Провести короткие новогодние выходные в самом южном регионе России – Дагестане – это лучшее начало года!

Получим еще больше ярких эмоций и впечатлений от дегустации национальной кухни

Мы поднимемся на один из самых высоких в мире барханов

Прогуляемся по улочкам города, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Увидим древнюю крепость, в которой до сих пор сохранилась былая мощь Каспийских ворот

Восхитимся каньоном, который не уступаюет в своем величии Гранд-Каньону в Америке

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки

Прибытие утренними рейсами в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы. В 11:30 групповой трансфер в Дербент (в пути около 6 часов со всеми остановками). По дороге у города Избербаш, туристам откроется вид на гору Пушкин-Тау, которая невероятным образом похожа на профиль лица знаменитого поэта. Остановка в «Лесной усадьбе» на обед (самостоятельно). По желанию гости смогут посетить зоопарк при комплексе (доплата). После обеда –заезд в село Маджалис, которое возникло в 1581 году. Его основал правитель Кайтагского уцмийства Султан Ахмад-хан, как новую столицу и резиденцию. В тот период Маджалис был довольно крупным и многонациональным поселением. Посещение Музея Кайтагской вышивки. Прибытие в Дербент к вечеру. Прогулка по набережной Каспийского моря. Размещение в гостинице***. Возможна организация выезда к месту расположения единственного в мире экраноплана «Лунь». Невероятные размеры и технические характеристики экраноплана сделали его легендой современности (доплата за транспорт в зависимости от кол-ва желающих). Ужин самостоятельно в одном из многочисленных национальных кафе города.

2 день Знакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеи

Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по Дербенту. Совсем недавно Дербент отпраздновал свой двухтысячелетний юбилей, однако, существуют археологические свидетельства, что история города уходит больше чем на 5 тысяч лет! Начнется знакомство с городом с посещения цитадели «Нарын-Кала» – настоящей древней крепости, в которой сохранилась былая мощь этих Каспийских ворот. Далее вы пройдетесь по магале (древнему району города), заглянете в Джума-мечеть, девичьи бани и посетите Музей Бестужева-Марлинского, а также Армяно-Григорианскую церковь, где расположился Музей ковров и декоративно-прикладного искусства. Во время экскурсии у вас будет возможность попробовать блюда национальной кухни (хинкал, чуду, халтаму и др.) в местном кафе или ресторане – обед самостоятельно. После обеда вы продолжите экскурсию: посетите синагогу «Келе-Нумаз», восточный базар, древнее кладбище Кырхляр, Дом-музей Петра I, синагогу, а также этно-дом «Кубачи». Этно-дом «Кубачи» открыли потомки ювелира-кубачинца Тушиева. В музее представлены сотни экспонатов, которые известный мастер собирал десятки лет. Это тарелки разных эпох и фактуры, национальная утварь, дореволюционные ювелирные украшения, наряды женщин-кубачинок, камин из интерьера горского дома. Свободное время. Ужин самостоятельно в многочисленных национальных кафе города.

3 день Экскурсия на Сулакский каньон и бархан Сарыкум