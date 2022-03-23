Приключения на Ольхоне. Обзорный тур

Ольхон смешал в себе различные контрасты - природы, истории, загадок

5
3 отзыва

Ольхон смешал в себе различные контрасты – природы, истории, загадок и легенд. Здесь вас ждут незабываемые впечателния, которые наполнят вашу душу гармонией.

Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
Приключения на Ольхоне. Обзорный тур
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Описание

Программа тура по дням

1 день
Отъезд в поселок Листвянка, обзорная экскурсия

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Трансфер в пос. Листвянка (65 км) – одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера.

Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал.

Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта.

По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (за доп. плату), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и отведать в «Трапезной» настоящих Сибирских блинов с маслом.

В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (за доп. плату), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.

Для неутомимых путешественников есть возможность прокатиться на катере по Байкалу (за доп. плату), прогуляться пешком или на квадроциклах (за доп. плату) по лесному берегу этого живописного озера.

Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Возвращение в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Протяженность: 65 км в одну сторону.

Питание включено: обед в кафе.

2 день
Отъезд на остров Ольхон – поселок Хужир

После завтрака на микроавтобусе отправимся на остров Ольхон по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.

Остров Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера.

На остров мы будем переправляться на большом пароме.

Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком.

Еще 40 км по острову и мы в поселке Хужир – столице острова.

Размещение на турбазе в уютных деревянных домиках.

Протяженность: 320 км. Время в пути: 6 часов.
Питание включено: завтрак – в гостинице, обед, ужин – на турбазе.

3 день
Автомобильная экскурсия на мыс Хобой

Экскурсия на весь день на мыс Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала.

По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками.

С мыса, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос.

Прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами.

И уж если местные боги будут совсем благодушно настроены, они дадут вам возможность увидеть уникальную байкальскую нерпу – единственного пресноводного родственника тюленя.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

4 день
Знакомство с окрестностями Ольхона и культурой Бурятии

Свободные дни на острове.

По желанию (за доп. плату) можно посетить настоящую Бурятскую деревню, где вы познакомитесь с бытом, традициями, жизненным укладом бурятского народа, а также попробуете национальные блюда бурятской кухни.

А также совершить водную экскурсию по островам Малого моря или посетить остров Огой (за доп.плату), на котором расположена буддийская ступа.

Поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться по побережью на велосипедах или квадроциклах (за доп.плату), а любителей погреться на солнышке ждет песчаный пляж и теплый залив. 

Питание включено: завтрак и ужин – на турбазе.

5 день
Знакомство с окрестностями Ольхона и культурой Бурятии

Свободный день или дополнительные активности на острове Ольхон.

Питание включено: завтрак и ужин – на турбазе.

6 день
Знакомство с окрестностями Ольхона и культурой Бурятии

Свободный день или дополнительные активности на острове Ольхон.

Питание включено: завтрак и ужин – на турбазе.

7 день
Возвращение в Иркутск

После завтрака сборы и освобождение номеров.

Трансфер в Иркутск.

По дороге – остановка на обед в придорожном кафе (за доп.плату).

Окончание программы в центре города. 

Ориентировочное время прибытия – 18:00.

Протяженность переезда: 320 км. Время в пути: ~ 7 часов.
Питание включено: завтрак – на турбазе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на базе двухместного размещения:
  • В гостинице в г. Иркутск (1 ночь)
  • На турбазе на о. Ольхон (5 ночей)
  • Питание, указанное в программе тура
  • Все трансферы и экскурсии, указанное в программе тура (кроме указанных за доп. плату)
  • Услуги местных гидов на экскурсионную программу
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Проживание до начала маршрута и после его окончания
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии:
  • В архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
  • В Байкальский экологический музей
  • Водная по островам Малого моря и остров Огой
  • Услуги и активности, не указанные в программе тура
  • Аренда спортивного инвентаря, велосипедов, квадроциклов и др
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
  2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
  3. Удобную спортивную обувь:
    • легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга;
    • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
  4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • дождевик;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце);
    • футболки с коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • шорты;
    • носки.
  5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком!).
  6. Купальный костюм.
  7. Средства личной гигиены.
  8. Полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20-30 л);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (обязательно!);
    • очки солнцезащитные.
  9. Фото- и видеоаппаратура с герметичной упаковкой на случай дождя.
Возможно ли участие в туре с детьми?

Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре без ограничений.

Какие можно заказать дополнительные экскурсии и развлечения?

За дополнительную плату вы можете заказать:

  • водную экскурсию на о. Огой;
  • вечернюю экскурсию на катере по островам Малого Моря (2 часа);
  • рыбалку с катера;

Подробную информацию уточняйте при бронировании или на базе отдыха.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
23 мар 2022
Спасибо большое организаторам.
Всё четко и по плану.
Л
12 янв 2022
Огромное спасибо за ваше внимание, за организацию комфортного отдыха.
Г
11 янв 2022
Организация тура на высоком уровне, перемещение, заселение и прочее без задержек и недоразумений

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