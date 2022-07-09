7 лучших мест России

Лучшие 7 мест России, которые стоит посетить в 2022 году

На основе последних отзывов и популярности мест среди туристов России, подобрали самые лучшие места, города и регионы для путешествия в 2022 году
Архитектурный ансамбль на острове Кижи, Россия
© Пользователь:MatthiasKabel, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Архитектурный ансамбль на острове Кижи, Россия

Россия огромная и невероятная красивая страна, но часто мы ограничиваемся с вами Москвой с её знаменитой Красной площадью и Арбатом или Санкт-Петербургом с его романтическими каналами и бесконечными музеями и можете показаться, что всё самое лучшее мы уже видели. Но наша страна может предложить гораздо больше настоящим исследователям, стоит только уйти от привычного туристического маршрута и встретится с захватывающими дух природными достопримечательностями России.

1. Карелия

Гора Кивакка в национальном парке Паанаярви
© Андрейкокин, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Гора Кивакка в национальном парке Паанаярви
Мраморный каньон Рускеала
© Scaut2002 из русскоязычной Википедии, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Мраморный каньон Рускеала

Карелия – удивительное место, богатое природными красотами, здесь сосредоточено огромное количество природных достопримечательностей, на сегодняшний день одно из самых популярнейших туристических направлений в России. Список вещей, которые вы можете увидеть здесь огромнейший, вот некоторые из лучших: горный парк Рускеала, остров Кижи с его невероятным архитектурным ансамблем, остров Валаам и его религиозные постройки, природа национального парка Паанаярви, водопады Кивач и ещё множество потрясающих мест, которые вы сможете увидеть в этом прекрасном регионе.

Зимнее очарование Карелии
Зимнее очарование Карелии
5
3 отзыва
29500
за чел.
Настоящая снежная зима в Карелии! Вы сможете насладиться всей красотой заснеженной Карелии
Петрозаводск
Гран-тур Вся Карелия и водопады за 4 дня
Гран-тур Вся Карелия и водопады за 4 дня
5
1 отзыв
от
15950
за чел.
Карелия - уникальный северный уголок. Сюда хочется приезжать еще и еще. За один день нереально познакомиться с Карелией
Санкт-Петербург
Легенды Карелии
Легенды Карелии
5
3 отзыва
от
38450
за чел.
Приглашаем вас в необыкновенный тур в Карелию
Петрозаводск

2. Алтай

Долина 7 озёр, Горный Алтай
© Торшина Анастасия, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Долина 7 озёр, Горный Алтай
Гора Белуха
© Дуквинк, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Гора Белуха

Для тех кто не представляет жизни без гор, мы рекомендуем посетить Алтай. Это бескрайний регион мечта для каждого путешественника, ведь именно здесь вы найдете разнообразную природу, чистейший воздух, целебные травы и изумрудно-зеленые озера. В Алтае самой известной и высокой горой является Белуха, многие местные жители считают её осью мира, ведь она расположена на равном расстоянии от трёх океанов.

Также местом притяжения туристов в Алтае стала долина 7 озер, семь горных бассейнов, отражают семь разных цветов и даже черный. Секрет прост кристально чистая вода сочетаясь с цветными камнями на дне озера, даёт эти цветовые оттенки. Покидая Алтай, не забудьте купить горные травы, которые знамениты целебными свойствами, а также широко используются в косметике

Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
5
3 отзыва
от
78900
за чел.
Познакомьтесь с Алтаем в обзорном туре. Мы прокатимся на конях через перевал Толмен, побываем в пещерах и местах силы
Барнаул
Джип-тур по Алтаю
Джип-тур по Алтаю
5
3 отзыва
104000
за чел.
Алтай - удивительно интересный регион России. Он манит своей загадочностью, древностью, природой и отдалённостью
Горно-Алтайск
Алтай - мир контрастов
Алтай - мир контрастов
4.3
3 отзыва
66500
за чел.
Горный Алтай славится не только богатой и разноликой природой
Горно-Алтайск

3. Камчатка

Авачинский вулкан
© kuhnmi, СС ПО 2.0, via Wikimedia Commons
Авачинский вулкан
Долина гейзеров
© Зармель, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Долина гейзеров

Камчатка — сказочный полуостров и земля вулканов, имеющая разнообразный ландшафт: горы, вулканы, гейзеры, горячие источники и зелёные долины. Чтобы познакомиться с этим краем стоит отправиться в Петропавловск-Камчатский и уже оттуда начать своё исследование. Конечно, первое, что вам посчастливится увидеть, это невероятный Авачинский вулкан, ведь его видно с любой точки в городе.

Самой знаменитой жемчужиной Камчатки является Долина Гейзеров. Она спрятана в горах и является самой большой в мире, чтобы добраться до неё, вам придётся совершить экскурсию на вертолете. Рекомендуем обязательно посетить кислотные озёра, которые спрятаны в вулканических кратерах. Также стоит посетить Малый Семячик – красивейшее кислотное озеро.

Свидание с Камчаткой
Свидание с Камчаткой
5
3 отзыва
от
84000
за чел.
Тур «Свидание с Камчаткой», как первая встреча с девушкой
Петропавловск-Камчатский
От вершин до океана. Приключения на Камчатке
От вершин до океана. Приключения на Камчатке
5
3 отзыва
109700
за чел.
Если у нас есть всего 8 дней на знакомство с Камчаткой, то это программа подойдет идеально Что такое Камчатка
Петропавловск-Камчатский
Камчатка в июне
Камчатка в июне
5
3 отзыва
81000
за чел.
В июне на Камчатке в горах еще лежит снег
Петропавловск-Камчатский

4. Байкал

Озеро Байкал
© НикитаКовтунСлюдянка, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Озеро Байкал
Остров Ольхон
© Нина Жаворонкова, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Остров Ольхон

Байкал – самый большой и глубокий резервуар с пресной водой в мире, спрятанный в лесах Сибири. Ежегодно сюда стекаются туристы со всего мира, чтобы полюбоваться озером, которое местные жители чаще называют «морем».

Это место очаровательно круглый год, но некоторые путешественники игнорируют его зимой из-за низкой температуры, но на самом деле это чудесный период для посещения Байкала. Лёд образует красивейшие узоры, благодаря кислороду, которым богата вода в озере, поверьте это завораживающее зрелище. Прогулки на свежем воздухе, катание на коньках и лыжах — это не всё чем вы можете заняться здесь, отправьтесь на остров Ольхон и познакомьтесь с шаманами или отдохните в горячих источниках, окруженных снегом.

Классический Байкал
Классический Байкал
5
3 отзыва
65000
за чел.
Если вы впервые собираетесь посетить Байкал, то вам несомненно понравится «Классический тур на Байкал»
Иркутск
Бюджетный Байкал
Бюджетный Байкал
31900
за чел.
У многих есть мечта, отправиться на Байкал
Байкал
Краски Байкала
Краски Байкала
4.7
3 отзыва
от
98300
за чел.
Познакомитесь с городом Байкальском, который уютно расположился на самом берегу озера Байкал
Листвянка

5. Чёрное море

Пляж на центральной набережной Сочи
© Светлана Иванова
Пляж на центральной набережной Сочи
Вершина горного курорта «Роза Хутор»
© Светлана Иванова
Вершина горного курорта «Роза Хутор»

Черноморское побережье номер один среди летних направлений в России, и не просто так голубое небо, ласковое солнце и тёплое море манят отдыхающих со всей страны.

Конечно же, главным направлением является курортный город Сочи полный высококлассных отелей, частных пляжей, роскошных ресторанов и клубов. Это единственный город в стране, где вы можете пол дня провести на пляже у моря, а вторую половину катаясь на лыжах в горах. Неудивительно, что он стал так популярен.

Также популярностью у наших граждан пользуется город курорт Геленджик. Он конечно меньше Сочи, но также идеально подойдёт для пляжного отдыха, а если вы устанете загорать всегда можно сбежать в близлежащий хвойный лес и прогуляться по горам.

Дайвинг в Черном море
Дайвинг в Черном море
4.3
3 отзыва
3000
за чел.
Исследовать подводный мир в компании инструктора и получить сертификат международного уровня
Сочи
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
5
3 отзыва
56000
за чел.
Программа тура совмещает активный отдых и увлекательные экскурсии
Краснодар
Побережье Чёрного моря: Новороссийск и Геленджик
Побережье Чёрного моря: Новороссийск и Геленджик
5
1 отзыв
1500
за чел.
Многие приезжают на побережье Черного моря на отдых
Анапа

6. Республика Дагестан

Стены крепости Нарын-Кала
© Линар Халитов, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Стены крепости Нарын-Кала
Сулакский каньон
© Соболев Александр, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Сулакский каньон

Автономная республика Дагестан находится на Северном Кавказе и в течении длительного время это была запретная зона для туристов. Сегодня всё изменилось и туристы стремятся открыть для себя её яркую столицу, потрясающие пейзажи, удивительные древние руины, интересную историю и дружелюбных людей. Некоторые достопримечательности региона заслуживают особого внимания, например Нарын-Кала древняя крепость в Дербенте, живописный Сулакский каньон и бархан Сарыкум.

Летний тур в Дагестан
Летний тур в Дагестан
5
3 отзыва
33000
за чел.
Насыщенный тур по самым крутым местам Дагестана
Дербент
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
Жемчужина Кавказа. Экскурсионный тур в Дагестан
4.7
3 отзыва
44500
за чел.
Республика Дагестан очаровывает красотой величественных гор
Дербент
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
4.7
3 отзыва
12900
за чел.
Дагестан уникальная и удивительная республика
Дербент

7. Кольский полуостров и Мурманская область

Северное сияние, Териберка
© Тед.нс, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Северное сияние, Териберка
Пейзажи Кольского полуострова
© Нинара из Хельсинки, Финляндия, СС ПО 2.0, via Wikimedia Commons
Пейзажи Кольского полуострова

Исследуйте Мурманскую область в основном расположенную на Кольском полуострове, который практически полностью находится за Полярным кругом. Полуостров является местом, где вы можете осмотреть природные заповедники тундры и тайги, выйти в море на поиски китов, поймать рыбу в кристально чистых озерах и увидеть северное сияние.

Россия полна первоклассных туристических направлений, от древних горных хребтов до озер размером с море, от труднопроходимой дикой местности до живописной сельской местности. Вывод один в России нет недостатка в красивых местах и развлечениях, и вы будете поражены открыв для себя её самые лучшие точки.

Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
36000
за чел.
Мурманск и Териберка - северный край России, наполненный манящей красотой и очень богатой историей
Мурманск
Мурманск - как он есть
Мурманск - как он есть
6000
за чел.
Обзорная экскурсия по Мурманску с выходом в залив
Мурманск
С Мурманском на «ты»
С Мурманском на «ты»
4.9
17 отзывов
от
6000
за всё
История и главные достопримечательности города на автомобильной экскурсии
Мурманск
Статья добавлена: 09.07.2022
Обновлена: 09.07.2022
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