23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя волшебный Абу-Даби, его исторические сокровища и современные чудеса.Ваше путешествие начнется с посещения этнографического музея-крепости "Деревня наследия", где вы увидите, как оживают традиции ремесленников ОАЭ.Пройдитесь по ароматному финиковому

рынку, исследуйте уникальный Феррари-парк и удивитесь архитектурному мастерству "Столичных ворот". Отдохните в роскоши дворца Эмиратов, где можно попробовать капучино с золотом. Вас ждет посещение одной из самых красивых мечетей мира - мечети шейха Зайда, украшенной цветным мрамором, сусальным золотом и восточными коврами. Экскурсия сочетает в себе культурное обогащение и впечатляющие визуальные образы, оставляя незабываемые воспоминания о великолепии Абу-Даби

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

ОАЭ сквозь столетия

Путешествие начнется с погружения в историю страны. В этнографическом музее-крепости «Деревня наследия» вы понаблюдаете за работой ремесленников, стеклодувов, кузнецов, ткачей и гончаров. Далее заглянете на финиковый рынок и в Феррари-парк, увидите «Столичные ворота» с углом наклона в 18 градусов и посетите один из самых дорогих отелей мира — дворец Эмиратов. По желанию в нем можно немного передохнуть за чашечкой королевского капучино и кейками с золотом.

Роскошная мечеть шейха Зайда

На площади Аль-Иттихад вы рассмотрите огромные скульптуры из белого камня, посвященные шести главным символам страны. А в завершение посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, которая считается одной из самых красивых в мире. Она впечатлит вас цветным мрамором, сусальным золотом, восточными коврами ручной работы, изящными колоннами и сверкающими люстрами.

Организационные детали

Еда, напитки и входные билеты не входят в стоимость

Экскурсию провожу я, но в случае форс-мажора — другой гид из моей команды. Конечно, я предупрежу вас об этом заранее!

Дополнительные опции

Если экскурсия начинается в Дубае, трансфер включён в стоимость

Экскурсию можно продлить за дополнительную плату (обсуждается заранее)

Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям

Важно знать до бронирования