Погулять по центру, услышать старинные предания и почувствовать самобытность уральской столицы
В своём темпе вы пройдёте по уютным улочкам и живописной набережной. Ощутите атмосферу купеческого Екатеринбурга с его тайнами и легендами о призраках и подземельях. Рассмотрите необычные детали знаменитого дома Севастьянова. Узнаете, что за судьбоносный сон приснился основателю города, и многое другое. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Усадьба Харитонова-Расторгуева. Один из наиболее ценных архитектурных ансамблей в Екатеринбурге. Усадьбой восхищался Александр I, здесь устраивали самые роскошные балы в городе. А что за легенды о подземных ходах, сокровищах и проклятиях хранит это место? Обо всём по порядку вы узнаете на аудиоэкскурсии.
Харитоновский парк. Любимое место отдыха горожан и гостей Екатеринбурга. Здесь вы сможете прогуляться по аллеям, покормить уток на пруду, покататься на лодке или катамаране.
Литературный квартал. Далее маршрут приведёт вас к самому атмосферному уголку города. Квартал включает в себя несколько музеев, посвящённых уральским писателям, Камерный театр и концертную площадку под открытым небом.
Дом Севастьянова. Выйдя на набережную реки Исеть, вы полюбуетесь одной из главных достопримечательностей Екатеринбурга и услышите забавные истории о его владельце.
Плотинка. Затем вы окажетесь в самом центре города, где перенесётесь в годы его зарождения и услышите мифы Уральских гор.
Косой дом и дом с привидением. Продолжив путь по набережной, вы узнаете, как в городе появилось электричество, и рассмотрите доходный дом купца Чувильдин, интересный своим обликом и историей. Увидите, где жили самые экстравагантные купцы уральской столицы и полюбуетесь усадьбой Железнова, где, говорят, до сих пор бродит приведение.
Царский мост. Пройдя по первому каменному мосту города, вы завершите прогулку у цирка с оригинальным куполом.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 10220 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальше
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