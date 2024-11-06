В своём темпе вы пройдёте по уютным улочкам и живописной набережной. Ощутите атмосферу купеческого Екатеринбурга с его тайнами и легендами о призраках и подземельях. Рассмотрите необычные детали знаменитого дома Севастьянова. Узнаете, что за судьбоносный сон приснился основателю города, и многое другое. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.

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Описание аудиогида

Усадьба Харитонова-Расторгуева. Один из наиболее ценных архитектурных ансамблей в Екатеринбурге. Усадьбой восхищался Александр I, здесь устраивали самые роскошные балы в городе. А что за легенды о подземных ходах, сокровищах и проклятиях хранит это место? Обо всём по порядку вы узнаете на аудиоэкскурсии.

Харитоновский парк. Любимое место отдыха горожан и гостей Екатеринбурга. Здесь вы сможете прогуляться по аллеям, покормить уток на пруду, покататься на лодке или катамаране.

Литературный квартал. Далее маршрут приведёт вас к самому атмосферному уголку города. Квартал включает в себя несколько музеев, посвящённых уральским писателям, Камерный театр и концертную площадку под открытым небом.

Дом Севастьянова. Выйдя на набережную реки Исеть, вы полюбуетесь одной из главных достопримечательностей Екатеринбурга и услышите забавные истории о его владельце.

Плотинка. Затем вы окажетесь в самом центре города, где перенесётесь в годы его зарождения и услышите мифы Уральских гор.

Косой дом и дом с привидением. Продолжив путь по набережной, вы узнаете, как в городе появилось электричество, и рассмотрите доходный дом купца Чувильдин, интересный своим обликом и историей. Увидите, где жили самые экстравагантные купцы уральской столицы и полюбуетесь усадьбой Железнова, где, говорят, до сих пор бродит приведение.

Царский мост. Пройдя по первому каменному мосту города, вы завершите прогулку у цирка с оригинальным куполом.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

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