Это не просто экскурсия, а путешествие за настоящими эмоциями.
Водопады, каньоны, крепости, стеклянный мост, сказочный лес — маршрут наполнен локациями, которые захочется запомнить.
Когда вы в последний раз чувствовали себя по-настоящему живым, исследуя новые места и погружаясь в культуру? В этой поездке у вас получится — и я вам помогу!
Описание экскурсии
Вас ждут остановки в живописных местах
- Крепость Абаата
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Водопады Девичьи и Мужские Слёзы
- Стеклянный мост
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Молочный водопад
И мои секретные локации, которые не оставят вас равнодушными — место слияния двух рек и сказочный лес.
Жемчужина нашей поездки — озеро Рица
- Вы полюбуетесь чистейшей водой и величественными горами
- Познакомитесь с тайнами и легендами этого места
- Почувствуете, как природа наполнит вас энергией
И не только!
Примерный тайминг
- Колоннада в Гагре — 20 мин.
- Ресторан «Гагрипш» — 30 мин.
- Девичьи Слёзы — 15 мин.
- Мужские Слёзы — 15–20 мин.
- Юпшарский каньон — 15 мин.
- Рица — 1 час
- Молочный водопад — 20 мин.
- Дача Сталина — 1 час
- Стеклянный мост и обед — 40 мин.
- Экоферма (по желанию) — 30 мин.
- Пчелоферма (по желанию) — 30 мин.
- Сказочный лес — 20 мин.
- Слияние рек — 15 мин.
- Обратный путь — 1,5 часа
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Subaru Impreza
- В случае непогоды я предложу вам дождевики
- Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский национальный парк — 700 ₽ за взрослого, 250 ₽ за ребёнка, билет на дачу Сталина (по желанию) — 250 ₽ за чел., обед по меню
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Адлере
Я — дипломированный экскурсовод, который любит свою работу и свою страну. Мои гости становятся моими друзьями. Мои экскурсии — это не просто посещение достопримечательностей, это настоящие приключения, наполненные эмоциями
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
13 сен 2025
Классный гид, очень хотелось именно девушку и не прогадала!
Все расскажет подробно, интересно, подскажет где лучше взять сувениры, где что попробовать и не потратиться излишне, где вкусно поесть с красивым видом и где побывать!
Входит в следующие категории Адлера
