Алтай - Земля Духов (тур на 8 или 10 дней)

Это лучший тур, чтобы увидеть всю красоту и многообразие Алтайской Земли: тур проведет Вас по всем дорогам Алтая — до монгольской и казахстанской границ. Вы увидите все разнообразие ландшафтов и
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климатических зон.

Высокогорные степи и снежно-ледовые горы, массивы труднопроходимой тайги и альпийские луга, озера и водопады Алтая.

При пересечении Алтая с севера на юг меняется не только животный и растительный мир, но и жизненный уклад местного населения.

Алтай - Земля Духов (тур на 8 или 10 дней)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что вас ожидает:

  • В 8-дневном и 10-дневном туре:
  • Село Чемал
  • Храм на острове Патмос
  • «Ворота Сартакпая» - панорама слияния рек Чемал и Катунь
  • Чемальская ГЭС
  • Урочище Чеч-кыш - живописный скальный каньон в долине р. Катунь
  • Горно-Алтайский ботанический сад СО РАН
  • Чуйский тракт
  • Семинский перевал
  • Онгудайский район
  • Этно-природный парк «Уч-Энмек»
  • Каракольская долина
  • Одно из старейших сел Каракольской долины
  • Перевал Чике-Таман
  • Река Катунь
  • Река Чуя
  • Природный парк «Чуй-Оозы» - место слияния рек Катунь и Чуя
  • Комплекс петроглифов Калбак-Таш
  • Курайская и Чуйская степи
  • Панорама Северо-Чуйского хребта
  • Село Акташ
  • Улаганский и Кош-Агачский районы
  • Гейзеровое озеро
  • "Марс" - место с необыкновенными "космическими" пейзажами
  • Села Кош-Агач и Жана-аул
  • Ферму с верблюдами
  • Усть-Коксинский район
  • Перевалы Кырлыкский, Громотуха, Ябоганский
  • Слияние рек Кокса и Катунь
  • Уймонская долина
  • Музей истории и культуры Уймонской долины
  • Музей Н.К. Рериха
  • Майминский район
  • Только в 10-дневном туре:
  • Телецкое озеро
  • Поселок Артыбаш
  • Водопад Корбу
  • Этно-парк
  • Горно-Алтайск (обзорная экскурсия)
  • Национальный Музей Республики Алтай им А.В. Анохина

Описание тура

Это самый насыщенный тур по Горному Алтаю. От смены пейзажей, событий, персонажей кружится голова… Это лучший тур, чтобы понять и почувствовать Дух Великого Алтая – земли, где до сих пор люди живут в единении с природой, сохраняя древние традиции своих предков. Тур сочетает в себе насыщенную программу и достаточно комфортное проживание, а потому способен удовлетворить самого любознательного путешественника, не требует от участников отличной физической формы и не имеет ограничений по возрасту. Что вас ждет Вам предстоит увидеть живописные природные и археологические памятники, места древних легенд и сенсационных археологических находок. Во время экскурсий вы соприкоснетесь с историей Алтая и познакомитесь с уникальной культурой народов, населяющих эти земли:
  • услышите легенду урочища Чеч-кыш и узнаете почему она зовется «Долиной горных духов»;
  • посетите живописный храм на острове Патмос и узнаете историю основания христианской миссии на Алтае;
  • ознакомитесь с фольклором и бытом староверов в «Музее истории и культуры Уймонской долины»;
  • отведаете блюда алтайской национальной кухни;
  • познакомитесь с одним из самых древних искусств Алтая — горловым пением, каем;
  • прикоснетесь к тайне Уймонской долины и легендарной страны Беловодье.
  • совершите знакомство с обычаями и традициями казахов, составляющих большинство местного населения: посетите ферму с верблюдами, попробуете кумыс, узнаете все об охоте с беркутами и как изготавливают настоящие казахские ковры.
в Горно-Алтайском ботаническом саду СО РАН познакомитесь с редкими и лечебными растениями Горного Алтая и с помощью специалистов подоберете чаи или лечебные сборы. У вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:.
в Горно-Алтайском ботаническом саду СО РАН познакомитесь с редкими и лечебными растениями Горного Алтая и с помощью специалистов подоберете чаи или лечебные сборы. У вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:.
• в Горно-Алтайском ботаническом саду СО РАН познакомитесь с редкими и лечебными растениями Горного Алтая и с помощью специалистов подоберете чаи или лечебные сборы. У вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи:
  • Мы с вами проедем сотни километров по легендарному Чуйскому тракту, богатому историческими географическими и природными памятниками.
  • Поднимемся на несколько обзорных площадок, чтобы насладиться великолепными видами.
  • Посетим Алтайский «Марс» — место с необыкновенным «космическим» пейзажем.
  • Посетим несколько мест слияния рек («Ворота Сартакпая», Кокса и Катунь, Катунь и Урсул и другие) — такие места считаются священными и почитаются местными жителями. Тур на 10 дней отличается от 8-дневного тура поездкой к Телецкому озеру. В нем в дополнительные дни вы совершите водную прогулку по Телецкому озеру и посетите водопад Корбу. Также вас ждет посещение этно-парка и обзорная экскурсия по поселку Артыбаш. Больше подробностей про то, в какие дни какие поездки, походы и мероприятия вас ожидают в этом насыщенном туре, вы можете посмотреть ниже в разделе «Программа экскурсии». В свободное время возможен заказ дополнительных экскурсий. Организационная информация• Продолжительность тура — 8 или 10 дней.
  • Количество туристов в группе — от 6 до 15 чел.
  • Кроме аэропорта также возможна встреча на автовокзале или в гостиницах Горно-Алтайска (до 9:00).

• В мае и с середины сентября на тур действуют специальные цены. За дополнительную плату возможно одноместное размещение:

  • В туре на 8 дней: в номере «Стандарт» — 8 000 руб., в номере «Комфорт» — 15 500 руб.
  • В туре на 10 дней: в номере «Стандарт» — 9 700 руб., в номере «Комфорт» — 19 500 руб. Как доехать до Горно-Алтайска• самолетом в аэропорт Горно-Алтайска;
  • автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км, время в пути 8-9 ч);
  • автобусом или такси от Барнаула (расстояние от Барнаула до Горно-Алтайска 260 км, время в пути 4 часа).

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (2- или 3-местный номер «Стандарт»)от 62 500 ₽
Взрослый (2- или 3-местный номер «Комфорт»)от 104.65 ₽
Детский до 14 лет (номер «Стандарт»)76 200 ₽
Детский до 14 лет (номер «Комфорт»)89 900 ₽
Детский до 14 лет "Комфорт"122.20 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • В 8-дневном и 10-дневном туре:
  • Село Чемал
  • Храм на острове Патмос
  • «Ворота Сартакпая» - панорама слияния рек Чемал и Катунь
  • Чемальская ГЭС
  • Урочище Чеч-кыш - живописный скальный каньон в долине р. Катунь
  • Горно-Алтайский ботанический сад СО РАН
  • Чуйский тракт
  • Семинский перевал
  • Онгудайский район
  • Этно-природный парк «Уч-Энмек»
  • Каракольская долина
  • Одно из старейших сел Каракольской долины
  • Перевал Чике-Таман
  • Река Катунь
  • Река Чуя
  • Природный парк «Чуй-Оозы» - место слияния рек Катунь и Чуя
  • Комплекс петроглифов Калбак-Таш
  • Курайская и Чуйская степи
  • Панорама Северо-Чуйского хребта
  • Село Акташ
  • Улаганский и Кош-Агачский районы
  • Гейзеровое озеро
  • "Марс" - место с необыкновенными "космическими" пейзажами
  • Села Кош-Агач и Жана-аул
  • Ферму с верблюдами
  • Усть-Коксинский район
  • Перевалы Кырлыкский, Громотуха, Ябоганский
  • Слияние рек Кокса и Катунь
  • Уймонская долина
  • Музей истории и культуры Уймонской долины
  • Музей Н.К. Рериха
  • Майминский район
  • Только в 10-дневном туре:
  • Телецкое озеро
  • Поселок Артыбаш
  • Водопад Корбу
  • Этно-парк
  • Горно-Алтайск (обзорная экскурсия)
  • Национальный Музей Республики Алтай им А.В. Анохина
Что включено
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи)
  • 2-/3-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха "стандарт" с удобствами на этаже или на территории, "комфорт" - с удобствами в номере
  • 2-разовое питание (с ужина в первый день по завтрак в день отъезда)
  • Услуги сопровождающего - гида
  • Рекреационные сборы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
Завершение: Г. Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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