Цветущий Алтай

Пробуждающая природа будет привлекательна первоцветами, полноводными быстрыми реками, чистейшим воздухом! Самое время

5
3 отзыва
Пробуждающая природа будет привлекательна первоцветами, полноводными быстрыми реками, чистейшим воздухом! Самое время для фотосессии, ведь в это время уже зацветает маральник и удивляет своими красками.
Цветущий Алтай
Цветущий Алтай
Цветущий Алтай
Цветущий Алтай
Цветущий Алтай
Цветущий Алтай
Цветущий Алтай
Цветущий Алтай
Цветущий Алтай
Цветущий Алтай
Цветущий Алтай
Цветущий Алтай
Цветущий Алтай
Цветущий Алтай
Цветущий Алтай
Ближайшие даты:
25
апр
30
апр

Что вас ожидает 🤩

Просыпающийся Алтай
Просыпающийся Алтай
Посмотрим Цветение Маральника в разных местах Горного Алтая
Прекрасный Чуйский тракт
Прекрасный Чуйский тракт
Нам предстоит прокатиться по Чуйскому тракту через два горных перевала, побывать на слиянии рек и полюбоваться шикарными пейзажами настоящего Алтая.
Незабываемый остров Патмос
Незабываемый остров Патмос
По подвесному мостику пройдем в действующий храм, а далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни
Эмоциональная прогулка на моторафтах
Эмоциональная прогулка на моторафтах
Отправимся на моторафтах по реке Катунь к Камышлинскому водопаду
Вкусные национальные блюда
Вкусные национальные блюда
Познакомимся с ценной эко продукцией Алтая и отведаем вкуснейший гастрономический обед

Программа тура по дням

1 день
Встреча. Обед традиционной кухни. Национальный музей

Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска с 8:00 до 10:40.

Как группа соберется – знакомимся в приятной обстановке, в ресторане нас угощают национальными блюдами.

После этого посетим  Национальный Республиканский  музей, где интересные экспонаты и главное притяжение – принцесса Укок.

Далее уже начинаем знакомиться с красавицей Катунь и удивительным пейзажным Алтаем.

Доезжаем до туркомплекса Манжерок.

Размещаемся и отдых.

Вечером вся группа знакомится за ужином.

Встреча. Обед традиционной кухни. Национальный музейВстреча. Обед традиционной кухни. Национальный музейВстреча. Обед традиционной кухни. Национальный музейВстреча. Обед традиционной кухни. Национальный музей
2 день
Экскурсия в Цветущую долину р.Катунь и на остров Патмос

После завтрака едем знакомиться с популярным туристическим местом.

Каждый, кто приезжает на Алтай, старается побывать в с. Чемал.

Наверняка, наслышаны об острове Патмос?!

По подвесному мостику пройдем в действующий храм, далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни, полюбуемся на слияние рек и отправимся до удивительно пейзажного места – Долины Духов.

Также ждет знакомство с Катунью – хозяйкой, это главная река Алтая.

Весной она особо бурная, т.к. талые воды наполняют ее и она несется без оглядки на встречу с р.Бия.

По легенде это ее возлюбленный.

Впрочем, интересно об этом расскажет гид, который будет Вас сопровождать.

Прокатимся по Долине Духов и остановимся в красивейших местах. 

Кульминация дня – самое узкое место Катуни!

 В окружении черных скал Катунь прорывается сильнейшим потоком, очень пейзажно!

Возвращаемся на туркомплекс, отдых.

Организуем перекус на берегу Катуни.

Экскурсия в Цветущую долину р.Катунь и на остров ПатмосЭкскурсия в Цветущую долину р.Катунь и на остров ПатмосЭкскурсия в Цветущую долину р.Катунь и на остров ПатмосЭкскурсия в Цветущую долину р.Катунь и на остров Патмос
3 день
Знакомство с цветущей долиной

Завтрак и отправляемся в цветущую долину – Алтайское Холмогорье.

В пути примерно 1 час и мы на месте. 

Удивительная территория и уникальный дендропарк.

Для вас проведут экскурсию по этой цветущей площадке, далее познакомят с ценной эко продукцией, которые тут же производят.

По желанию можно приобрести. 

А вкусный гастрообед удивит и покорит ваши сердца.

Такого Вы не видели и не пробовали.

Прибудем на туркомплекс примерно к 17:00. 

Свободное время.

Можно заранее заказать баньку, погулять по окрестностям или прокатиться на г. Синюха на канатной дороге (экскурсионный подъем включен в стоимость).

Знакомство с цветущей долинойЗнакомство с цветущей долинойЗнакомство с цветущей долинойЗнакомство с цветущей долиной
4 день
Путешествие по Чуйскому тракту

Отправляемся в Глубокий Горный Алтай после завтрака.

В этот день предстоит прокатиться по Чуйскому тракту через два горных перевала, побывать на слиянии рек, полюбоваться шикарными пейзажами настоящего Алтая. 

Чуйский тракт входит в ТОП 10 самый красивых дорог нашей планеты.

Идеальное дорожное полотно и невероятные пейзажи повсюду.

Наши гости всегда восхищаются в таких программах.

Здесь, за перевалами другая природа, другая энергетика.

Мы Вас познакомим с необыкновенными местами – Слияние р.Чуи и р.Катунь, водопад Ширлак, Гейзерное озеро

Организуем пикник на берегу средней Катуни.

Здесь Вы ее увидите еще темпераментнее, а горы предстанут настоящими защитниками.

Первоцветы повсюду и ,конечно же, удивительные кустарники, обсыпанные нежными цветами.

С экскурсии возвращаемся на туркомплекс.

Поздний ужин.

Путешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому тракту
5 день
Тавдинские пещеры. Камышлинский водопад и пасека

Завтрак и в этот день ждет знакомство с Тавдинскими пещерами  это группа пещер расположенная недалеко от знаменитой зоны "Бирюзовая Катунь", длина этих пещер и гротов составляет около 5 км.

Однако весь массовый туристический поток проходит только через одну, всеми известную "Большую Тавдинскую Пещеру."

Смотровая площадка на пещерах позволяет полюбоваться долиной реки Катунь.

Далее посетим местную пасеку – очень интересная экскурсия. 

И, конечно же, эмоциональная прогулка на моторафтах по реке Катунь к Камышлинскому водопаду. 

Это нравится всем! 

Тавдинские пещеры. Камышлинский водопад и пасекаТавдинские пещеры. Камышлинский водопад и пасекаТавдинские пещеры. Камышлинский водопад и пасекаТавдинские пещеры. Камышлинский водопад и пасека
6 день
Отъезд

Ранний выезд в аэропорт г. Горно-Алтайск.

Выезжаем в аэропорт в 06:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание на курорте Манжерок.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

 Размещениестандарт    студия
Место в двухместном номере48 000  54 000 
Одноместное размещение55 500  67 500
Дополнительное место (кресло)38 400 42 400

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по программе
  • Сопровождение-гид
  • Экскурсионная программа под ключ
  • Размещение на курорте Манжерок
  • Питание: завтраки каждый день, обед и ужин в первый день, гастрообед в третий день, обед в четвертый день
Что не входит
  • Авиа- билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание на маршруте (заезжаем в кафе)
  • Дополнительные услуги (конные прогулки, доп. экскурсии)
  • Входы на экскурсионные объекты (примерно 1 200 руб. на чел)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
5 мая 2022
Поездка прошла замечательно, природа невероятно красивая, экскурсии были насыщенные и интересные, всё очень понравилось
Е
6 мая 2022
Природа Алтая невероятно красивая, экскурсии были интересные, насыщенные. Посетили много интересных мест, погуляли в горах, устраивали пикник на берегу реки Катунь, а в последний день была эмоциональная и незабываемая прогулка на моторафтах к водопаду. Спасибо экскурсоводу и водителю за организацию прекрасного отдыха.
А
22 июня 2022
Хочу сказать тёплые слова о компании "Большая страна". Не в первый раз пользуемся их услугами, год назад путешествовали с их помощью на Кавказ, в этом году всей семьёй поехали на Алтай в тур "Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы". И за это захватывающее дух путешествие хочу сказать спасибо всем сотрудникам компании, с которыми мы контактировали, кто помогал нам в этой поездке. Всем проводникам и сопровождающим в экскурсиях и всем, кого мы повстречали на нашем пути в Алтае. Всегда мы чувствовали, что можем рассчитывать на поддержку с их стороны. Вся программа прошла безупречно и в полном объёме и даже погода не испортила впечатления от красот Алтая.
Отдельное спасибо менеджеру Ирине Тужиковой, координировавшей наше взаимодействие с компанией. Благодаря ей и другим сотрудникам всё прошло безупречно.

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🧳Экскурсионные туры6-дневные туры🍀Природа и пейзажи

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