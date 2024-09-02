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очень душевные люди:) По прибытию, мы с друзьями не ожидали такого сильного ветра (мы оделись удобно, но по летнему), чуть подмерзли, однако нам с радостью принесли каждому по курточке, чтобы поездка прошла комфортно! Отдельное спасибо нашему сопровождающему - Алану. Всю поездку держал приятную атмосферу, не давая заскучать. По итогу, двухчасовая прогулка нам показалось каким-то детским ребячеством, потому как время пролетело очень быстро! Мы, ни разу не сидев в седле, очень быстро освоились. Уже планируем следующую поездку в КМВ, и точно выберем маршрут подольше. Отдельно хочется сказать про местность - ну уж очень там красивые виды. Местное кафе, где подают хычины, находится прям на склоне горы, поэтому можно за окнами наблюдать прекрасные пейзажи и даже летающих орлов прямо у вас перед носом! И обязательно посмотрите на местную достопримечательность - мишка Кузя:) Красивый пушистый товарищ, абсолютный веган, с очень интересной историей жизни!