23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

🎨 Возможность увидеть работы местных ремесленников
Что можно увидеть
Этнографический музей-крепость «Деревня наследия»
Финиковый рынок
Феррари-парк
Столичные ворота
Дворец Эмиратов
Мечеть шейха Зайда
Площадь Аль-Иттихад
Описание экскурсии
ОАЭ сквозь столетия
Путешествие начнется с погружения в историю страны. В этнографическом музее-крепости «Деревня наследия» вы понаблюдаете за работой ремесленников, стеклодувов, кузнецов, ткачей и гончаров. Далее заглянете на финиковый рынок и в Феррари-парк, увидите «Столичные ворота» с углом наклона в 18 градусов и посетите один из самых дорогих отелей мира — дворец Эмиратов. По желанию в нем можно немного передохнуть за чашечкой королевского капучино и кейками с золотом.
Роскошная мечеть шейха Зайда
На площади Аль-Иттихад вы рассмотрите огромные скульптуры из белого камня, посвященные шести главным символам страны. А в завершение посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, которая считается одной из самых красивых в мире. Она впечатлит вас цветным мрамором, сусальным золотом, восточными коврами ручной работы, изящными колоннами и сверкающими люстрами.
Организационные детали
Еда, напитки и входные билеты не входят в стоимость
Экскурсию провожу я, но в случае форс-мажора — другой гид из моей команды. Конечно, я предупрежу вас об этом заранее!
Дополнительные опции
Если экскурсия начинается в Дубае, трансфер включён в стоимость
Экскурсию можно продлить за дополнительную плату (обсуждается заранее)
Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям
Важно знать до бронирования
При посещении мечети женщинам следует быть в непрозрачной одежде, закрывающей тело до запястья и щиколоток, в закрытой обуви с платком на голове или купить «абаю» — традиционное женское платье! Мужчины в обычных длинных брюках и обуви. Во дворце Президента и в отеле Emirates Palace действует дресс-код, для мужчин в шортах и шлепанцах вход запрещен.
Некоторые горки в Парке Феррари могут быть закрыты на техническое обслуживание
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт и т. д
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмиль — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2302 туристов
Я лицензированный гид, живу в ОАЭ с 2003 года и прекрасно знаю историю и быт страны. Люблю её за сочетание истории, красивых мест и интересных уголков, которые не всегда видны с первого взгляда.
Расскажу об истории, архитектуре и внутренней кухне. Разбавлю курьёзными, смешными и забавными случаями из жизни. Мои экскурсии — живые, интересные и понятные.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 124 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
124
4
–
3
–
2
–
1
–
Olga
Сегодня наша группа из трех человек была на экскурсии в Абу Даби. Нашим гидом был Эмиль. Мы хотели бы выразить благодарность этому замечательному и профессиональному гиду. Жаль, что мы завтра читать дальшеуменьшить
улетаем, с удовольствием посетили бы другие места вместе с Эмилем. Вся поездка в Абу Даби прошла с хорошим настроением. Эмиль очень отзывчивый, эрудированный и внимательный. Он помогал нам в приобретении билетов, давал советы, грамотно спланировал всю экскурсию. Выполнил наши индивидуальные пожелания в ходе поездки. Мы также благодарим всю команду Трипстер за отличную работу и возможность пользоваться услугами профессиональных гидов. Спасибо. Ольга, Галина и Галина
+2
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Анастасия
Ездили с Эмилем в Абу-Даби, отличный гид. Очень много знает, приятная речь, провёл везде быстро без очередей. Были в мечете, в отеле эмирейтс, на фруктовом и финиковом рынке, сфоткались у читать дальшеуменьшить
Лувра, по нашей просьбе заехали на пляж саадият, искупались там. Было пожелание у мужа попасть на трассу формулы-1 и туда успели. Заехали в Феррари Парк. Короче программа очень насыщенная, нам повезло. Эмилю огромная благодарность!!!
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Артем
Экскурсия была интересной и очень информативной про достопримечательности Абу-Даби и не только. Я в восторге!
+2
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О
Ольга
Очень понравилась экскурсия. Большая благодарность Эмилю. интересно рассказал, показал. Быловск организивано на высшем уровне. Рекомендую!
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Д
Дарья
Путешествие мечты для тех, кто устал от стандартных туров! Гибкий маршрут, удобное время и Эмиль — настоящий эрудит, с которым можно обсудить всё: от духовных вопросов до повседневных тем. Его умение поддерживать беседу делает путешествие не только познавательным, но и душевным. Будем рекомендовать всем знакомым. Огромное спасибо!
+2
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Г
Галия
Идеальный формат поездки для тех, кто устал от групповых туров. Огромный плюс в том, что можно было поменять маршрут и время посещения достопримечательностей. Эмилю респект, с ним можно поговорить на любые темы от религиозных до светских.
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