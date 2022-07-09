На основе последних отзывов и популярности мест среди туристов России, подобрали самые лучшие места, города и регионы для путешествия в 2022 году

Пользователь:MatthiasKabel , CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Архитектурный ансамбль на острове Кижи, Россия

Россия огромная и невероятная красивая страна, но часто мы ограничиваемся с вами Москвой с её знаменитой Красной площадью и Арбатом или Санкт-Петербургом с его романтическими каналами и бесконечными музеями и можете показаться, что всё самое лучшее мы уже видели. Но наша страна может предложить гораздо больше настоящим исследователям, стоит только уйти от привычного туристического маршрута и встретится с захватывающими дух природными достопримечательностями России.

1. Карелия

Карелия – удивительное место, богатое природными красотами, здесь сосредоточено огромное количество природных достопримечательностей, на сегодняшний день одно из самых популярнейших туристических направлений в России. Список вещей, которые вы можете увидеть здесь огромнейший, вот некоторые из лучших: горный парк Рускеала, остров Кижи с его невероятным архитектурным ансамблем, остров Валаам и его религиозные постройки, природа национального парка Паанаярви, водопады Кивач и ещё множество потрясающих мест, которые вы сможете увидеть в этом прекрасном регионе.

2. Алтай

Для тех кто не представляет жизни без гор, мы рекомендуем посетить Алтай. Это бескрайний регион мечта для каждого путешественника, ведь именно здесь вы найдете разнообразную природу, чистейший воздух, целебные травы и изумрудно-зеленые озера. В Алтае самой известной и высокой горой является Белуха, многие местные жители считают её осью мира, ведь она расположена на равном расстоянии от трёх океанов.

Также местом притяжения туристов в Алтае стала долина 7 озер, семь горных бассейнов, отражают семь разных цветов и даже черный. Секрет прост кристально чистая вода сочетаясь с цветными камнями на дне озера, даёт эти цветовые оттенки. Покидая Алтай, не забудьте купить горные травы, которые знамениты целебными свойствами, а также широко используются в косметике

3. Камчатка

Камчатка — сказочный полуостров и земля вулканов, имеющая разнообразный ландшафт: горы, вулканы, гейзеры, горячие источники и зелёные долины. Чтобы познакомиться с этим краем стоит отправиться в Петропавловск-Камчатский и уже оттуда начать своё исследование. Конечно, первое, что вам посчастливится увидеть, это невероятный Авачинский вулкан, ведь его видно с любой точки в городе.

Самой знаменитой жемчужиной Камчатки является Долина Гейзеров. Она спрятана в горах и является самой большой в мире, чтобы добраться до неё, вам придётся совершить экскурсию на вертолете. Рекомендуем обязательно посетить кислотные озёра, которые спрятаны в вулканических кратерах. Также стоит посетить Малый Семячик – красивейшее кислотное озеро.

4. Байкал

Байкал – самый большой и глубокий резервуар с пресной водой в мире, спрятанный в лесах Сибири. Ежегодно сюда стекаются туристы со всего мира, чтобы полюбоваться озером, которое местные жители чаще называют «морем».

Это место очаровательно круглый год, но некоторые путешественники игнорируют его зимой из-за низкой температуры, но на самом деле это чудесный период для посещения Байкала. Лёд образует красивейшие узоры, благодаря кислороду, которым богата вода в озере, поверьте это завораживающее зрелище. Прогулки на свежем воздухе, катание на коньках и лыжах — это не всё чем вы можете заняться здесь, отправьтесь на остров Ольхон и познакомьтесь с шаманами или отдохните в горячих источниках, окруженных снегом.

Классический Байкал 5 3 отзыва 65000 ₽ за чел. Если вы впервые собираетесь посетить Байкал, то вам несомненно понравится «Классический тур на Байкал» Иркутск Бюджетный Байкал 31900 ₽ за чел. У многих есть мечта, отправиться на Байкал Байкал Краски Байкала 4.7 3 отзыва от 98300 ₽ за чел. Познакомитесь с городом Байкальском, который уютно расположился на самом берегу озера Байкал Листвянка

5. Чёрное море

© Светлана Иванова Пляж на центральной набережной Сочи © Светлана Иванова Вершина горного курорта «Роза Хутор»

Черноморское побережье номер один среди летних направлений в России, и не просто так голубое небо, ласковое солнце и тёплое море манят отдыхающих со всей страны.

Конечно же, главным направлением является курортный город Сочи полный высококлассных отелей, частных пляжей, роскошных ресторанов и клубов. Это единственный город в стране, где вы можете пол дня провести на пляже у моря, а вторую половину катаясь на лыжах в горах. Неудивительно, что он стал так популярен.

Также популярностью у наших граждан пользуется город курорт Геленджик. Он конечно меньше Сочи, но также идеально подойдёт для пляжного отдыха, а если вы устанете загорать всегда можно сбежать в близлежащий хвойный лес и прогуляться по горам.

6. Республика Дагестан

Автономная республика Дагестан находится на Северном Кавказе и в течении длительного время это была запретная зона для туристов. Сегодня всё изменилось и туристы стремятся открыть для себя её яркую столицу, потрясающие пейзажи, удивительные древние руины, интересную историю и дружелюбных людей. Некоторые достопримечательности региона заслуживают особого внимания, например Нарын-Кала древняя крепость в Дербенте, живописный Сулакский каньон и бархан Сарыкум.

7. Кольский полуостров и Мурманская область

Исследуйте Мурманскую область в основном расположенную на Кольском полуострове, который практически полностью находится за Полярным кругом. Полуостров является местом, где вы можете осмотреть природные заповедники тундры и тайги, выйти в море на поиски китов, поймать рыбу в кристально чистых озерах и увидеть северное сияние.