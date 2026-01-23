23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с волшебным Абу-Даби

Исследуйте уникальные достопримечательности Абу-Даби, погрузитесь в историю и культуру ОАЭ, насладитесь величием мечети шейха Зайда
Откройте для себя волшебный Абу-Даби, его исторические сокровища и современные чудеса.

Ваше путешествие начнется с посещения этнографического музея-крепости "Деревня наследия", где вы увидите, как оживают традиции ремесленников ОАЭ.

Пройдитесь по ароматному финиковому
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рынку, исследуйте уникальный Феррари-парк и удивитесь архитектурному мастерству "Столичных ворот". Отдохните в роскоши дворца Эмиратов, где можно попробовать капучино с золотом.

Вас ждет посещение одной из самых красивых мечетей мира - мечети шейха Зайда, украшенной цветным мрамором, сусальным золотом и восточными коврами.

Экскурсия сочетает в себе культурное обогащение и впечатляющие визуальные образы, оставляя незабываемые воспоминания о великолепии Абу-Даби

5
124 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход и гибкость маршрута
  • 🏛 Погружение в историю и культуру ОАЭ
  • 🕌 Визит в одну из самых красивых мечетей мира
  • 🏨 Посещение роскошного отеля Emirates Palace
  • 🚗 Включенный трансфер из Дубая
  • 🎨 Возможность увидеть работы местных ремесленников
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Знакомство с волшебным Абу-Даби

Что можно увидеть

  • Этнографический музей-крепость «Деревня наследия»
  • Финиковый рынок
  • Феррари-парк
  • Столичные ворота
  • Дворец Эмиратов
  • Мечеть шейха Зайда
  • Площадь Аль-Иттихад

Описание экскурсии

ОАЭ сквозь столетия

Путешествие начнется с погружения в историю страны. В этнографическом музее-крепости «Деревня наследия» вы понаблюдаете за работой ремесленников, стеклодувов, кузнецов, ткачей и гончаров. Далее заглянете на финиковый рынок и в Феррари-парк, увидите «Столичные ворота» с углом наклона в 18 градусов и посетите один из самых дорогих отелей мира — дворец Эмиратов. По желанию в нем можно немного передохнуть за чашечкой королевского капучино и кейками с золотом.

Роскошная мечеть шейха Зайда

На площади Аль-Иттихад вы рассмотрите огромные скульптуры из белого камня, посвященные шести главным символам страны. А в завершение посетите белоснежную мечеть шейха Зайда, которая считается одной из самых красивых в мире. Она впечатлит вас цветным мрамором, сусальным золотом, восточными коврами ручной работы, изящными колоннами и сверкающими люстрами.

Организационные детали

  • Еда, напитки и входные билеты не входят в стоимость
  • Экскурсию провожу я, но в случае форс-мажора — другой гид из моей команды. Конечно, я предупрежу вас об этом заранее!

Дополнительные опции

  • Если экскурсия начинается в Дубае, трансфер включён в стоимость
  • Экскурсию можно продлить за дополнительную плату (обсуждается заранее)
  • Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям

Важно знать до бронирования

  • При посещении мечети женщинам следует быть в непрозрачной одежде, закрывающей тело до запястья и щиколоток, в закрытой обуви с платком на голове или купить «абаю» — традиционное женское платье! Мужчины в обычных длинных брюках и обуви. Во дворце Президента и в отеле Emirates Palace действует дресс-код, для мужчин в шортах и шлепанцах вход запрещен.
  • Некоторые горки в Парке Феррари могут быть закрыты на техническое обслуживание

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт и т. д
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмиль
Эмиль — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2302 туристов
Я лицензированный гид, живу в ОАЭ с 2003 года и прекрасно знаю историю и быт страны. Люблю её за сочетание истории, красивых мест и интересных уголков, которые не всегда видны с первого взгляда. Расскажу об истории, архитектуре и внутренней кухне. Разбавлю курьёзными, смешными и забавными случаями из жизни. Мои экскурсии — живые, интересные и понятные.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 124 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
124
4
3
2
1
Olga
Сегодня наша группа из трех человек была на экскурсии в Абу Даби. Нашим гидом был Эмиль. Мы хотели бы выразить благодарность этому замечательному и профессиональному гиду. Жаль, что мы завтра
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улетаем, с удовольствием посетили бы другие места вместе с Эмилем. Вся поездка в Абу Даби прошла с хорошим настроением. Эмиль очень отзывчивый, эрудированный и внимательный. Он помогал нам в приобретении билетов, давал советы, грамотно спланировал всю экскурсию. Выполнил наши индивидуальные пожелания в ходе поездки. Мы также благодарим всю команду Трипстер за отличную работу и возможность пользоваться услугами профессиональных гидов. Спасибо.
Ольга, Галина и Галина

Сегодня наша группа из трех человек была на экскурсии в Абу Даби. Нашим гидом был Эмиль.
Сегодня наша группа из трех человек была на экскурсии в Абу Даби. Нашим гидом был Эмиль.
Сегодня наша группа из трех человек была на экскурсии в Абу Даби. Нашим гидом был Эмиль.
Сегодня наша группа из трех человек была на экскурсии в Абу Даби. Нашим гидом был Эмиль.
Сегодня наша группа из трех человек была на экскурсии в Абу Даби. Нашим гидом был Эмиль.
Сегодня наша группа из трех человек была на экскурсии в Абу Даби. Нашим гидом был Эмиль.
Сегодня наша группа из трех человек была на экскурсии в Абу Даби. Нашим гидом был Эмиль.
Сегодня наша группа из трех человек была на экскурсии в Абу Даби. Нашим гидом был Эмиль.+2
Сегодня наша группа из трех человек была на экскурсии в Абу Даби. Нашим гидом был Эмиль.
Сегодня наша группа из трех человек была на экскурсии в Абу Даби. Нашим гидом был Эмиль.
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Анастасия
Ездили с Эмилем в Абу-Даби, отличный гид. Очень много знает, приятная речь, провёл везде быстро без очередей. Были в мечете, в отеле эмирейтс, на фруктовом и финиковом рынке, сфоткались у
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Лувра, по нашей просьбе заехали на пляж саадият, искупались там. Было пожелание у мужа попасть на трассу формулы-1 и туда успели. Заехали в Феррари Парк. Короче программа очень насыщенная, нам повезло. Эмилю огромная благодарность!!!

Ездили с Эмилем в Абу-Даби, отличный гид. Очень много знает, приятная речь, провёл везде быстро без
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Артем
Экскурсия была интересной и очень информативной про достопримечательности Абу-Даби и не только. Я в восторге!
Экскурсия была интересной и очень информативной про достопримечательности Абу-Даби и не только. Я в восторге!
Экскурсия была интересной и очень информативной про достопримечательности Абу-Даби и не только. Я в восторге!
Экскурсия была интересной и очень информативной про достопримечательности Абу-Даби и не только. Я в восторге!
Экскурсия была интересной и очень информативной про достопримечательности Абу-Даби и не только. Я в восторге!
Экскурсия была интересной и очень информативной про достопримечательности Абу-Даби и не только. Я в восторге!
Экскурсия была интересной и очень информативной про достопримечательности Абу-Даби и не только. Я в восторге!
Экскурсия была интересной и очень информативной про достопримечательности Абу-Даби и не только. Я в восторге!
Экскурсия была интересной и очень информативной про достопримечательности Абу-Даби и не только. Я в восторге!+2
Экскурсия была интересной и очень информативной про достопримечательности Абу-Даби и не только. Я в восторге!
Экскурсия была интересной и очень информативной про достопримечательности Абу-Даби и не только. Я в восторге!
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О
Очень понравилась экскурсия. Большая благодарность Эмилю. интересно рассказал, показал. Быловск организивано на высшем уровне. Рекомендую!
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Д
Путешествие мечты для тех, кто устал от стандартных туров! Гибкий маршрут, удобное время и Эмиль — настоящий эрудит, с которым можно обсудить всё: от духовных вопросов до повседневных тем. Его умение поддерживать беседу делает путешествие не только познавательным, но и душевным. Будем рекомендовать всем знакомым. Огромное спасибо!
Путешествие мечты для тех, кто устал от стандартных туров! Гибкий маршрут, удобное время и Эмиль —
Путешествие мечты для тех, кто устал от стандартных туров! Гибкий маршрут, удобное время и Эмиль —
Путешествие мечты для тех, кто устал от стандартных туров! Гибкий маршрут, удобное время и Эмиль —
Путешествие мечты для тех, кто устал от стандартных туров! Гибкий маршрут, удобное время и Эмиль —
Путешествие мечты для тех, кто устал от стандартных туров! Гибкий маршрут, удобное время и Эмиль —
Путешествие мечты для тех, кто устал от стандартных туров! Гибкий маршрут, удобное время и Эмиль —
Путешествие мечты для тех, кто устал от стандартных туров! Гибкий маршрут, удобное время и Эмиль —
Путешествие мечты для тех, кто устал от стандартных туров! Гибкий маршрут, удобное время и Эмиль —+2
Путешествие мечты для тех, кто устал от стандартных туров! Гибкий маршрут, удобное время и Эмиль —
Путешествие мечты для тех, кто устал от стандартных туров! Гибкий маршрут, удобное время и Эмиль —
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Г
Идеальный формат поездки для тех, кто устал от групповых туров. Огромный плюс в том, что можно было поменять маршрут и время посещения достопримечательностей.
Эмилю респект, с ним можно поговорить на любые темы от религиозных до светских.
Идеальный формат поездки для тех, кто устал от групповых туров. Огромный плюс в том, что можно
Идеальный формат поездки для тех, кто устал от групповых туров. Огромный плюс в том, что можно
Идеальный формат поездки для тех, кто устал от групповых туров. Огромный плюс в том, что можно
Идеальный формат поездки для тех, кто устал от групповых туров. Огромный плюс в том, что можно
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Входит в следующие категории Дубая

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