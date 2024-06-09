Это лучший тур, чтобы увидеть всю красоту и многообразие Алтайской Земли: тур проведет Вас по всем дорогам Алтая — до монгольской и казахстанской границ. Вы увидите все разнообразие ландшафтов и
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- В 8-дневном и 10-дневном туре:
- Село Чемал
- Храм на острове Патмос
- «Ворота Сартакпая» - панорама слияния рек Чемал и Катунь
- Чемальская ГЭС
- Урочище Чеч-кыш - живописный скальный каньон в долине р. Катунь
- Горно-Алтайский ботанический сад СО РАН
- Чуйский тракт
- Семинский перевал
- Онгудайский район
- Этно-природный парк «Уч-Энмек»
- Каракольская долина
- Одно из старейших сел Каракольской долины
- Перевал Чике-Таман
- Река Катунь
- Река Чуя
- Природный парк «Чуй-Оозы» - место слияния рек Катунь и Чуя
- Комплекс петроглифов Калбак-Таш
- Курайская и Чуйская степи
- Панорама Северо-Чуйского хребта
- Село Акташ
- Улаганский и Кош-Агачский районы
- Гейзеровое озеро
- "Марс" - место с необыкновенными "космическими" пейзажами
- Села Кош-Агач и Жана-аул
- Ферму с верблюдами
- Усть-Коксинский район
- Перевалы Кырлыкский, Громотуха, Ябоганский
- Слияние рек Кокса и Катунь
- Уймонская долина
- Музей истории и культуры Уймонской долины
- Музей Н.К. Рериха
- Майминский район
- Только в 10-дневном туре:
- Телецкое озеро
- Поселок Артыбаш
- Водопад Корбу
- Этно-парк
- Горно-Алтайск (обзорная экскурсия)
- Национальный Музей Республики Алтай им А.В. Анохина
Описание тура
Это самый насыщенный тур по Горному Алтаю. От смены пейзажей, событий, персонажей кружится голова… Это лучший тур, чтобы понять и почувствовать Дух Великого Алтая – земли, где до сих пор люди живут в единении с природой, сохраняя древние традиции своих предков. Тур сочетает в себе насыщенную программу и достаточно комфортное проживание, а потому способен удовлетворить самого любознательного путешественника, не требует от участников отличной физической формы и не имеет ограничений по возрасту. Что вас ждет Вам предстоит увидеть живописные природные и археологические памятники, места древних легенд и сенсационных археологических находок. Во время экскурсий вы соприкоснетесь с историей Алтая и познакомитесь с уникальной культурой народов, населяющих эти земли:
- услышите легенду урочища Чеч-кыш и узнаете почему она зовется «Долиной горных духов»;
- посетите живописный храм на острове Патмос и узнаете историю основания христианской миссии на Алтае;
- ознакомитесь с фольклором и бытом староверов в «Музее истории и культуры Уймонской долины»;
- отведаете блюда алтайской национальной кухни;
- познакомитесь с одним из самых древних искусств Алтая — горловым пением, каем;
- прикоснетесь к тайне Уймонской долины и легендарной страны Беловодье.
- совершите знакомство с обычаями и традициями казахов, составляющих большинство местного населения: посетите ферму с верблюдами, попробуете кумыс, узнаете все об охоте с беркутами и как изготавливают настоящие казахские ковры.
в Горно-Алтайском ботаническом саду СО РАН познакомитесь с редкими и лечебными растениями Горного Алтая и с помощью специалистов подоберете чаи или лечебные сборы. У вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:.
в Горно-Алтайском ботаническом саду СО РАН познакомитесь с редкими и лечебными растениями Горного Алтая и с помощью специалистов подоберете чаи или лечебные сборы. У вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:.
• в Горно-Алтайском ботаническом саду СО РАН познакомитесь с редкими и лечебными растениями Горного Алтая и с помощью специалистов подоберете чаи или лечебные сборы. У вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:
- Мы с вами проедем сотни километров по легендарному Чуйскому тракту, богатому историческими географическими и природными памятниками.
- Поднимемся на несколько обзорных площадок, чтобы насладиться великолепными видами.
- Посетим Алтайский «Марс» — место с необыкновенным «космическим» пейзажем.
- Посетим несколько мест слияния рек («Ворота Сартакпая», Кокса и Катунь, Катунь и Урсул и другие) — такие места считаются священными и почитаются местными жителями. Тур на 10 дней отличается от 8-дневного тура поездкой к Телецкому озеру. В нем в дополнительные дни вы совершите водную прогулку по Телецкому озеру и посетите водопад Корбу. Также вас ждет посещение этно-парка и обзорная экскурсия по поселку Артыбаш. Больше подробностей про то, в какие дни какие поездки, походы и мероприятия вас ожидают в этом насыщенном туре, вы можете посмотреть ниже в разделе «Программа экскурсии». В свободное время возможен заказ дополнительных экскурсий. Организационная информация• Продолжительность тура — 8 или 10 дней.
- Количество туристов в группе — от 6 до 15 чел.
- Кроме аэропорта также возможна встреча на автовокзале или в гостиницах Горно-Алтайска (до 9:00).
• В мае и с середины сентября на тур действуют специальные цены. За дополнительную плату возможно одноместное размещение:
- В туре на 8 дней: в номере «Стандарт» — 8 000 руб., в номере «Комфорт» — 15 500 руб.
- В туре на 10 дней: в номере «Стандарт» — 9 700 руб., в номере «Комфорт» — 19 500 руб. Как доехать до Горно-Алтайска• самолетом в аэропорт Горно-Алтайска;
- автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км, время в пути 8-9 ч);
- автобусом или такси от Барнаула (расстояние от Барнаула до Горно-Алтайска 260 км, время в пути 4 часа).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (2- или 3-местный номер «Стандарт»)
|от 62 500 ₽
|Взрослый (2- или 3-местный номер «Комфорт»)
|от 104.65 ₽
|Детский до 14 лет (номер «Стандарт»)
|76 200 ₽
|Детский до 14 лет (номер «Комфорт»)
|89 900 ₽
|Детский до 14 лет "Комфорт"
|122.20 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В 8-дневном и 10-дневном туре:
- Село Чемал
- Храм на острове Патмос
- «Ворота Сартакпая» - панорама слияния рек Чемал и Катунь
- Чемальская ГЭС
- Урочище Чеч-кыш - живописный скальный каньон в долине р. Катунь
- Горно-Алтайский ботанический сад СО РАН
- Чуйский тракт
- Семинский перевал
- Онгудайский район
- Этно-природный парк «Уч-Энмек»
- Каракольская долина
- Одно из старейших сел Каракольской долины
- Перевал Чике-Таман
- Река Катунь
- Река Чуя
- Природный парк «Чуй-Оозы» - место слияния рек Катунь и Чуя
- Комплекс петроглифов Калбак-Таш
- Курайская и Чуйская степи
- Панорама Северо-Чуйского хребта
- Село Акташ
- Улаганский и Кош-Агачский районы
- Гейзеровое озеро
- "Марс" - место с необыкновенными "космическими" пейзажами
- Села Кош-Агач и Жана-аул
- Ферму с верблюдами
- Усть-Коксинский район
- Перевалы Кырлыкский, Громотуха, Ябоганский
- Слияние рек Кокса и Катунь
- Уймонская долина
- Музей истории и культуры Уймонской долины
- Музей Н.К. Рериха
- Майминский район
- Только в 10-дневном туре:
- Телецкое озеро
- Поселок Артыбаш
- Водопад Корбу
- Этно-парк
- Горно-Алтайск (обзорная экскурсия)
- Национальный Музей Республики Алтай им А.В. Анохина
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи)
- 2-/3-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха "стандарт" с удобствами на этаже или на территории, "комфорт" - с удобствами в номере
- 2-разовое питание (с ужина в первый день по завтрак в день отъезда)
- Услуги сопровождающего - гида
- Рекреационные сборы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
Завершение: Г. Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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