Новогодние каникулы в Дербенте

Провести короткие новогодние выходные в самом южном регионе России - Дагестане - это лучшее начало года

5
3 отзыва
Провести короткие новогодние выходные в самом южном регионе России – Дагестане – это лучшее начало года!
Новогодние каникулы в Дербенте
Новогодние каникулы в Дербенте
Новогодние каникулы в Дербенте
Новогодние каникулы в Дербенте
Новогодние каникулы в Дербенте
Новогодние каникулы в Дербенте
Новогодние каникулы в Дербенте
Новогодние каникулы в Дербенте
Новогодние каникулы в Дербенте
Новогодние каникулы в Дербенте
Новогодние каникулы в Дербенте
Новогодние каникулы в Дербенте
Новогодние каникулы в Дербенте
Новогодние каникулы в Дербенте
Новогодние каникулы в Дербенте
Ближайшие даты:
03
янв

Что вас ожидает 🤩

Сулакский каньон
Сулакский каньон
Восхитимся каньоном, который не уступаюет в своем величии Гранд-Каньону в Америке
Нарын-Кала
Нарын-Кала
Увидим древнюю крепость, в которой до сих пор сохранилась былая мощь Каспийских ворот
Древний Дербент
Древний Дербент
Прогуляемся по улочкам города, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Мы поднимемся на один из самых высоких в мире барханов
Сочная кухня
Сочная кухня
Получим еще больше ярких эмоций и впечатлений от дегустации национальной кухни

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки

Прибытие утренними рейсами в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы.

В 11:30 групповой трансфер в Дербент (в пути около 6 часов со всеми остановками).

По дороге у города Избербаш, туристам откроется вид на гору Пушкин-Тау, которая невероятным образом похожа на профиль лица знаменитого поэта.

Остановка в «Лесной усадьбе» на обед (самостоятельно).

По желанию гости смогут посетить зоопарк при комплексе (доплата).

После обеда –заезд в село Маджалис, которое возникло в 1581 году.

Его основал правитель Кайтагского уцмийства Султан Ахмад-хан, как новую столицу и резиденцию.

В тот период Маджалис был довольно крупным и многонациональным поселением.

Посещение Музея Кайтагской вышивки.

Прибытие в Дербент к вечеру.

Прогулка по набережной Каспийского моря. 

Размещение в гостинице***.

Возможна организация выезда к месту расположения единственного в мире экраноплана «Лунь».

Невероятные размеры и технические характеристики экраноплана сделали его легендой современности (доплата за транспорт в зависимости от кол-ва желающих).

Ужин самостоятельно в одном из многочисленных национальных кафе города.

Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивкиПрибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивкиПрибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивкиПрибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки
2 день
Знакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеи

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по Дербенту.

Совсем недавно Дербент отпраздновал свой двухтысячелетний юбилей, однако, существуют археологические свидетельства, что история города уходит больше чем на 5 тысяч лет!

Начнется знакомство с городом с посещения цитадели «Нарын-Кала» – настоящей древней крепости, в которой сохранилась былая мощь этих Каспийских ворот.

Далее вы пройдетесь по магале (древнему району города), заглянете в Джума-мечеть, девичьи бани и посетите Музей Бестужева-Марлинского, а также Армяно-Григорианскую церковь, где расположился Музей ковров и декоративно-прикладного искусства.

Во время экскурсии у вас будет возможность попробовать блюда национальной кухни (хинкал, чуду, халтаму и др.) в местном кафе или ресторане – обед самостоятельно.

После обеда вы продолжите экскурсию: посетите синагогу «Келе-Нумаз», восточный базар, древнее кладбище Кырхляр, Дом-музей Петра I, синагогу, а также этно-дом «Кубачи». 

Этно-дом «Кубачи» открыли потомки ювелира-кубачинца Тушиева.

В музее представлены сотни экспонатов, которые известный мастер собирал десятки лет.

Это тарелки разных эпох и фактуры, национальная утварь, дореволюционные ювелирные украшения, наряды женщин-кубачинок, камин из интерьера горского дома.

Свободное время.

Ужин самостоятельно в многочисленных национальных кафе города.

Знакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеиЗнакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеиЗнакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеиЗнакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеи
3 день
Экскурсия на Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Завтрак.

Выселение из гостиницы.

Ранний выезд на экскурсию.

Сначала вы отправитесь к Чиркейской ГЭС – второй по высоте плотине в России (232, 5 м) и своими глазами увидите это поистине впечатляющее сооружение, настоящий архитектурный шедевр человечества. 

Чиркейская ГЭС образовала огромное озеро в узком ущелье реки Сулак – Чиркейское водохранилище, так называемое «Чиркейское море», площадью 42,5 кв. км (посещение по погоде и состоянию дороги).

Его береговая линия сильно изрезана, местами встречаются каньоны и пещеры.

Местные живописные пейзажи отдаленно напоминают фьорды Норвегии.

Далее вы увидите настоящее чудо этих мест – Сулакский каньон. 

Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке – дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а на деле, оказывается еще и глубже!

Только представьте – высота 1920 метров!

Местами каньон расширяется настолько, что не видно противоположную сторону, а Сулак, одна из самых полноводных рек в Дагестане, кажется тоненькой ниточкой на дне.

Обед (включен).

По дороге в Махачкалу вы увидите бархан Сарыкум – один из самых высоких в мире.

Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.

Возраст его исчисляется сотнями тысяч лет.

Над тайной происхождения этого чуда природы бьется уже не одно поколение ученых.

Групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы к вечерним рейсам, вылетающим не ранее 19:00 (рекомендованные рейсы – а/к Победа / Аэрофлот в 19:10 / 19:30).  

Экскурсия на Сулакский каньон и бархан СарыкумЭкскурсия на Сулакский каньон и бархан СарыкумЭкскурсия на Сулакский каньон и бархан СарыкумЭкскурсия на Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице 3*. Подробности узнавайте при бронировании тура.

Доплата за одноместное размещение – 4 300 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в гостинице 3*
  • Транспортные услуги (микроавтобус с кондиционером, микрофоном), включая групповые трансферы аэропорт (ж/д вокзал) – Махачкала – отель в г. Дербент – аэропорт (ж/д вокзал)
  • Услуги гида
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Питание (завтраки в отеле, обед в день 3)
  • Вода 0,5 л. /чел. /день
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Индивидуальный трансфер аэропорт (ж/д) Махачкалы – отель Дербента – 4 800 рублей за машину
  • Доплата за одноместное размещение – 4 300 руб.
  • Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
  • Поднос багажа
  • Сувениры
  • Дополнительные услуги в отеле
  • Билет в зоопарк от 150 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как происходят встреча/проводы в туре?

Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту «Уйташ», г. Махачкала на выходе из зала прилета с табличкой "Тайны древнего Дербента".

Рекомендованный рейс а/к Победа с прилетом в 10:40.

Групповой трансфер в 11:30.

Если вы приезжаете поездом в Махачкалу, мы встретим вас на ж/д вокзале (встреча на выходе из здания ж/д вокзала) не позднее 11:00.

Мы сообщим номер и марку автобуса, телефон гида, водителя – контакты по встрече передаются за 5 дней до заезда.

Доплата за индивидуальный трансфер аэропорт (ж/д) Махачкалы – отель Дербента – 4 800 рублей за машину.

Проводы: В день выезда групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы к рейсам/поездам, отправляющимся после 19:00 местного времени. Рекомендованные рейсы – а/к Победа / Аэрофлот в 19:10 / 19:30.

Предусмотрены ли скидки?

Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 июня 2022
Спасибо за тур!
Н
16 июня 2022
Все было прекрасно!!!!
М
15 июня 2022
Все было качественно организовано, не было никаких задержек и проволочек! Спасибо!

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