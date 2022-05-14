Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска все рейсы с участниками группы до 11 ч. утра.
Завтракаем в кафе и отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту, который входит в топ 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.
200 км до Онгудая по хорошей асфальтированной дороге. Размещаемся на ночевку в домиках из бруса (удобства на территории кемпинга).
Насыщенный впечатлениями, длинный переезд. Из теплого зеленого Онгудая отправляемся к настоящим вечным снегам ледника Софийский.
220 км до с. Кош-Агач по Чуйскому тракту. По пути посещаем горный перевал Чике-Таман, панораму слияния рек Чуя и Катунь.
Кош-Агач приветствует нас космическим пейзажем с полным отсутствием деревьев и началом гравийной дороги протяженностью 60 км.
По прибытию к леднику разбиваем лагерь на берегу прекрасной горной речки, ночевка — в палатках. Тишина, покой и полный интернет-детокс.
Сегодня день единения с природой, а потому все передвижения — без техники, пешком.
Путь в одну сторону к Софийскому леднику — около 9 км по каменистой тропе. Но это того стоит — контрасты холодного ледника и цветущие поляны — раздолье для фотографов!
Устраиваем пикник около ледника и отправляемся в обратный путь в лагерь.
Ночевка в палатках под звездным небом. На высоте более 2000 м. они кажутся гораздо ярче и ближе.
Возвращаемся по Чуйскому тракту до с. Акташ, посетив по пути неземные горы Алтайского Марса и Гейзерное озеро. Это топовые достопримечательности Горного Алтая, доступные большинству туристов.
Там может быть многолюдно, но мы обязательно отдохнем от этого, прибыв в уединенный кемпинг на берегу красивейшего горного озера. Путь к нему лежит по гравийной дороге от Акташа в сторону с. Улаган.
Отправляемся в знаменитую долину реки Чулышман, спуск в которую лежит через живописный перевал Кату-Ярык.
Фотосессия на перевале, спуск и заселение в домики туркомплекса “Эдем” (домики из бруса без удобств).
После перекуса отправляемся в небольшой поход к водопаду Куркуре: на лодках пересекаем реку Чулышман, далее около 2 км пешком по хорошей тропе до водопада.
Ночевка в кемпинге “Эдем”.
День чудес. Переправляемся через р. Чулышман и идем пешком в гору около 1 км. Там нас ждут настоящие каменные грибы.
Их сотворила сама природа. Явление это достаточно редкое: ближайшие подобные грибы “растут” только в Крыму.
Спускаемся вниз к реке, где нас ждет рафт (большая лодка для сплавов по горным рекам). В сопровождении опытных гидов-водников покоряем горную реку Чулышман (пороги 2-3 категории сложности).
Возвращаемся на базу, где гид уже приготовил вкусный ужин. Ночевка в кемпинге “Эдем”.
В заключительный день нашего путешествия, на автомобиле едем до мыса Кырсай — места, где река Чулышман впадает в Телецкое озеро.
Настал момент прощаться с гидом и водителем и пересесть в катер.
Через все Телецкое озеро (77 км) с заездом на водопад Корбу прибываете в с. Артыбаш. Здесь вас ждет микроавтобус, который доставит обратно в г. Горно-Алтайск.
Тур предполагает проживание кемпингах в домиках из бруса (удобства на территории кемпинга) и 2 ночевки в палатках у Софийского ледника.
Памятка туристу. Мы предоставляем всё необходимое для путешествий снаряжение: палатка, каремат, спальник, кухонные приборы.
Вам нужно взять с собой только личные вещи.
Одежда и обувь:
А также:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.