1 день

Встреча гостей. Обед в ресторане. Национальный музей

Сбор группы в аэропорту Горно-Алтайска в 10:40.

Гости, которые приехали заранее в тур или другим видом транспорта – менеджер подскажет где и когда встретитесь с группой.

После встречи и знакомства группы в приятной обстановке ресторана, где нас угостят национальными блюдами, мы посетим Национальный Республиканский музей с интересными экспонатами, главным из которых является мумия принцессы Укок.

Затем начнем знакомство с красавицей-рекой Катунь и чудесными пейзажами Алтая.

По пути к отелю, расположенному на берегу реки Катунь, мы насладимся видами природы и узнаем больше об Алтае.

Размещение и отдых.

Вечером вся группа знакомится за ужином.

Входные билеты на экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.