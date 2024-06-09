Это самый насыщенный тур по Горному Алтаю. От смены пейзажей, событий, персонажей кружится голова… Это лучший тур, чтобы понять и почувствовать Дух Великого Алтая – земли, где до сих пор люди живут в единении с природой, сохраняя древние традиции своих предков. Тур сочетает в себе насыщенную программу и достаточно комфортное проживание, а потому способен удовлетворить самого любознательного путешественника, не требует от участников отличной физической формы и не имеет ограничений по возрасту. Что вас ждет Вам предстоит увидеть живописные природные и археологические памятники, места древних легенд и сенсационных археологических находок. Во время экскурсий вы соприкоснетесь с историей Алтая и познакомитесь с уникальной культурой народов, населяющих эти земли:

услышите легенду урочища Чеч-кыш и узнаете почему она зовется «Долиной горных духов»;

посетите живописный храм на острове Патмос и узнаете историю основания христианской миссии на Алтае;

ознакомитесь с фольклором и бытом староверов в «Музее истории и культуры Уймонской долины»;

отведаете блюда алтайской национальной кухни;

познакомитесь с одним из самых древних искусств Алтая — горловым пением, каем;

прикоснетесь к тайне Уймонской долины и легендарной страны Беловодье.

совершите знакомство с обычаями и традициями казахов, составляющих большинство местного населения: посетите ферму с верблюдами, попробуете кумыс, узнаете все об охоте с беркутами и как изготавливают настоящие казахские ковры.

в Горно-Алтайском ботаническом саду СО РАН познакомитесь с редкими и лечебными растениями Горного Алтая и с помощью специалистов подоберете чаи или лечебные сборы. У вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:.

в Горно-Алтайском ботаническом саду СО РАН познакомитесь с редкими и лечебными растениями Горного Алтая и с помощью специалистов подоберете чаи или лечебные сборы. У вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:.

• в Горно-Алтайском ботаническом саду СО РАН познакомитесь с редкими и лечебными растениями Горного Алтая и с помощью специалистов подоберете чаи или лечебные сборы. У вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:

Мы с вами проедем сотни километров по легендарному Чуйскому тракту, богатому историческими географическими и природными памятниками.

Поднимемся на несколько обзорных площадок, чтобы насладиться великолепными видами.

Посетим Алтайский «Марс» — место с необыкновенным «космическим» пейзажем.

Посетим несколько мест слияния рек («Ворота Сартакпая», Кокса и Катунь, Катунь и Урсул и другие) — такие места считаются священными и почитаются местными жителями. Тур на 10 дней отличается от 8-дневного тура поездкой к Телецкому озеру. В нем в дополнительные дни вы совершите водную прогулку по Телецкому озеру и посетите водопад Корбу. Также вас ждет посещение этно-парка и обзорная экскурсия по поселку Артыбаш. Больше подробностей про то, в какие дни какие поездки, походы и мероприятия вас ожидают в этом насыщенном туре, вы можете посмотреть ниже в разделе «Программа экскурсии». В свободное время возможен заказ дополнительных экскурсий. Организационная информация• Продолжительность тура — 8 или 10 дней.

Количество туристов в группе — от 6 до 15 чел.

Кроме аэропорта также возможна встреча на автовокзале или в гостиницах Горно-Алтайска (до 9:00).

• В мае и с середины сентября на тур действуют специальные цены. За дополнительную плату возможно одноместное размещение: