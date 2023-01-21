Иркутский острог и его окрестности

Разглядеть места, где родилась столица Восточной Сибири, на современных городских улицах

Сердце Иркутска словно спряталось у всех на виду.

Сегодня о неприступной крепости напоминает лишь планировка аллей и единственное сохранившееся здание. Я расскажу, как тяжело обживаемая территория сибирского края выросла в мегаполис. Объясню, почему иркутяне гордились своим «дивно красивым» острогом. Научу видеть прекрасное там, где кажется, что его не найти.
Иркутский острог и его окрестности
Иркутский острог и его окрестности
Иркутский острог и его окрестности
Иркутский острог и его окрестности
Иркутский острог и его окрестности
Иркутский острог и его окрестности
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Описание

Что вас ожидает

Мы привыкли считать, что острог — это тюрьма (у Некрасова было: «Мужчинам три дороженьки: кабак, острог да каторга»). А для сибиряков острог — это своего рода священное место, откуда пошли главные города. Иркутский острог появился далеко не первым в этом краю, но слава о нем разлетелась по всем окрестностям. Красивое, величавое строение вызывало гордость у местных жителей и привлекало крестьян, мастеровых и путешественников.

На экскурсии я расскажу вам о жизни в остроге и в посаде в 17-18 вв., развитии городских слобод и возникновении уникальных деревянных кварталов, которыми славится Иркутск. Покажу вам памятное место, откуда началось строительство острога, и Спасскую церковь — единственное здание, сохранившееся со времен первых казаков и посадников. Затем мы отправимся гулять по набережной Ангары, площадям и городским кварталам, где обсудим «острожную политику» и особенности быта иркутян.

На экскурсии мы успеем:

  • увидеть место, где был построен Иркутский острог, и представить, как он выглядел;
  • выяснить, где в Иркутске располагались посадские земли и куда шли основные тракты из города;
  • осмотреть памятники архитектуры 18 века: Спасскую церковь и Богоявленский собор;
  • сделать атмосферные инста-фотографии на фоне памятника Якову Похабову;
  • поговорить об истории Мелочного базара 18-19 вв.;
  • дойти до границы бывшей крепостной стены города;
  • узнать городские легенды 19 века;
  • посетить сувенирную лавку.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, возьмите с собой бутылку воды и зонт на случай дождя. Выбирайте удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Спасской церкви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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