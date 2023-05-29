мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча гостей. Обед в ресторане. Национальный музей
Сбор группы в аэропорту Горно-Алтайска в 10:40.
Гости, которые приехали заранее в тур или другим видом транспорта – менеджер подскажет где и когда встретитесь с группой.
После встречи и знакомства группы в приятной обстановке ресторана, где нас угостят национальными блюдами, мы посетим Национальный Республиканский музей с интересными экспонатами, главным из которых является мумия принцессы Укок.
Затем начнем знакомство с красавицей-рекой Катунь и чудесными пейзажами Алтая.
По пути к отелю, расположенному на берегу реки Катунь, мы насладимся видами природы и узнаем больше об Алтае.
Размещение и отдых.
Вечером вся группа знакомится за ужином.
Входные билеты на экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Экскурсия в Цветущую долину р. Катунь и на остров Патмос
После завтрака едем знакомиться с популярным туристическим местом.
После завтрака в отеле мы отправимся на экскурсию по популярным туристическим местам.
Одним из таких мест является село Чемал, известное своим островом Патмос.
Мы пройдем по подвесному мосту к действующему храму, затем прогуляемся по козьей тропе вдоль берега реки Катунь, полюбуемся слиянием рек и посетим удивительное место — Долину Духов.
Гид расскажет нам о легенде реки Катунь — хозяйке Алтая, которая весной становится особенно бурной из-за талых вод. Она несется без оглядки навстречу своему возлюбленному — реке Бия.
Мы прокатимся по Долине Духов и остановимся в красивых местах, а кульминацией нашего дня станет самое узкое место реки Катунь! В окружении темных скал река пробивается сильным потоком, создавая потрясающий пейзаж.
Затем мы вернемся в туристический комплекс, чтобы отдохнуть.
На берегу реки Катунь организуем перекус, чтобы насладиться природой и отдохнуть после насыщенного дня.
Входные билеты на экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Знакомство с цветущей долиной
После завтрака мы отправимся в цветущую долину — Алтайское Холмогорье, дорога до которого займет около часа.
Здесь нас ждет удивительная территория и уникальная дендрологическая зона. Для нас проведут экскурсию по этому цветущему парку, после чего познакомят с ценными экологическими продуктами, которые здесь же и производятся. По желанию мы сможем приобрести их.
Вкусный обед удивит нас и покорит наши сердца. Мы не только увидим, но и попробуем что-то новое и интересное.
Вернемся на туристический комплекс около 17:00.
Входные билеты на экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Путешествие по Чуйскому тракту
После завтрака мы отправляемся в путешествие по Глубокому Горному Алтаю.
В ходе этого тура мы проедем по Чуйскому тракту, пересечем два горных перевала и полюбуемся живописными пейзажами настоящей алтайской природы.
Чуйский тракт входит в десятку самых красивых дорог мира, и наше путешествие позволит насладиться его красотой и величием.
Мы побываем на месте слияния рек Чуи и Катуни, увидим водопад Ширлак и Гейзерное озеро, а также устроим пикник на берегу реки Средняя Катунь.
Здесь мы сможем увидеть реку в ее самом бурном и мощном проявлении, а горы будут казаться настоящими стражами этой местности.
Наша экскурсия завершится поздним ужином в туристическом комплексе. Будем наслаждаться красотами природы, делиться впечатлениями от путешествия и готовиться к следующему дню.
Тавдинские пещеры. Камышлинский водопад и пасека
После завтрака нас ждет знакомство с Тавдинскими пещерами, которые расположены недалеко от известной зоны “Бирюзовая Катунь”.
Общая протяженность этих пещер и гротов составляет около пяти километров, но массовый туристический поток обычно проходит только через одну из них — “Большую Тавдинскую пещеру”.
Со смотровой площадки на пещерах открывается прекрасный вид на долину реки Катунь.
Далее мы посетим местную пасеку, где пройдет интересная экскурсия. И, конечно же, мы совершим эмоциональную прогулку на моторафтах по реке Катунь до Камышлинского водопада (за дополнительную плату).
Входные билеты на экскурсионные объекты и прогулка на моторафтах оплачивается отдельно.
Отъезд
Ранний выезд в аэропорт г. Горно-Алтайск.
Гости успевают на утренние рейсы из аэропорта.
Тем, кто отправляется из других городов, нужно заранее посоветоваться, как построить маршрут и нужен ли трансфер.
Выезжаем в аэропорт в 06:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на туристической базе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|стандарт
|Место в двухместном номере
59 000
|Одноместное размещение
|81 800
|Дополнительное место (кресло)
|45 200
Варианты проживания
База отдыха «Турсиб»
К услугам гостей открытый бассейн, теннисные корты и принадлежности для барбекю, а также сауна, фитнес-центр и детская игровая площадка. Номера размещаются в деревянных коттеджах с террасой и оснащены телевизором и холодильником. В собственной ванной комнате предоставляется фен, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Сопровождение-гид
- Экскурсионная программа
- Размещение в комфортном отеле
- Питание: завтраки (со второго дня), обед и ужин в первый день, гастрообед в третий день, обед в четвертый день
Что не входит в цену
- Авиа - билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание на маршруте (заезжаем в кафе)
- Дополнительные услуги (конные прогулки, доп. экскурсии)
- Входы на экскурсионные объекты (примерно 1 200 руб. на чел)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
На этот тур нужны удобные спортивные одежда и обувь, солнцезащитные средства. Возьмите купальные принадлежности, если решите сходить в бассейн.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Единственная экскурсия, оставившая двойственные ощущения - это поездка в долину Алтайское Холмогорье. Сама долина была бы интересна летом, когда там всё уже расцвело, но не в начале мая. Поэтому посещение шамана и экзотичный обед оказались главными впечатлениями дня, и хотя обед был очень необычным и вкусным, время, затраченное на дорогу за ним и обратно, было немного жаль.
Все остальные экскурсии оставили только положительные впечатления. Впрочем, с такими водителем и гидом, как Константин и Надежда, по-другому и быть не могло.
Отдельное спасибо нашему гиду Надежде: она хранит, кажется, неисчерпаемое количество информации, легенд и историй об Алтае и с удовольствием делится этим богатством с отдыхающими. На любой вопрос она всегда готова ответить, а если сразу ответа нет, можно не сомневаться, что он появится чуть позже.
Обязательно ещё раз приедем посмотреть Алтай в другое время года.
Спасибо большое!