Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска с 8:00 до 10:40.
Как группа соберется – знакомимся в приятной обстановке, в ресторане нас угощают национальными блюдами.
После этого посетим Национальный Республиканский музей, где интересные экспонаты и главное притяжение – принцесса Укок.
Далее уже начинаем знакомиться с красавицей Катунь и удивительным пейзажным Алтаем.
Доезжаем до туркомплекса Манжерок.
Размещаемся и отдых.
Вечером вся группа знакомится за ужином.
После завтрака едем знакомиться с популярным туристическим местом.
Каждый, кто приезжает на Алтай, старается побывать в с. Чемал.
Наверняка, наслышаны об острове Патмос?!
По подвесному мостику пройдем в действующий храм, далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни, полюбуемся на слияние рек и отправимся до удивительно пейзажного места – Долины Духов.
Также ждет знакомство с Катунью – хозяйкой, это главная река Алтая.
Весной она особо бурная, т.к. талые воды наполняют ее и она несется без оглядки на встречу с р.Бия.
По легенде это ее возлюбленный.
Впрочем, интересно об этом расскажет гид, который будет Вас сопровождать.
Прокатимся по Долине Духов и остановимся в красивейших местах.
Кульминация дня – самое узкое место Катуни!
В окружении черных скал Катунь прорывается сильнейшим потоком, очень пейзажно!
Возвращаемся на туркомплекс, отдых.
Организуем перекус на берегу Катуни.
Завтрак и отправляемся в цветущую долину – Алтайское Холмогорье.
В пути примерно 1 час и мы на месте.
Удивительная территория и уникальный дендропарк.
Для вас проведут экскурсию по этой цветущей площадке, далее познакомят с ценной эко продукцией, которые тут же производят.
По желанию можно приобрести.
А вкусный гастрообед удивит и покорит ваши сердца.
Такого Вы не видели и не пробовали.
Прибудем на туркомплекс примерно к 17:00.
Свободное время.
Можно заранее заказать баньку, погулять по окрестностям или прокатиться на г. Синюха на канатной дороге (экскурсионный подъем включен в стоимость).
Отправляемся в Глубокий Горный Алтай после завтрака.
В этот день предстоит прокатиться по Чуйскому тракту через два горных перевала, побывать на слиянии рек, полюбоваться шикарными пейзажами настоящего Алтая.
Чуйский тракт входит в ТОП 10 самый красивых дорог нашей планеты.
Идеальное дорожное полотно и невероятные пейзажи повсюду.
Наши гости всегда восхищаются в таких программах.
Здесь, за перевалами другая природа, другая энергетика.
Мы Вас познакомим с необыкновенными местами – Слияние р.Чуи и р.Катунь, водопад Ширлак, Гейзерное озеро.
Организуем пикник на берегу средней Катуни.
Здесь Вы ее увидите еще темпераментнее, а горы предстанут настоящими защитниками.
Первоцветы повсюду и ,конечно же, удивительные кустарники, обсыпанные нежными цветами.
С экскурсии возвращаемся на туркомплекс.
Поздний ужин.
Завтрак и в этот день ждет знакомство с Тавдинскими пещерами – это группа пещер расположенная недалеко от знаменитой зоны "Бирюзовая Катунь", длина этих пещер и гротов составляет около 5 км.
Однако весь массовый туристический поток проходит только через одну, всеми известную "Большую Тавдинскую Пещеру."
Смотровая площадка на пещерах позволяет полюбоваться долиной реки Катунь.
Далее посетим местную пасеку – очень интересная экскурсия.
И, конечно же, эмоциональная прогулка на моторафтах по реке Катунь к Камышлинскому водопаду.
Это нравится всем!
Ранний выезд в аэропорт г. Горно-Алтайск.
Выезжаем в аэропорт в 06:00.
Тур предусматривает проживание на курорте Манжерок.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|стандарт
|студия
|Место в двухместном номере
|48 000
|54 000
|Одноместное размещение
|55 500
|67 500
|Дополнительное место (кресло)
|38 400
|42 400
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».