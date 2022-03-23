Самые интересные достопримечательности Южного Байкала и немного актива, не требующего подготовки. После шумного и людного туристического центра, поселка Листвянка – звенящая тишина и сказочная атмосфера зимней тайги. Добавьте к этому уходящие в небо горные вершины Восточных Саян, целебные источники, чистый таежный воздух Тункинской долины в сочетании со старинными легендами, преданиями и поверьями… Запаса впечатлений и заряда байкальской энергии хватит надолго, а фотографии, сделанные во время этого путешествия, без сомнения, станут объектом зависти!

Встретимся с настоящим шаманом и сможем принять участие в исполнении одного из старинных ритуалов

По желанию можно искупаться в бассейне с минеральной водой

Посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Здесь можно прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке, или пройтись на ходулях.

Познакомимся со множеством экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, и даже увидим их вживую в аквариумах, расположенных в музее.

По желанию покатаемся на ездовых собаках и даже сможем попробовать себя в роли каюра

Программа тура по дням

1 день Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. Экскурсия в пос. Листвянка (65 км). В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей. Обед. Во второй половине дня каждый может выбрать себе развлечения по душе. Рекомендуем познакомиться с симпатичными ездовыми собаками и под руководством опытного инструктора попробовать себя в роли каюра (доп.плата), прокатиться по заснеженному лесу верхом на лошади (доп.плата), провести время в горнолыжном комплексе (доп.плата), изготовить себе на память сувенир на одном из оригинальных мастер-классов – по кузнечному, гончарному делу или креативному рукоделию (доп.плата), или просто погулять по берегу Байкала. Размещение в гостинице. Свободное время. (вкл. питание: обед).

2 день Байкальский музей, этнографический музей «Тальцы»

Завтрак в гостинице. Первую половину дня вы проведете в Листвянке. Экскурсия в Байкальский экологический музей, где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее. По дороге посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы», где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях. А после – возвращение в город, чтобы набраться сил перед второй частью путешествия. Трансфер в Иркутск (70 км). Размещение в гостинице. Ночь в гостинице. (вкл. питание: завтрак, обед).

3 день Трансфер в пос. Аршан, свободное время

Завтрак в гостинице. Трансфер на рейсовом транспорте Иркутск – Аршан (210 км, ~ 5 ч.): сначала по живописному Култукскому тракту до поселка Култук, а затем – по дороге, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны. В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба. После обеда – экскурсия по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые не заметны из окна автобуса. Вы прогуляетесь по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии. Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней. Ужин в гостинице. Ночь в гостинице. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

4 день Тункинская долина, термы Жемчугского источника

Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной. Вы побываете в кратере потухшего вулкана "Тальская вершина", увидите конусы вулканов Черского и "Коврижка». Услышите о далеком прошлом Тункинской долины со времен Юрского периода, а еще захватывающие легенды о прародителе бурятских племен Буха-нойоне, красавице Кынгырге. Тункинскую долину нередко называют "Краем целебных нарзанов" из-за обилия минеральных источников, которые по своим целебным свойствам не уступают знаменитым водам Кавказа и Карпат. Метановые термы Жемчугского источника уникальны по своему химическому составу. Вы можете искупаться в бассейне с минеральной водой (за доп. плату), выпить целебный фито-чай, отведать блюда бурятской кухни (за доп. плату). (вкл. питание: завтрак, ужин).

5 день Дорога до Иркутска

Завтрак в гостинице. Трансфер до Иркутска. Остановка для фотографирования на смотровой площадке Култука, откуда открывается завораживающая панорама южного Байкала и гор Хамар-Дабана. А далее до самых пригородов Иркутска – Култукский тракт с его серпантином горной дороги, которая внушает восхищение и ужас одновременно. (вкл. питание: завтрак).

6 день Экскурсия в Усть-Орду

Трансфер в Усть-Орду (150 км). Сегодня отправляемся знакомиться с традиционной религией бурят – шаманизмом на экскурсионно-развлекательную программу в пос. Усть-Ордынский – столицу Усть-Ордынского Бурятского Автономного округа. Здесь вы посетите местный краеведческий музей, рассказывающий о культуре, быте, традициях и обычаях западных бурят, а также встретитесь с настоящим шаманом и сможете принять участие в исполнении одного из старинных ритуалов. А далее, после всех обрядов, Вас накормят обедом, а именно блюдами бурятской кухни. Обмен впечатлениями от поездки сделает возвращение в город Иркутск быстрым и незаметным. (вкл. питание: завтрак, обед).

7 день Экскурсия по Иркутску, отъезд