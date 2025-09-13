Это не просто экскурсия, а путешествие за настоящими эмоциями. Водопады, каньоны, крепости, стеклянный мост, сказочный лес — маршрут наполнен локациями, которые захочется запомнить. Когда вы в последний раз чувствовали себя по-настоящему живым, исследуя новые места и погружаясь в культуру? В этой поездке у вас получится — и я вам помогу!

Описание экскурсии

Вас ждут остановки в живописных местах

Крепость Абаата

Парк принца Ольденбургского

Колоннада

Водопады Девичьи и Мужские Слёзы

Стеклянный мост

Голубое озеро

Юпшарский каньон

Чабгарский карниз

Молочный водопад

И мои секретные локации, которые не оставят вас равнодушными — место слияния двух рек и сказочный лес.

Жемчужина нашей поездки — озеро Рица

Вы полюбуетесь чистейшей водой и величественными горами

Познакомитесь с тайнами и легендами этого места

Почувствуете, как природа наполнит вас энергией

И не только!

Примерный тайминг

Колоннада в Гагре — 20 мин.

Ресторан «Гагрипш» — 30 мин.

Девичьи Слёзы — 15 мин.

Мужские Слёзы — 15–20 мин.

Юпшарский каньон — 15 мин.

Рица — 1 час

Молочный водопад — 20 мин.

Дача Сталина — 1 час

Стеклянный мост и обед — 40 мин.

Экоферма (по желанию) — 30 мин.

Пчелоферма (по желанию) — 30 мин.

Сказочный лес — 20 мин.

Слияние рек — 15 мин.

Обратный путь — 1,5 часа

Организационные детали