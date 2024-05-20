1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €260 за всё до 10 чел.
Групповая
7 часов
Экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€130 за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Изучить исторический центр города и прикоснуться к судьбам жителей гетто
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане
Познакомиться с красивейшим горным курортом Польши и отдохнуть в термальных бассейнах
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€550 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлад20 мая 2024Если хотите многое узнать о Кракове и отлично провести время вам сюда!!!
- BBиктория4 мая 2024Ольга прекрасный гид, мы получили море удовольствия провести с ней день и очень рекомендуем её всем посетителям этого красивого города. Спасибо большое Ольге за не забываемые впечатления.
- AAndrejs1 апреля 2024Спасибо большое гиду Ольге! Море информации о городе, его истории и жителях и укладе. Экскурсия хоть и длится 7 часов
- ГГалина31 марта 2024В конце марта мы посетили Краков. Прекрасный город. Заранее заказали экскурсию «Краков по максимуму-Старый город и Казимеж». Остались очень довольны
- ННина2 марта 2024Гид Даша великолепно преподнесла всю информацию. Отвечала на все вопросы.
- ЕЕлена5 августа 2022Хотим выразить благодарность Ольге, как организатору нашей экскурсии в Освенцим. Хотя место очень тяжелое, мы рекомендуем его посетить всем, кому
- DDmytro13 июля 2022Частный трансфер из входа в определенный отель перевозчиком который просто перевозит людей и ждет их на обратную дорогу возле музея,
- ККарина27 февраля 2022Очень жалею, что такого прекрасного гида как Филип, я открыла для себя только в предпоследний день пребывания в Кракове! 😪 Вы
- ААлександр16 января 2022Добрый день! Экскурсия организованна хорошо. Начиная с подсказок на сайте (перед покупкой) и заканчивая трансфертом туда и обратно. Сама экскурсия
- ЭЭдуард14 февраля 2020Всем надо посетить, особенно тем, кому что-то в этой жизни не нравиться! Эмоционально тяжелая экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Кракову в июне 2024
Сейчас в Кракове в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 130 до 550. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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