По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
39 500 ₽ за человека
-
15%
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт. Другое место и время встр...
9 окт в 08:00
16 окт в 08:00
42 500 ₽
50 000 ₽ за человека
Алтайские активности и главные достопримечательности
Побывать в топовых местах, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт. Другое место и время встр...
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
62 500 ₽ за человека
