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Мотоэкскурсия на закрытую Краснополянскую дорогу

Happy T.
Happy T. – Гид из Адлера
Мотоэкскурсия на закрытую Краснополянскую дорогу
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 9 человек

  • 5 000 ₽ за человека

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Мотоэкскурсия на закрытую Краснополянскую дорогу
Мотоэкскурсия на закрытую Краснополянскую дорогу

Что вы увидите

  • Закрытую Краснополянскую дорогу
  • Ущелье Ах-Цу
  • Горную реку Мзымта
  • Сочинский Национальный парк
Мотоэкскурсия по Сочи – это уникальная возможность познакомиться с достопримечательностями 🏛️ самого южного города России, в таком необычном формате. Самые фотографичные и сокровенные места города откроются перед вами.
Лучший способ увидеть Сочи — это мотоцикл и знающий человек!
Путешествие на мотоцикле 🛵 - для многих это мечта всей жизни. Свобода, которую дарит мотоцикл, становится неотъемлемой частью каждого байкера и мотоциклиста.
Многие из нас хоть раз в жизни мечтали сесть за руль байка и умчаться за линию горизонта подальше от повседневной суеты, рабочей рутины и семейной бытовухи, но чаще всего на это не хватает ни времени, ни возможности и ты погружаешься в повседневность снова и снова.

Наша команда подготовила для вас уникальный мото-маршрут по Сочи, цель которых показать вам красоты нашего региона, зарядить позитивом и подарить яркие впечатления на долгие-долгие годы:

    Закрытая Краснополянская дорога:

      Это заброшенная дорога была построена еще при царе и была единственным связующим звеном между Красной поляной и Сочи. Очень атмосферное и крайне фотогеничное место, без красивых 🤩 фото вы точно не останетесь!
      Что входит
      • Инструктаж, шлем со встроенной гарнитурой (все участники группы, во время экскурсии могут быть на связи друг с другом).
      • Экскурсионное сопровождение.
      • Абсолютно на каждом маршруте, при помощи своих гаджетов, вы можете организовать фотосессию на мотоциклах.
      Что не входит
      • Питание.
      • Начало экскурсии в других районах Сочи (Центральный, Хостинский, Мамайка, Мацеста, Красная поляна) +1000 рублей с каждого человека к основной стоимости маршрута
      Начало
      🚩 Адлер, Олимпийский парк
      Место завершения
      🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия.
      Мотоэкскурсия на закрытую Краснополянскую дорогу
      Мотоэкскурсия на закрытую Краснополянскую дорогу
      Мотоэкскурсия на закрытую Краснополянскую дорогу
      Мотоэкскурсия на закрытую Краснополянскую дорогу

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Happy T.
      Happy T.
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