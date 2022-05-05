Вечером вся группа знакомится за ужином.

Далее уже начинаем знакомиться с красавицей Катунь и удивительным пейзажным Алтаем.

После этого посетим Н ациональный Республиканский музей , где интересные экспонаты и главное притяжение – принцесса Укок.

Как группа соберется – знакомимся в приятной обстановке, в ресторане нас угощают национальными блюдами .

Встречаем в аэропорту Горно-Алтайска с 8:00 до 10:40.

Экскурсия в Цветущую долину р.Катунь и на остров Патмос

После завтрака едем знакомиться с популярным туристическим местом.

Каждый, кто приезжает на Алтай, старается побывать в с. Чемал.

Наверняка, наслышаны об острове Патмос?!

По подвесному мостику пройдем в действующий храм, далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни, полюбуемся на слияние рек и отправимся до удивительно пейзажного места – Долины Духов.

Также ждет знакомство с Катунью – хозяйкой, это главная река Алтая.

Весной она особо бурная, т.к. талые воды наполняют ее и она несется без оглядки на встречу с р.Бия.

По легенде это ее возлюбленный.

Впрочем, интересно об этом расскажет гид, который будет Вас сопровождать.

Прокатимся по Долине Духов и остановимся в красивейших местах.

Кульминация дня – самое узкое место Катуни!

В окружении черных скал Катунь прорывается сильнейшим потоком, очень пейзажно!

Возвращаемся на туркомплекс, отдых.

Организуем перекус на берегу Катуни.