Мифы и легенды Екатеринбурга: аудиоэкскурсия

Погулять по центру, услышать старинные предания и почувствовать самобытность уральской столицы
В своём темпе вы пройдёте по уютным улочкам и живописной набережной. Ощутите атмосферу купеческого Екатеринбурга с его тайнами и легендами о призраках и подземельях. Рассмотрите необычные детали знаменитого дома Севастьянова. Узнаете, что за судьбоносный сон приснился основателю города, и многое другое. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Мифы и легенды Екатеринбурга: аудиоэкскурсия
Мифы и легенды Екатеринбурга: аудиоэкскурсия
Мифы и легенды Екатеринбурга: аудиоэкскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание аудиогида

Усадьба Харитонова-Расторгуева. Один из наиболее ценных архитектурных ансамблей в Екатеринбурге. Усадьбой восхищался Александр I, здесь устраивали самые роскошные балы в городе. А что за легенды о подземных ходах, сокровищах и проклятиях хранит это место? Обо всём по порядку вы узнаете на аудиоэкскурсии.

Харитоновский парк. Любимое место отдыха горожан и гостей Екатеринбурга. Здесь вы сможете прогуляться по аллеям, покормить уток на пруду, покататься на лодке или катамаране.

Литературный квартал. Далее маршрут приведёт вас к самому атмосферному уголку города. Квартал включает в себя несколько музеев, посвящённых уральским писателям, Камерный театр и концертную площадку под открытым небом.

Дом Севастьянова. Выйдя на набережную реки Исеть, вы полюбуетесь одной из главных достопримечательностей Екатеринбурга и услышите забавные истории о его владельце.

Плотинка. Затем вы окажетесь в самом центре города, где перенесётесь в годы его зарождения и услышите мифы Уральских гор.

Косой дом и дом с привидением. Продолжив путь по набережной, вы узнаете, как в городе появилось электричество, и рассмотрите доходный дом купца Чувильдин, интересный своим обликом и историей. Увидите, где жили самые экстравагантные купцы уральской столицы и полюбуетесь усадьбой Железнова, где, говорят, до сих пор бродит приведение.

Царский мост. Пройдя по первому каменному мосту города, вы завершите прогулку у цирка с оригинальным куполом.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Екатеринбургского цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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