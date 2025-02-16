Если вы не были в Красной Поляне или чего-то не знали о ней, мы это исправим! Посетим ключевые достопримечательности, главные олимпийские объекты и лучшие видовые площадки.
Осмотрим сразу 3 курорта: Красную Поляну, Розу Хутор и Газпром — каждый из них неповторим и прекрасен. А также заедем в пару секретных мест, чтобы насладиться роскошными панорамами гор и озёр.
Осмотрим сразу 3 курорта: Красную Поляну, Розу Хутор и Газпром — каждый из них неповторим и прекрасен. А также заедем в пару секретных мест, чтобы насладиться роскошными панорамами гор и озёр.
Описание экскурсии
- Обзорная площадка ущелья Ахцу — самая узкая часть долины Мзымты по дороге из Адлера в Красную Поляну.
- Нарзанный источник Чвижепсе: по составу воды может конкурировать с Боржоми.
- Самая фотогеничная улица Красной Поляны, с которой открывается шикарный вид на гору Аибга.
- Олимпийские трамплины — уникальные сооружения, наследие проходивших здесь Олимпийских игр.
- Курорт «Газпром Поляна», куда приезжают за огромным разнообразием активных развлечений.
- Курорт «Роза Хутор»: увидим Ратушу — основную достопримечательность нижнего уровня курорта, а затем поднимемся на верхний уровень — любоваться восхитительными панорамами гор.
- Аллея флагов на высоте 1170 м. над уровнем моря.
- Смотровая бара «Коготь» — с неё открывается потрясающий вид на долину.
- Секретная смотровая с красивым видом на озеро.
Вы узнаете:
- об окончании многолетней Кавказской войны.
- судьбе убыхского народа — коренных жителей Красной Поляны.
- развитии курорта: как менялось название посёлка и как его преобразила глобальная олимпийская стройка.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Skoda Yeti или KIA Rio X-Line. Есть детское кресло и бустер.
- На обед заедем в проверенное кафе по пути — питание вы оплачиваете самостоятельно.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в среду и воскресенье в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|7525 ₽
|Дети до 12 лет
|6525 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 88 туристов
Меня зовут Евгения, я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Адлера
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Путешествие по живописной долине Красной Поляны, окруженной величественными горами. Узнайте историю, посетите дольмены и современные курорты
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9800₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Горнолыжные курорты Красной Поляны
Погрузитесь в мир курортов Красной Поляны, узнайте их историю и особенности. Полюбуйтесь видами ущелья Ахцу и Скайпарка, а вечером насладитесь шоу фонтанов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2300₽ за человека