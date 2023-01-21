Сердце Иркутска словно спряталось у всех на виду. Сегодня о неприступной крепости напоминает лишь планировка аллей и единственное сохранившееся здание. Я расскажу, как тяжело обживаемая территория сибирского края выросла в мегаполис. Объясню, почему иркутяне гордились своим «дивно красивым» острогом. Научу видеть прекрасное там, где кажется, что его не найти.

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Описание

Что вас ожидает

Мы привыкли считать, что острог — это тюрьма (у Некрасова было: «Мужчинам три дороженьки: кабак, острог да каторга»). А для сибиряков острог — это своего рода священное место, откуда пошли главные города. Иркутский острог появился далеко не первым в этом краю, но слава о нем разлетелась по всем окрестностям. Красивое, величавое строение вызывало гордость у местных жителей и привлекало крестьян, мастеровых и путешественников.

На экскурсии я расскажу вам о жизни в остроге и в посаде в 17-18 вв., развитии городских слобод и возникновении уникальных деревянных кварталов, которыми славится Иркутск. Покажу вам памятное место, откуда началось строительство острога, и Спасскую церковь — единственное здание, сохранившееся со времен первых казаков и посадников. Затем мы отправимся гулять по набережной Ангары, площадям и городским кварталам, где обсудим «острожную политику» и особенности быта иркутян.

На экскурсии мы успеем:

увидеть место, где был построен Иркутский острог, и представить, как он выглядел;

выяснить, где в Иркутске располагались посадские земли и куда шли основные тракты из города;

осмотреть памятники архитектуры 18 века: Спасскую церковь и Богоявленский собор;

сделать атмосферные инста-фотографии на фоне памятника Якову Похабову;

поговорить об истории Мелочного базара 18-19 вв.;

дойти до границы бывшей крепостной стены города;

узнать городские легенды 19 века;

посетить сувенирную лавку.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, возьмите с собой бутылку воды и зонт на случай дождя. Выбирайте удобную обувь.