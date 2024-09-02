скидка
10%
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборПутешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
9 сен в 06:00
55555 000₽ за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Выйду в луг и рощу с конём: конная прогулка в Ессентуках
Прокатитесь на лошадях по живописным тропам Ессентуков, отдохните в горной роще и полюбуйтесь кавказскими панорамами. Подходит для всех уровней подготовки
Начало: В Приозёрном сквере
Расписание: ежедневно в 11:30 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:30
2 500₽ за человека
скидка
10%
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
41153 704₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия2 сентября 2024Присоединяюсь ко всем остальным, мини-путешествие получилось просто супер, эмоций просто море! Все было прекрасно - от трансфера, до местной кухни,
- ААнна1 сентября 2024Экскурсия - просто восторг! Я не опытный наездник и немного переживала, что маршрут окажется слишком сложным, все-таки горы и все
- ДДарья30 августа 2024Очень красивые места: и дорога, и пейзажи понравились больше, чем в поездке на Эльбрус. Но это дело субъективное: успевайте и
- ИИрина30 августа 2024Очень интересная и захватывающая экскурсия! Ездили на комфортабельном джипе. Гид Умар очень заботливый: вначале путешествия раздал водичку и влажные салфетки
- ККристина28 августа 2024Прогулка выдалась превосходной! Лошади замечательные, послушные: знают что делать и куда идти, подходят для новичков в конной езде. Вид был потрясающий.
- ЮЮлия24 августа 2024Осетия незабываема! Виды прекрасны, фотографии никогда не передадут красоты и масштаба ущелий. Но экскурсия не была бы такой насыщенной, если
- ЯЯна21 августа 2024Шикарная поездка во всех отношениях. Группа 6 человек, гид Алексей-кладезь шуток и безмерный сундучок офигенного настроения. Приятные остановки в красивых локация, гибкий маршрут, никакого напряжения и спешки, всё прям по кайфу. Ну и Домбай, конечно must have к посещению
- ССергей8 августа 2024Продолжительный маршрут, хорошая программа, знающий гид. Осетия очень красивое место в плане природы, много исторических объектов. Интересная кухня, и еда и напитки.
- ААнна6 августа 2024Ездили с гидом Андреем! Было очень весело, непринуждённо, познавательно! Виды шикарные, рассказы гида интересные и без лишней воды, комфортная чистая машина с кондером! Обед был просто обалденный! Благодарю за продуманный маршрут, заботу и комфорт в поездке!
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «На Рождество»
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