоТАМ

Европа ... нет больше такого места в мире, как это! Её сказочные памятники раскрывают один слой истории за другим, а захватывающие дух природные пейзажи на столько разнообразны, что не оставляют равнодушными ни одного путешественика. От диких до изящных, её страны объединяют калейдоскоп культур, а её пейзажи настолько интригующие, как и её прошлое.

Люди говорят, что "красота в глазах смотрящего", поэтому, естественно, многие из вас не согласятся с нашим выбором, и в этом случаенам будет интересно если вы оставите свои мысли в разделе комментариев.

А пока давайте посмотрим на 10 самых красивых стран Европы:

10. Австрия

Зальцбург, Австрия

Австрия, земля Моцарта и вальса, представляет собой смесь сверкающих альпийских озер, величественных гор и элегантных городов с богатым культурным наследием и одним из самых высоких стандартов жизни в мире. Не смотря на то, что страна не имеет выхода к морю, она безумно популярна среди путешествеников. Столица Австрии славится своим имперским величием, искусством мирового уровня и очаровательной культурой.

Фантастические горнолыжные курорты такие как Инсбрук, Китцбюэле и Санкт-Антоне; десятки сказочных замков усеивающие удивительный горный пейзаж; мерцающие голубые озера для незабываемых прогулок на свежем воздухе. И, конечно же, тут находится прекрасный город с огромным количеством баров — Зальцбург, он имеет великолепное расположение и по-прежнему погружает гостей в волшебство Звуков Музыки.

Австрия

9. Шотландия

Дома из камня, Шотландия

Драматические пейзажи Шотландии охватывают пышные леса, потрясающие озёра, изрезанные береговые линии и зелёные холмы, увенчанные разрушающимися замками.

Здесь находится знаменитый замок Эйлен-Донан и один из величайших диких регионов Европы. Шотландское нагорье, пожалуй, самая запоминающаяся часть страны, для которого характерна удивительная история и ещё более удивительные пейзажи. Здесь также находятся легендарный Лох-Несс и крупнейший национальный парк Шотландии, а также эпические поля сражений, захватывающие дух пляжи и туманные, волшебные горы.

Также в Шотландии стоит уделить внимание:

Впечатляющему острову Скай, он славится своими поразительными морскими скалами и потрясающим горным хребтом Куиллин;

столице Эдинбургу, которая известена своим богатым прошлым, замечательными памятниками, архитектурой и многочисленными культурными фестивалями;

и конечно же, портовому городу Глазго, он популярен своей яркой музыкальной сценой с музеями мирового класса и викторианским великолепием, как никакой другой город в Великобритании.

Шотландия, Великобритания

8. Турция

Каппадокия, Турция

Безумная смесь культур и цветов, песчаных пляжей и ярких базаров, причудливых гор и изумительных древних руин - это Турция, страна, которую вы никогда не забудете.

Здесь, на перекрестке Азии и Европы, римские театры соседствуют с мечетями и современными торговыми центрами, а некоторые из самых важных исторических мест в мире разделяют пейзаж с чарующими природными чудесами, такими как голубые террасные ванны Памуккале или сказочные дымоходы Каппадокии.

Стамбул, богатый своим искусством, культурой и историей, является одним из величайших городов планеты, а бирюзовое побережье с его прекрасными песчаными пляжами и потрясающими голубыми лагунами — рай для моряков, пловцов и любителей солнечных ванн. Местные жители дружелюбны, еда разнообразная и безумно вкусная, и какой бы вид отдыха вы ни искали, возможности в Турции безграничны.

Турция

7. Исландия

Исландия в июле

Синие пузырящиеся гейзеры Исландии, бурные реки лавы и впечатляющие ледники создают визуальное зрелище, которое кажется чем-то нереальным. Страна Огня и Льда также является домом для одной из самых причудливых наций в мире, с теплыми, творческими и дальновидными жителями с сильным чувством национальной гордости.

Это особенно отражено в процветающей культурной сцене Рейкьявика и оживленной ночной жизни. Столица Исландии полна оригинальных фестивалей, художественных галерей и стильных баров, а оффшорные экскурсии с наблюдением за китами предлагаются круглый год.

Не покидайте страну, не совершив экскурсию по Золотому кругу, чтобы полюбоваться северным сиянием или искупаться в знаменитой Голубой лагуне, гигантском геотермальном курорте на юго-западном побережье Исландии.

Исландия

6. Греция

Санторини, Греция

Будь то величие древних мест, сумасшедшие закаты Санторини или удивительные скалистые монастыри Метеоры, Греция всегда оставляет неизгладимое впечатление у туристов.

Афины богаты восхитительными древними памятниками. Гористая местность страны усеяна очаровательными, нетронутыми деревнями и археологическими сокровищами, которые охватывают четыре тысячелетия. Острова, пестрящие в окружающих морях, варьируются от богатых культурой Додеканес до идеальных Киклад с их белоснежными деревнями и потрясающими видами на Эгейское море.

Национальный парк Олимп притягивает любителей природы множеством мероприятий на свежем воздухе, а также погружает в греческую мифологию, ведь тут находится самая высокая гора Греции, где когда-то жили древние боги.

Греция

5. Хорватия

Идеальный пляж, Хорватия

От древних городов-крепостей до великолепных пляжей, обрамленных сверкающими голубыми водами, нет ничего, что вы не сможете найти в Хорватии, стране великой природной красоты и поразительного культурного наследия.

Несмотря на скромные размеры, небольшая центрально-европейская страна изобилует историческими достопримечательностями и национальными парками, заполненными густыми лесами, поразительными водопадами и невероятно красивыми озерами. Мы выделим два таких места — это захватывающие дух Плитвицкие озера и уникальный архипелаг Корнати с его 140 нетронутыми островами, окруженными кристально чистыми лазурными морями.

Сплит и Дубровник, главные города Хорватии, они полны культурных сокровищ и архитектурных сооружений, в то время как шикарный адриатическийгород Хвар на одноименном далматинском острове привлекает модниц и знаменитостей со всего мира своими мраморными улочками, Готическими дворцами, стильными ресторанами и отличными вечеринками.

Советуем посетить величественный дворец Диоклетиана в центре Сплита и древние городские стены Дубровника — оба они регулярно фигурируют в списках самых красивых мест в Хорватии.

Хорватия

4. Франция

Страсбург, Франция

В соблазнительной, мелодичной Франции каждый найдет что-то для себя, от роскошных курортов вдоль залитого солнцем Лазурного берега до очаровательных бистро и бесценного искусства в Париже, красивых деревень на холмах в Провансе и сказочных лыжных прогулок в Альпах. А ещё здесь вино и сыр, искусство жизни и богатая история, которая непременно вас очарует.

Большая часть красоты страны исходит от разнообразия её ландшафтов, но она также проистекает из её фантастической сцены высокой моды и замечательного архитектурного наследия, которое включает в себя всё, от потрясающих готических соборов и романских церквей до великолепных ренессансных замков и потрясающих жемчужин в стиле модерн.

Франция

3. Норвегия

Скала Троллтунга (Язык Тролля), Норвегия

Глубокие, поразительные фьорды, бурные прибрежные горы и ледники, которые захватывают дух — всё это вносит свой вклад в эпическую естественную красоту Норвегии. Эффектные национальные парки защищают уникальные пейзажи и дикую природу страны, а несколько городов изобилуют скандинавской утонченностью.

Северная часть Норвегии лежит за Полярным кругом, поэтому Полуночное солнце добавляет драматичности этой далекой и великолепной стране. Кое-где встречаются странные деревни с деревянными домами и они привносят в дикий пейзаж ощущение жизни, а северные олени и белые медведи по хозяйски бродят по ошеломляющим ледяным полям архипелага Шпицберген.

Норвегия

2. Италия

Вид с воздуха на городской пейзаж старого города Бергамо, Ломбардия, Италия

Может быть, это потрясающий роман тосканской сельской местности, завораживающая красота побережья Амальфи или волнение, окруженное таким большим количеством искусства, культуры и истории, но в Италии есть что-то, что просто согревает вашу душу и вызывает улыбку у вас на лице снова и снова. Конечно, это может быть божественная еда, которая на вкус напоминает любовь и солнце, или вежливые, хорошо одетые итальянцы, или удовольствие от бездействия, но эта страна выглядит и чувствует себя так чертовски хорошо, что невозможно не поддаться её прелести.

Рим празднует своё великолепное прошлое с потрясающими музеями и руинами величайшей империи мира. Венеция очаровывает посетителей своими извилистыми каналами и сказочными мраморными палаццо. Флоренцияполна бесценного искусства эпохи Возрождения. Итальянские озера источают вневременную утонченность с их прекрасными пейзажами, как с открытки, прибрежными городами пастельных цветов и роскошными виллами, окруженных безупречно ухоженными садами.

Италия

1. Испания

Фото улицы в деревне Вальдемоса, Майорка, Испания

Во время путешествий по Европе у нас была возможность открыть для себя по-настоящему удивительные места, но ни одна другая страна не заставила нас чувствовать себя более живыми и вдохновленными, чем Испания, с её монументальными городами, ослепительными улочками и великолепно непринужденным образом жизни.

И не только яркая, красочная Барселона или королевское великолепие Мадрида продолжают вызывать у нас эмоции снова и снова, но и непреодолимое очарование солнечной Севильи, мавританское величие Альгамбры в Гранаде и застывшей во времени деревни малоизвестной автономной общины Испании.

Некоторые страны полны характера и созданных человеком архитектурных чудес, другие имеют природный шик. Испания выделяется в каждом из них, предлагая путешественникам богатство природной красоты, увлекательную историю, потрясающую еду и культурную сцену, которая является одновременно глубокой и аутентичной, а также творческой и инновационной.

Причудливые фестивали всё ещё поддерживают старые традиции. Шедевры Гауди соседствуют с галереями современного искусства на харизматических улицах Барселоны и романские церкви усеивают зеленый север страны. В Испании насчитывается 44 объекта всемирного наследия, включая удивительные римские руины, великолепно сохранившиеся старые города и уникальные национальные парки, изобилующие редкой флорой и фауной.

Добавьте ко всему этому душераздирающие пляжи Майорки, потусторонние вулканические пейзажи Канарских островов, суровую красоту Пиренеев и уникальную смесь Ибицы с шиком хиппи, высококлассным гедонизмом и средиземноморским очарованием, и вы получите самую страстную, увлекательную и красивую страну в Европе.

Испания

И чего же вы ждёте? Вперед покупать билеты на самолёт в любую из этих стран!