Где горы отражаются в воде: из Адлера - на озеро Рица

Увидеть жемчужину Абхазии, а по пути насладиться невероятной природой и атмосферой
Это не просто экскурсия, а путешествие за настоящими эмоциями.

Водопады, каньоны, крепости, стеклянный мост, сказочный лес — маршрут наполнен локациями, которые захочется запомнить.

Когда вы в последний раз чувствовали себя по-настоящему живым, исследуя новые места и погружаясь в культуру? В этой поездке у вас получится — и я вам помогу!
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Вас ждут остановки в живописных местах

  • Крепость Абаата
  • Парк принца Ольденбургского
  • Колоннада
  • Водопады Девичьи и Мужские Слёзы
  • Стеклянный мост
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Молочный водопад

И мои секретные локации, которые не оставят вас равнодушными — место слияния двух рек и сказочный лес.

Жемчужина нашей поездки — озеро Рица

  • Вы полюбуетесь чистейшей водой и величественными горами
  • Познакомитесь с тайнами и легендами этого места
  • Почувствуете, как природа наполнит вас энергией

И не только!

Примерный тайминг

  • Колоннада в Гагре — 20 мин.
  • Ресторан «Гагрипш» — 30 мин.
  • Девичьи Слёзы — 15 мин.
  • Мужские Слёзы — 15–20 мин.
  • Юпшарский каньон — 15 мин.
  • Рица — 1 час
  • Молочный водопад — 20 мин.
  • Дача Сталина — 1 час
  • Стеклянный мост и обед — 40 мин.
  • Экоферма (по желанию) — 30 мин.
  • Пчелоферма (по желанию) — 30 мин.
  • Сказочный лес — 20 мин.
  • Слияние рек — 15 мин.
  • Обратный путь — 1,5 часа

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Subaru Impreza
  • В случае непогоды я предложу вам дождевики
  • Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский национальный парк — 700 ₽ за взрослого, 250 ₽ за ребёнка, билет на дачу Сталина (по желанию) — 250 ₽ за чел., обед по меню

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Адлере
Я — дипломированный экскурсовод, который любит свою работу и свою страну. Мои гости становятся моими друзьями. Мои экскурсии — это не просто посещение достопримечательностей, это настоящие приключения, наполненные эмоциями и
читать дальше

искренними историями. Я расскажу вам правду о нашей культуре и природе, а также покажу скрытые уголки, о которых вы даже не догадывались. Каждая экскурсия — уникальный опыт, который вы запомните на всю жизнь. И конечно, я позабочусь о вашем комфорте, чтобы вы могли наслаждаться каждым моментом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анастасия
13 сен 2025
Классный гид, очень хотелось именно девушку и не прогадала!
Все расскажет подробно, интересно, подскажет где лучше взять сувениры, где что попробовать и не потратиться излишне, где вкусно поесть с красивым видом и где побывать!

Входит в следующие категории Адлера

