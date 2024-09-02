На Рождество – экскурсии в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Ессентуках, цены от 2 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
41 отзыв
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Путешествие по Северной Осетии: экскурсия из Ессентуков в мини-группе
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
9 сен в 06:00
55555 000 за человека
Выйду в луг и рощу с конём
Конные прогулки
26 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Выйду в луг и рощу с конём: конная прогулка в Ессентуках
Прокатитесь на лошадях по живописным тропам Ессентуков, отдохните в горной роще и полюбуйтесь кавказскими панорамами. Подходит для всех уровней подготовки
Начало: В Приозёрном сквере
Расписание: ежедневно в 11:30 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:30
2 500 за человека
Мы едем к тебе, Домбай
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
39 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 сен в 07:00
41153 704 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    2 сентября 2024
    Выйду в луг и рощу с конём
    Присоединяюсь ко всем остальным, мини-путешествие получилось просто супер, эмоций просто море! Все было прекрасно - от трансфера, до местной кухни,
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    очень душевные люди:) По прибытию, мы с друзьями не ожидали такого сильного ветра (мы оделись удобно, но по летнему), чуть подмерзли, однако нам с радостью принесли каждому по курточке, чтобы поездка прошла комфортно! Отдельное спасибо нашему сопровождающему - Алану. Всю поездку держал приятную атмосферу, не давая заскучать. По итогу, двухчасовая прогулка нам показалось каким-то детским ребячеством, потому как время пролетело очень быстро! Мы, ни разу не сидев в седле, очень быстро освоились. Уже планируем следующую поездку в КМВ, и точно выберем маршрут подольше. Отдельно хочется сказать про местность - ну уж очень там красивые виды. Местное кафе, где подают хычины, находится прям на склоне горы, поэтому можно за окнами наблюдать прекрасные пейзажи и даже летающих орлов прямо у вас перед носом! И обязательно посмотрите на местную достопримечательность - мишка Кузя:) Красивый пушистый товарищ, абсолютный веган, с очень интересной историей жизни!

    Присоединяюсь ко всем остальным, мини-путешествие получилось просто супер, эмоций просто море! Все было прекрасно - отПрисоединяюсь ко всем остальным, мини-путешествие получилось просто супер, эмоций просто море! Все было прекрасно - от
  • А
    Анна
    1 сентября 2024
    Выйду в луг и рощу с конём
    Экскурсия - просто восторг! Я не опытный наездник и немного переживала, что маршрут окажется слишком сложным, все-таки горы и все
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    такое. На самом деле, оказалось все наоборот - спокойная послушная лошадка, инструктор на страже безопасности и маршрут, доступный даже для детей. Ну и конечно, невероятной красоты виды на горы, луга и ущелье! По пути встретили пасущихся на склонах коров и лошадей, сделали привал на лугу с прекрасным обзором. После возвращения с конной прогулки можно заглянуть в небольшое кафе и на смотровую площадку

    Экскурсия - просто восторг! Я не опытный наездник и немного переживала, что маршрут окажется слишком сложнымЭкскурсия - просто восторг! Я не опытный наездник и немного переживала, что маршрут окажется слишком сложнымЭкскурсия - просто восторг! Я не опытный наездник и немного переживала, что маршрут окажется слишком сложнымЭкскурсия - просто восторг! Я не опытный наездник и немного переживала, что маршрут окажется слишком сложным
  • Д
    Дарья
    30 августа 2024
    Мы едем к тебе, Домбай
    Очень красивые места: и дорога, и пейзажи понравились больше, чем в поездке на Эльбрус. Но это дело субъективное: успевайте и
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    туда, и сюда - сравните😊 Организаторам спасибо за чёткость маршрута, гиду Алексею за чувство юмора и классное музыкальное сопровождение такой долгой дороги на Домбай и обратно. Все было четко! Из наблюдений: машина, несомненно, требует апгрейда. Понятно, что нашему «вазику» ничего нестрашно в этой жизни, шрамы «мужчину» украшают, но все-таки оторванные потолочные ручки и отсутствующий дворник на пару с запаской + царапины на лобовом - надо уже довести до ума. Много путешествую по отечественному бездорожью, такая машина впервые. Все держалось только на доверии к водительским навыкам Алексея, он профи 100%.

    Очень красивые места: и дорога, и пейзажи понравились больше, чем в поездке на Эльбрус. Но этоОчень красивые места: и дорога, и пейзажи понравились больше, чем в поездке на Эльбрус. Но этоОчень красивые места: и дорога, и пейзажи понравились больше, чем в поездке на Эльбрус. Но этоОчень красивые места: и дорога, и пейзажи понравились больше, чем в поездке на Эльбрус. Но этоОчень красивые места: и дорога, и пейзажи понравились больше, чем в поездке на Эльбрус. Но это
  • И
    Ирина
    30 августа 2024
    Мы едем к тебе, Домбай
    Очень интересная и захватывающая экскурсия! Ездили на комфортабельном джипе. Гид Умар очень заботливый: вначале путешествия раздал водичку и влажные салфетки
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    (которые в дальнейшем очень пригодились), с удовольствием отвечал на все вопросы, во время экскурсии советовал куда сходить, что купить. Получили огромное удовольствие, большое спасибо!

    Очень интересная и захватывающая экскурсия! Ездили на комфортабельном джипе. Гид Умар очень заботливый: вначале путешествия раздалОчень интересная и захватывающая экскурсия! Ездили на комфортабельном джипе. Гид Умар очень заботливый: вначале путешествия раздалОчень интересная и захватывающая экскурсия! Ездили на комфортабельном джипе. Гид Умар очень заботливый: вначале путешествия раздалОчень интересная и захватывающая экскурсия! Ездили на комфортабельном джипе. Гид Умар очень заботливый: вначале путешествия раздал
  • К
    Кристина
    28 августа 2024
    Выйду в луг и рощу с конём
    Прогулка выдалась превосходной! Лошади замечательные, послушные: знают что делать и куда идти, подходят для новичков в конной езде. Вид был потрясающий.
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    Открывалась панорама на горную рощу. Инструктор Рамазан приятный мужчина и квалифицированный специалист. Спасибо большое нам всё очень понравилось, впечатления от поездки незабываемые.

    Прогулка выдалась превосходной! Лошади замечательные, послушные: знают что делать и куда идти, подходят для новичков в конной ездеПрогулка выдалась превосходной! Лошади замечательные, послушные: знают что делать и куда идти, подходят для новичков в конной ездеПрогулка выдалась превосходной! Лошади замечательные, послушные: знают что делать и куда идти, подходят для новичков в конной езде
  • Ю
    Юлия
    24 августа 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Осетия незабываема! Виды прекрасны, фотографии никогда не передадут красоты и масштаба ущелий. Но экскурсия не была бы такой насыщенной, если
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    бы не наш замечательный гид Алексей! Невероятно умный, любящий свою работу и обладающий потрясающим чувством юмора. С ним, не раздумывая, можно ехать хоть на край света.

    Осетия незабываема! Виды прекрасны, фотографии никогда не передадут красоты и масштаба ущелий. Но экскурсия не былаОсетия незабываема! Виды прекрасны, фотографии никогда не передадут красоты и масштаба ущелий. Но экскурсия не былаОсетия незабываема! Виды прекрасны, фотографии никогда не передадут красоты и масштаба ущелий. Но экскурсия не была
  • Я
    Яна
    21 августа 2024
    Мы едем к тебе, Домбай
    Шикарная поездка во всех отношениях. Группа 6 человек, гид Алексей-кладезь шуток и безмерный сундучок офигенного настроения. Приятные остановки в красивых локация, гибкий маршрут, никакого напряжения и спешки, всё прям по кайфу. Ну и Домбай, конечно must have к посещению
    Шикарная поездка во всех отношениях. Группа 6 человек, гид Алексей-кладезь шуток и безмерный сундучок офигенного настроенияШикарная поездка во всех отношениях. Группа 6 человек, гид Алексей-кладезь шуток и безмерный сундучок офигенного настроенияШикарная поездка во всех отношениях. Группа 6 человек, гид Алексей-кладезь шуток и безмерный сундучок офигенного настроения
  • С
    Сергей
    8 августа 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Продолжительный маршрут, хорошая программа, знающий гид. Осетия очень красивое место в плане природы, много исторических объектов. Интересная кухня, и еда и напитки.
  • А
    Анна
    6 августа 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
    Ездили с гидом Андреем! Было очень весело, непринуждённо, познавательно! Виды шикарные, рассказы гида интересные и без лишней воды, комфортная чистая машина с кондером! Обед был просто обалденный! Благодарю за продуманный маршрут, заботу и комфорт в поездке!
    Ездили с гидом Андреем! Было очень весело, непринуждённо, познавательно! Виды шикарные, рассказы гида интересные и безЕздили с гидом Андреем! Было очень весело, непринуждённо, познавательно! Виды шикарные, рассказы гида интересные и безЕздили с гидом Андреем! Было очень весело, непринуждённо, познавательно! Виды шикарные, рассказы гида интересные и безЕздили с гидом Андреем! Было очень весело, непринуждённо, познавательно! Виды шикарные, рассказы гида интересные и безЕздили с гидом Андреем! Было очень весело, непринуждённо, познавательно! Виды шикарные, рассказы гида интересные и безЕздили с гидом Андреем! Было очень весело, непринуждённо, познавательно! Виды шикарные, рассказы гида интересные и безЕздили с гидом Андреем! Было очень весело, непринуждённо, познавательно! Виды шикарные, рассказы гида интересные и безЕздили с гидом Андреем! Было очень весело, непринуждённо, познавательно! Виды шикарные, рассказы гида интересные и безЕздили с гидом Андреем! Было очень весело, непринуждённо, познавательно! Виды шикарные, рассказы гида интересные и без

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
  2. Выйду в луг и рощу с конём
  3. Мы едем к тебе, Домбай
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Чегемские водопады
  5. Самое главное
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Перевал Актопрак
  9. Голубые озёра
  10. Голубые озера
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в сентябре 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 5 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Ессентуках на 2024 год на рождество, 106 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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