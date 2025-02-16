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Если вы не были в Красной Поляне или чего-то не знали о ней, мы это исправим! Посетим ключевые достопримечательности, главные олимпийские объекты и лучшие видовые площадки.



Осмотрим сразу 3 курорта: Красную Поляну, Розу Хутор и Газпром — каждый из них неповторим и прекрасен. А также заедем в пару секретных мест, чтобы насладиться роскошными панорамами гор и озёр.