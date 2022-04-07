Термальные источники Кындыг

Приглашаю вас отдохнуть в целебных водах и насладится SPA процедурами на целебных источниках Кындыг

4.7
11 отзывов
Групповая
Приглашаю вас отдохнуть в целебных водах и насладится SPA процедурами на целебных источниках Кындыг.

Здесь, даже после одного посещения, кожа становится мягче и нежнее.

А по пути мы посетим памятники архитектуры в городах, природные достопримечательности, а также попробуем продукты местного производства: сыр, мед и вино.

Обратите внимание, что в разные дни доступны разные маршруты.

Выбирайте нужный вам и вперед!
Термальные источники Кындыг

Что вас ожидает 🤩

  • Гагра
  • Сухум
  • Новый Афон
  • Ущелье Черниговка
  • Водопад «Девичьи слезы»
  • Термальный источник Кындыг
Уникальный термальный комплекс + место сказка Черниговка
Итак, берём с собой купальные принадлежности и отправляемся к целебным источникам. Термальный источник в Абхазии — это то самое место, где можно отдохнуть душой и телом, зарядиться энергией и принять оздоровительные ванны в любое время года, более того, в холодную, ненастную и дождливую погоду там ещё лучше.
Термальный комплекс Кындыг — природный феномен, где из-под земли бьёт гейзер температурой +110°C. Когда вода из природного источника стекает вниз, она охлаждается до +45°C и становиться приемлемой для купания, вас ждут 4 бассейна с разным температурным режимом.
Зимой, когда температура воздуха не высокая принимать ванны — огромное удовольствие. Вы получаете комплекс процедур, который в SPA-центрах и санаториях будут стоить ощутимей дороже.
Источники расположены среди эвкалиптовой рощи, что дополнительно оздоравливает ваш организм. Эвкалипт невероятно полезен для здоровья. На территории комфортно отдыхать, стоят шезлонги, душевые и прочее. После процедур вас угостят местным абхазским чаем или отваром. И вы поймёте почему абхазы славятся своим долголетием.
Древний православных храм и ароматный кофе
По пути мы посещаем разные интересные места, которые вы не встретите на других групповых экскурсиях в Абхазию, например мы посетим главную достопримечательность села Дранды — Драндский мужской монастырь Успения Божией Матери, один из древнейших православных храмов, построенный в VI-VII вв.
В целом маршрут захватывающий, вы даже не заметите, как пролети время. Можно выпить вкуснейшую чашечку ароматного кофе всего за 25 рублей приготовленную на песке, туда вы сможете попасть только с нами. Гуляем по набережной, по парку, пробуем настоящий эвкалиптовый мёд.

Важная информация:

    По документам:

      1. Только граждане РФ, по паспорту, а также граждане ДНР и ЛНР (других не впускают!)

      2. Нет судимостей

      3. Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
      4. На несовершеннолетних детей берем свидетельство о рождении
      5. Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя
      6. Если ребенок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран)
      7. Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
      8. Собачек (кошек, хомяков и других представителей животного мира) провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара! И переноски!

      По месту сбора и трансферу

      Трансфер бесплатно по Адлеру. В Адлере забираем прямо от крупных отелей в Олимпийском парке, в остальных случаях — только от ближайших остановок на главной улице!
      Трансфер с центрального Сочи и с Красной Поляны нет!
      Если вы самостоятельно добираетесь до Адлера на автобусе, каршеринге, ласточке, такси, то - в зависимости от этого мы отправляем вам гео точку в ватцап где выходить или парковать каршеринг
      Наш менеджер с вами связывается в ватцапе ближе к дате тура. Поэтому наличие ватцапа обязательно. Накануне тура, днем или вечером с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи и высылает смс с номером с авто которая приедет за вами и временем посадки с вашей ближайшей точки, мы же находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура. У каждой точки сбора свое время, плюс могут быть по утрам большие пробки и небольшие задержки по прибытию транспорта, это учитывать всегда.

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Завтрак (в первом маршруте)
      • Комфортный транспорт
      • Страховка
      • Услуги экскурсовода
      • Трансфер по Адлеру
      Что не входит
      • Входной билет на термальные источники
      • Обед
      • Входные билеты на достопримечательности
      Когда начало
      Вы сами выбираете дату и время при бронировании
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
      Важная информация
      • Возьмите с собой:
      • Закрытую одежду и платок. Мы посещаем действующий мужской монастырь, где не допустимы откровенная или открытая одежда. Если вам не комфортно в закрытой одежде всю поездку, возьмите вещи с собой. Женщинам еще необходимо иметь платок.
      • Купальные принадлежности и полотенце. Если вы не готовы мочить вашу обувь, то захватите еще резиновые тапочки.
      • Наличные деньги.
      • В поездке вам понадобятся документы:
      • Гражданам РФ, Республики Беларусь и Казахстан — паспорт
      • Гражданам ДНР и ЛНР — украинский паспорт с пропиской в регионах Донецка или Луганска
      • Несовершеннолетним детям с родителем — свидетельство о рождении
      • Несовершеннолетним детям без родителя (сопровождение взрослого обязательно) — генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран)
      • Животным (обязательное наличие переноски) — паспорт прививок и справка от ветеринара.
      • Обратите внимание! На территорию Абхазии пропускают только туристов БЕЗ судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
      • Мы на связи:
      • Наш менеджер с вами связывается в WhatsApp ближе к дате тура. Ему вы можете задать любые вопросы по туру до его начала, а также на протяжении всей поездки.
      • Вечером перед экскурсией с вами свяжется водитель и обговорит еще раз детали места и время встречи. После в СМС вы получите марку и номер машины, которая приедет за вами
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      Выберите дату при бронировании

      Отзывы от туристов

      Показать все отзывы

      Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

      👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏡Выездные🏞АбхазияРазвлечения и билеты🧖SPAТермальные источники

      Еще несколько похожих предложений в Адлере

      Экскурсия в Кындыг на термальный источник
      9 часов
      🚶 Пешая
      🚌 На автобусе
      Групповая
      Дмитрий
      Нет отзывов
      Экскурсия в Кындыг на термальный источник
      За здоровьем - на Кындыгские термальные источники в Абхазии
      2 500 за 1 человека
      Термальный источник Кындыг + ущелье Черниговка
      13 часов
      Групповая
      Алина
      5
      4 отзыва
      Термальный источник Кындыг + ущелье Черниговка
      В этом туре мы совместили приятное с полезным, а заодно и красивым! Предлагаем вам совершить мини-путешествие по
      2 200 за 1 человека
      Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг
      9 часов
      🚗 На машине
      Индивидуальная
      Сергей
      5
      5 отзывов
      Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг
      Прогуляться по Сухумской набережной и насладиться первозданной природой курортных районов
      110009 900 за 1-5 чел.
      Города, ущелья и термальные источники Восточной Апсны
      12 часов
      🚌 На автобусе
      Групповая
      Леся
      5
      7 отзывов
      Города, ущелья и термальные источники Восточной Апсны
      Приглашаю вас в увлекательное путешествие из Адлера по восточной части Абхазии
      1 900 за 1 человека
      Термальный источник «Кындыг», Черниговка и Сухум
      12 часов
      🚌 На автобусе
      Групповая
      Владислава
      4.4
      5 отзывов
      Термальный источник «Кындыг», Черниговка и Сухум
      2 000 за 1 человека
      Термальный источник Кындыг и старый Сухум
      13 часов
      Индивидуальная
      Марина
      Нет отзывов
      Термальный источник Кындыг и старый Сухум
      15 600 за 1-4 чел.
      Абхазия: термальный источник Кындыг (выезд из Адлера)
      13 часов
      🚗 На машине
      🚌 На автобусе
      Групповая
      Tez Tour
      Нет отзывов
      Абхазия: термальный источник Кындыг (выезд из Адлера)
      Смешанная: автобусная и пешеходная
      2 400 за 1 человека
      Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
      12 часов
      🚌 На автобусе
      Индивидуальная
      Петрос
      5
      1 отзыв
      Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
      Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
      17 000 за 1-5 чел.
      Авторский тур в Мацесту
      7 часов
      Индивидуальная
      Василий
      5
      1 отзыв
      Авторский тур в Мацесту
      Приглашаем вас на индивидуальная экскурсию по природным объектам Сочи: Мацестинские оздоровительные источники, Орлиные
      12 500 за 1-4 чел.
      Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам
      6 часов
      🚶 Пешая
      Индивидуальная
      Даниил
      Нет отзывов
      Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам
      Погулять по таинственным лесным тропинкам и насладиться фантастической южной природой
      от 7 000 за 1-2 чел.
      В горы! Поездка к красотам Красной поляны
      6 часов
      🚗 На машине
      Индивидуальная
      Alexey
      5
      1 отзыв
      В горы! Поездка к красотам Красной поляны
      Насладиться головокружительными видами, узнать об олимпийском наследии и посетить Ахштырскую пещеру
      10 500 за 1-4 чел.
      Красная Поляна: три курорта в мини-группе
      8 часов
      Групповая
      ГОСТур
      Нет отзывов
      Красная Поляна: три курорта в мини-группе
      Приглашаем вас побывать на лучших курортах Красной Поляны! Наш тур идеально подойдёт для небольшой компании, которая
      2 000 за 1 человека
      У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
      🧐 Все экскурсии в Адлере
      ХОРОШО
      🇷🇺
      ТАМ