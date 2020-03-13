23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

  4. Знакомство с волшебным Абу-Даби

Все главные достопримечательности столицы ОАЭ на автомобильной экскурсии

Эмиль
Задать вопрос
Эмиль – ваш гид
Вы ощутите истинную атмосферу Востока на финиковом рынке, проникнетесь культурой и религией страны в мечети шейха Зайда, посетите один из самых дорогих отелей мира и раскроете все грани противоречивого характера Абу-Даби.

Я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять загадочную страну!
От
$300
$225 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча c вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии23 отзыва
5
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби

Что вас ожидает

ОАЭ сквозь столетия
Путешествие начнется с погружения в историю страны. В этнографическом музее-крепости «Деревня наследия» вы понаблюдаете за работой ремесленников, стеклодувов, кузнецов, ткачей и гончаров. Далее заглянете на финиковый рынок и в Феррари-парк, увидите «Столичные ворота» с углом наклона в 18 градусов и посетите один из самых дорогих отелей мира — дворец Эмиратов. По желанию в нем можно немного передохнуть за чашечкой королевского капучино и кейками с золотом.

Роскошная мечеть шейха Зайда
На площади Аль-Иттихад вы рассмотрите огромные скульптуры из белого камня, посвященные шести главным символам страны. А в завершение посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, которая считается одной из самых красивых в мире. Она впечатлит вас цветным мрамором, сусальным золотом, восточными коврами ручной работы, изящными колоннами и сверкающими люстрами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на семиместном джипе Форд Эксплорер
  • Возможен трансфер из других эмиратов за дополнительную плату: Шарджа — 50$, Аджман — 60$, Рас-эль-Хайма — 80$, Фуджейра — 120$.
  • По желанию мы также можем включить в экскурсию Дворец президента, Лувр, смотровую площадку Иттихад Тауэр, Зоопарк, Соколиный госпиталь, Мангровый заповедник или музей ретро-машин
  • Еда, напитки и входные билеты оплачиваются дополнительно
  • В некоторые дни экскурсию проводит один из гидов из моей группы. Я обязательно сообщу об этом заранее.
  • Музей Лувр по понедельникам не работает.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура c вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Эмиль
Эмиль
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Эмиль, я лицензированный гид, живу в ОАЭ с 2003 года и прекрасно знаю историю и быт страны. До скорой встречи!
Напишите мне

23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Гид всё интересно рассказывал, отвечал на все вопросы, отвёз на обед в очень вкусное место и в принципе составил экскурсию, учитывая все наши пожелания
10 марта 2020
Всё очень понравилось. Интересно , познавательно! Экскурсия проходила спокойно , без суеты ! Было время и на фотографии ,и на чашечку кофе ! Всё прошло как одном дыхании ! Конечно , хочется ещё и ещё путешествовать и вкушать колорит страны 💫💫💫
6 марта 2020
Вчера состоялось наше знакомство с волшебным Абу-Даби! Мы остались под большим впечатлением от красоты этого города и его достопримечательностей! Наш гид Эмил был отличным рассказчиком! Всё было очень интересно и познавательно) Спасибо ему большое!
27 февраля 2020
Прекрасная экскурсия. Ездили с девушкой - остались довольны на все 100%! Абу-Даби тоже удивил с хорошей стороны!
24 февраля 2020
Первый раз в Эмиратах, отдыхали в Дубае, поехал с сестрой. По отзывам выбирал гида и остановился на Эмиле!!!! И честно скажу, мы вообще не пожалели. Очень пунктуальный, опрятный, воспитанный. Сам он азербайджанец, но по-русски говорит, как на родном. Начитанный, интеллектуальный и интересный, и с юмором. Экскурсия прошла на ура! Заехали купить ковры по пути и то потому что мы попросили, а экскурсию не входило. Помог с ними торговаться и оооочень выгодно. А когда приехали обратно в Дубай поняли, что забыли чеки. Так он из Абу Даби нам их потом привез, за что очень благодарны. Машина комфортабельная. Так что рекомендуем. Мы ооооочеень довольны Эмилем. Спасибо тебе большое и привет из Краснодара!!
21 февраля 2020
Мы провели чудесный день с замечательным гидом, от экскурсии получили громадное удовольствие. Эмиль обладает огромным запасом знаний, экскурсию ведет легко и непринужденно, с таким рассказчиком восемь часов пролетели незаметно). Машина комфортная, а Эмиль очень аккуратный и хороший водитель! С таким гидом чувствуешь себя в надежных руках . Спасибо , Эмиль, желаем Вам всего самого наилучшего , ну и , конечно же, много гостей . Елена и Михаил ( Франкфурт-на-Майне)
26 января 2020
Огромное спасибо Эмилю за незабываемый день в Абу-Даби! Вся информация в ходе экскурсии понятна и проста, не перегружена.Эмиль очень вежлив и тактичен.Вся экскурсия согласно описанию,учтены все наши пожелания.Машина комфортная, нас было 6 человек.Рекомендую. СПАСИБО ЭМИЛЬ!!! Много вам благодарных туристов!!!
20 января 2020
Большое спасибо Эмилю за проведенную экскурсию.
18 января 2020
Выражаем огромную благодарность Эмилю, качество экскурсии 11 из 10👍, наша экскурсия в Абу-Даби сопровождалась приятным собеседником и просто тактичным и веселым человеком, если хотите лучшую экскурсию, обращайтесь только к нему! Не пожалеете!
14 января 2020
Экскурсией остались довольны, все было четко, точно и пунктуально! Были учтены все наши пожелания по экскурсии. Особо хочется отметить вежливость Эмиля и грамотную, развёрнутую русскую речь. Спасибо огромное, Эмиль, нам понравился Абу-Даби с Вами!
Ещё 13 отзывов

Эмиль проводит ещё 1 экскурсию

Все краски ДубаяВсе краски ДубаяВсе краски Дубая
$213 за экскурсию
5 часов
7 отзывов
Посетить «визитные карточки» города и услышать о них самое интересное на автомобильной экскурсии
На фоне главных достопримечательностей Дубая вы ощутите, как органично сочетаются в нем многовековая история и ультрасовременные технологии. Я расскажу о местных культурных особенностях, традициях и менталитете. За 6 часов вы по-настоящему полюбите «город будущего»!

Экскурсии в Абу-Даби из Дубая

Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицуАбу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицуАбу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу
скидка10%
$250
$225 за экскурсию
7 часов
Понять, как в пустыне выросла богатая страна, и изучить всё самое-самое
Абу-Даби — восточная сказка, написанная золотыми буквами на современном языке. Я с удовольствием помогу вам узнать этот эмират и покажу его главные достопримечательности. В программе фотостоп у парка Ferrari, прогулка на лодочках в чарующей магровой роще, этническая Деревня наследия, отель Emirates Palace, Дворец Президента и великолепная мечеть Шейха Зайда.
Один день в сказочном Абу-ДабиОдин день в сказочном Абу-ДабиОдин день в сказочном Абу-Даби
скидка20%
$250
$200 за экскурсию
7 часов
24 отзыва
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Абу-Даби — самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Вы увидите великолепное сочетание небоскребов, шикарных дворцов, музеев и зданий с уникальной архитектурой. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, самый дорогой отель в мире, деревню бедуинов и другие удивительные места. Узнаете, что означает название города и почему ему дали именно это имя. Я расскажу о том, как живет местное население и помогу почувствовать истинный дух страны.
Абу-Даби — Манхэттен Ближнего ВостокаАбу-Даби — Манхэттен Ближнего ВостокаАбу-Даби — Манхэттен Ближнего Востока
$63 за человека
8 часов
7 отзывов
Познакомиться с символами столицы Эмиратов и узнать историю её феноменального преображения
Чтобы понять феномен Эмиратов и в полной мере ощутить их атмосферу, вы отправитесь в блистательную столицу Абу-Даби. Приготовьтесь наяву познакомиться с восточной сказкой, посетить грандиозную по масштабам и красоте мечеть Шейха Зайда, попробовать лучшие финики в эмирате и рассмотреть его архитектурные шедевры — от дворцов до небоскребов.
Восточная сказка, или день в Абу-ДабиВосточная сказка, или день в Абу-ДабиВосточная сказка, или день в Абу-Даби
$150 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Культовые места столицы ОАЭ и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной экскурсии
Абу-Даби — самый богатый эмират страны. Он запомнится вам сюрреалистической архитектурой, необычными скульптурами, небоскребами, отелями-дворцами и невероятной мечетью шейха Зайда. А я помогу вам разобраться в арабских традициях, истории и культуре и сделаю все, чтобы вы полюбили загадочный восточный мир.
Магия вечернего Абу-ДабиМагия вечернего Абу-ДабиМагия вечернего Абу-Даби
$250 за экскурсию
6 часов
69 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу
Вы увидите главные достопримечательности роскошного Абу-Даби в романтическом свете закатного солнца. Напоминающая восточную сказку, столица ОАЭ поразит вас величием и блеском, шикарными дворцами и небоскребами, белоснежной грациозной мечетью и современными видами. Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Абу-Даби!
В Абу-Даби с комфортом!В Абу-Даби с комфортом!В Абу-Даби с комфортом!
$300 за экскурсию
6 часов
5 отзывов
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Абу-Даби — самый обеспеченный и ухоженный эмират страны. Вы увидите чистые живописные улицы с фонтанами и великолепную набережную, восхититесь современной городской архитектурой и посетите знаковые места столицы. Я покажу вам Дворец Президента, где вершатся судьбы страны, и крупнейшую в мире мечеть Шейха Зайда, демонстрирующую настоящую роскошь Востока. А еще обязательно расскажу, как складывалась история ОАЭ и за счет чего им удалось достичь процветания.

Выбирайте и другие экскурсии в Дубае

Музеи и искусствоНеобычные маршрутыШарджаОАЭМорские прогулкиМечеть Шейха ЗайдаСо скидкойИстория и архитектураПешкомБары и ночная жизньАбу-ДабиАджманОбзорныеОтель ПарусLegoLandЗа городомТрансферыФуджейраБилеты в музеиНа автомобилеДубай-МаринаДжип-сафариАль-АйнФотосессииНа автобусеПустыняМечетиПальма ДжумейраОкеанариумГрупповыеНа корабликеДля детейВ другой городПарк цветовБурдж-ХалифаВечерниеЗоопаркВсеИндивидуальные