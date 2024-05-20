Экскурсии на 1 день в Кракове

Найдено 5 экскурсий в категории «На весь день» в Кракове на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
89 отзывов
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 260 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Освенцим из Кракова
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
23 отзыва
Экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
130 за человека
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
450 за всё до 8 чел.
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
6 отзывов
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Изучить исторический центр города и прикоснуться к судьбам жителей гетто
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 280 за всё до 10 чел.
Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане
Познакомиться с красивейшим горным курортом Польши и отдохнуть в термальных бассейнах
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
550 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Влад
    20 мая 2024
    Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
    Если хотите многое узнать о Кракове и отлично провести время вам сюда!!!
  • B
    Bиктория
    4 мая 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    Ольга прекрасный гид, мы получили море удовольствия провести с ней день и очень рекомендуем её всем посетителям этого красивого города. Спасибо большое Ольге за не забываемые впечатления.
  • A
    Andrejs
    1 апреля 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    Спасибо большое гиду Ольге! Море информации о городе, его истории и жителях и укладе. Экскурсия хоть и длится 7 часов
    читать дальше

    с перерывом на вкусный обед, абсолютно не напряжная и проходит в спокойном режиме и на позитиве! Спасибо большое за прекрасную организацию👍

  • Г
    Галина
    31 марта 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    В конце марта мы посетили Краков. Прекрасный город. Заранее заказали экскурсию «Краков по максимуму-Старый город и Казимеж». Остались очень довольны
    читать дальше

    экскурсией. Познакомились с главными красотами Старого города, узнали грустную историю Казимежа. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Оле за её профессионализм,доброту, легкость общения и чувство юмора. Создалось впечатление,как будто мы знакомы с ней много лет. Незабываемое чувство. Спасибо всей команде Трипстера за четкую работу. Продолжим к Вам Обращаться. Всех Вам благ

  • Н
    Нина
    2 марта 2024
    Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
    Гид Даша великолепно преподнесла всю информацию. Отвечала на все вопросы.
  • Е
    Елена
    5 августа 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Хотим выразить благодарность Ольге, как организатору нашей экскурсии в Освенцим. Хотя место очень тяжелое, мы рекомендуем его посетить всем, кому
    читать дальше

    интересна история. Люди должны помнить о том, что произошло. Много мы слышали про Освенцим (Аушвиц-Биркенау), но личное посещение этого места не может сравниться по силе восприятия событий с фильмами. Экскурсия была отлично организована. Нас привезли на место к началу экскурсии, все объяснили и показали, а также провели до места начала экскурсии. Затем нас доставили прямо на автовокзал, как мы и попросили так как мы уезжали в этот день из города.

  • D
    Dmytro
    13 июля 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Частный трансфер из входа в определенный отель перевозчиком который просто перевозит людей и ждет их на обратную дорогу возле музея,
    читать дальше

    мы ехали всего лишь вдвоём. Экскурсию проводит работник музея, в группе не 15 людей как пишут на сайте, а 25-30, и все они регестрировались отдельно, не через сайт. Сама экскурсия интересная, но очень сжато подается информация, тк за вами идут еще несколько групп и всем нужно успеть. Хотелось бы больше интересной информации а не заученных фраз. Данная организация только организовывает вашу поездку туда, саму экскурсию они не проводят. Билеты нам передал какой то мужчина, хотя мы переписывались с Ольгой, но он сказал что это был он, а не Ольга. Водитель был приятным мужчиной, но он вообще не имеет отношения к ним, всего лишь частный перевозчик, как такси.

  • К
    Карина
    27 февраля 2022
    Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
    Очень жалею, что такого прекрасного гида как Филип, я открыла для себя только в предпоследний день пребывания в Кракове! 😪 Вы
    читать дальше

    ходили когда-нибудь на экскурсию когда хочется слушать гида бесконечно, ловишь каждое его слово, не замечаешь пройденных километров и вдруг обнаруживаешь, что экскурсия закончилась, прошло несколько часов и ты НЕ ХОЧЕШЬ расставаться с гидом!!!! Вот это Филип! Прекрасный рассказчик, богатый русский язык, правильная речь. Его хочется слушать и слушать. Интересные факты, а не скучное перечисление дат, полезные советы для туриста, внимание к каждому в группе и. т. д. Поверьте, езжу часто, очень люблю ходить на экскурсии. Но за 15 лет путешествий вспоминала только гида из Неаполя-потому, что это была потрясающая гид! И теперь в моём списке будет ещё второй гид - Филип из Кракова из команды Трипстера!

  • А
    Александр
    16 января 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Добрый день! Экскурсия организованна хорошо. Начиная с подсказок на сайте (перед покупкой) и заканчивая трансфертом туда и обратно. Сама экскурсия
    читать дальше

    интересная, познавательная. Единственное чего хотелось бы добавить - это каких-то подробностей, рассказов из жизни людей, которые прошли через этот ад. А в целом - все отлично.

  • Э
    Эдуард
    14 февраля 2020
    Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
    Всем надо посетить, особенно тем, кому что-то в этой жизни не нравиться! Эмоционально тяжелая экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кракове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
  2. Экскурсия в Освенцим из Кракова
  3. Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
  4. Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
  5. Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане
Какие места ещё посмотреть в Кракове
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Еврейский квартал
  2. Освенцим
Сколько стоит экскурсия по Кракову в июне 2024
Сейчас в Кракове в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 130 до 550. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Краков на 1 день, гиды Кракова подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Краков так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши на русском языке
ХорошоТам