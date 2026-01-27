Байкальские покатушки: по топовым и секретным местам на УАЗах, квадроциклах и катерах (всё включено)

Зарядиться адреналином, пообщаться с шаманом, погреться в бане и заглянуть в загадочную пещеру
В этом путешествии на Байкал вас ждут сильные впечатления и яркие эмоции.

Мы проедем по Тажеранским степям к «воротам» великого озера, увидим скульптуру бронзового орла над бескрайними просторами. Распробуем местные угощения
и чай из самовара.

Вы почувствуете драйв, катаясь на квадроциклах среди степных ветров, и окажетесь в Сарминском ущелье, где пейзажи меняются так, будто кто-то переключает декорации.

Прикоснётесь к святыням — подниметесь к ступе Просветления на острове Огой и выйдете к скале Шаманке на мысе Бурхан, а затем доберётесь до мыса Хобой, где Байкал кажется бесконечным. Мы спустимся в подземный мир пещеры Мечта, поговорим о легендах долины Каменных духов.

Вы отдохнёте в бане, сибирском чане и на побережье, а в финале узнаете о религии шаманизма, обрядах и их смыслах и прогуляетесь по Иркутску. За дни тура проживёте целую историю, которую захочется повторить.

Описание тура

Организационные детали

Сопровождение профессиональным гидом. Оплата посещения национального парка включена. Баня и банный чан по программе. Дегустация байкальской и сибирской кухни. Возможна замена уровня размещения за доплату. Возможна организация индивидуального формата по запросу.
Необходимые одежда и обувь:

  • нижнее бельё — не менее 2-3 комплекта
  • термобельё (комплект, в зависимости от времени года, кофта + трико) — 1-2 комплекта
  • шапочка тёплая спортивная — 2 шт. (летом кепка с козырьком + шапочка)
  • брюки лёгкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года
  • кофта, флиска или т. п. — 1-2 шт. (желательно из современных материалов)
  • штормовой костюм (куртка + брюки) — наличие обязательно! Летом — защита от ветра и дождя. Куртка — лучше утеплённая с капюшоном (в соответствии со временем года. Как правило в горах и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки — защита от ветра, влаги
  • носки простые (или треккинговые) — 2–4 пары
  • носки шерстяные (треккинговые, утепленные) — не менее 2 пар
  • обувь — 2 пары (для лета — треккинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки
  • купальный костюм
    Туристическое снаряжение:
  • средства личной гигиены (зубная щётка и паста, туалетная бумага и др.)
  • рюкзак 30-40 л
  • полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги)
  • драйбэг для документов и фототехники
  • фонарь
  • очки солнцезащитные
  • накидка от дождя
  • индивидуальная аптечка с необходимым набором личных и специфических медикаментов — не более 200 г по весу
  • фотоаппарат
  • термос или пластиковая бутылка
  • защитные репелленты от укусов кровососущих насекомых
    средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде)

Программа тура по дням

1 день

Тажеранские пейзажи, памятник орлу, панорамы Байкала, бухта Ая, Малое Море

Встретимся в аэропорту или на ж/д вокзале, разместимся по джипам и отправимся в путь то по асфальту, то по бездорожью. Заедем на завтрак, а затем направимся к Байкалу — в сторону острова Ольхон, в центральную часть озера, на Малое Море. По дороге городские виды сменятся степями и тайгой, откроются виды Тажеранских степей. Сделаем остановки, чтобы познакомиться с бурятскими традициями и шаманизмом: повяжем ритуальную ленточку и совершим обряд — «побурханим» на удачу.

Проехав Еланцы, въедем в «Ворота Тажеранских степей» и остановимся у бронзовой статуи летящего орла — символа и покровителя этих мест. Продолжим путь по степям — уникальному природному комплексу возрастом около 400 млн лет, одному из самых интересных геологических мест региона, с пещерами, солёными озёрами и «неземными» видами.

Доедем до бухты Ая, увидим Байкал во всей мощи и прокатимся вдоль берега. В одной из уединённых бухт пообедаем: вы отведаете традиционные блюда, байкальский напиток и чай из самовара. Затем доберёмся до отеля и вечером в ресторане попробуем байкальскую кухню.

2 день

Тажеранская степь и долина Каменных духов на квадроциклах, Сарминское ущелье на УАЗ, баня и банный чан

Позавтракаем и отправимся на сафари на квадроциклах по Тажеранской степи (по 2 человека на квадроцикл, управление по очереди; опытные водители смогут за доплату арендовать отдельный квадроцикл). После инструктажа поедем к Большому Байкалу через степи, где слышно пение птиц, а ветер особенно свеж, с одной стороны подпираемые горной тайгой Приморского хребта, с другой — чистыми водами Байкала.

Посетим долину Каменных духов — место силы, где «застыли» каменные великаны — скальные останцы из гранита, известняка, базальта и мраморовидных пород возрастом более 100 млн лет. Мы увидим фигуры разных форм и услышим легенду о битве двух шаманов — Чёрного (гора Танхан) и Белого (гора Оргойтэ).

Затем вернёмся в отель, пересядем на УАЗ и поедем в Сарминское ущелье. Проедем вдоль залива Мухор — самого тёплого и мелководного участка Малого Моря, минуем Хужир-Нугайский залив и выйдем к дельте реки Сарма: переедем мост и спустимся к берегам. Увидим долину Сармы с огромными валунами среди изумрудной травы, пройдём маршрут, по которому в 1643 году шёл казачий пятидесятник Курбат Иванов, и рассмотрим древние наскальные рисунки. Далее совершим небольшой треккинг к обзорной точке с видом на Байкал.

Пока мы будем любоваться панорамами, для нас приготовят таёжный обед и чай с чабрецом и местным шиповником. После мы проедем по лесной дороге, сделаем остановки на смотровых площадках с видами на Малое Море и Ольхонские ворота и вернёмся в отель. Вечером расслабимся: вас ждут русская баня с берёзовым веником и травяными байкальскими чаями, а также сибирский банный чан под открытым небом. Завершим день ужином.

3 день

Огой и Ольхон - две святыни Байкала: на катере и УАЗе

После завтрака на скоростном катере дойдём до острова Огой — одного из самых известных мест силы на Байкале и крупнейшего острова Малого Моря. Поднимемся к буддийской ступе Просветления, возведённой в 2005 году: внутри заложены реликвии, включая статую Женской формы — матери всех Будд. Поговорим о её строительстве и значении.

Затем пройдём на катере по акватории Малого Моря и прибудем на Ольхон, в посёлок Хужир, где увидим мыс Бурхан — скалу Шаманку, одну из девяти Святынь Азии. Это самое почитаемое святое место Байкала: здесь издавна проводили шаманские обряды и жертвоприношения; по поверьям, в пещере жил эжин — хозяин острова, позже здесь появился алтарь Будды.

Пересядем на УАЗы и отправимся в путешествие по байкальскому бездорожью. Увидим Сарайский пляж — 3 км песка между мысом Бурхан и посёлком Харанцы, с дюнами и полянами среди соснового леса. Далее поедем на север Ольхона — к мысу Хобой. Заедем в урочище Песчаное с «движущимися песками» и «ходульными деревьями» на оголённых корнях. Остановимся у мыса Саган-Хушун и его пирамидальных скал Три брата.

Хобой переводится с бурятского как «клык», и очертания действительно его напоминают. Здесь увидим самое широкое место Байкала (79,5 км), а в ясную погоду — противоположный берег, полуостров Святой Нос. После прогулки устроим обед-пикник с ухой из байкальской рыбы и заедем к скульптуре «Хранитель Байкала», где поговорим об авторе и его идеях.

4 день

Пещера Мечта, отдых на побережье

Сегодня посетим пещеру Мечта — одну из самых интересных и загадочных на всём Западном Прибайкалье. Она расположена на высоте 270 м над озером, имеет глубину 52 м, а ходы тянутся почти на километр: это подземный мир на трёх «этажах» с переходами, гротами и залами. Внутри увидим белоснежные кальцитовые образования — сталактиты, сталагмиты и кораллиты. Пройдём через Тронный зал, зайдём в Музыкальный зал, где лёгкое прикосновение рождает мелодичный звон камня, и другие галереи, где можно идти в полный рост. В пещере круглый год «вечная зима»: даже летом не выше +2 °C, поэтому будут нужны тёплая одежда и надёжная обувь. Спуск пройдёт только с опытными спелеологами; если спускаться под землю не захочется, сама локация подарит виды на Байкал и прибрежные хребты.

Возвращаясь через Тажеранскую степь, снова заедем в долину Каменных духов. Затем спустимся в «секретную» бухту, где устроим выездной обед: чай из самовара на байкальской воде, домашние пироги и блюда местной кухни. После сможем искупаться в прозрачной воде, пройтись по берегу, покататься на сапах или просто отдохнуть.

Во второй половине дня останется время искупаться и позагорать на пляже на территории отеля, а при желании — пройтись пешими тропами вдоль берега или прокатиться на велосипедах.

5 день

Встреча с шаманом, экскурсия по Иркутску

Позавтракаем и отправимся обратно в Иркутск. По дороге встретимся с настоящим шаманом: вы узнаете о религии шаманизма, обрядах и их смыслах, роли природы в жизни коренных народов. Вас также ждёт небольшой обряд на удачную и безопасную дорогу.
Пообедаем в пути традиционной бурятской кухней: вы попробуете позы и бухлёр.

По приезде отправимся на экскурсию по «столице Восточной Сибири» и «Сибирскому Парижу», городу купцов, декабристов, старинных церквей и особняков. Увидим: Знаменский женский монастырь, памятник адмиралу Колчаку, Спасскую церковь и собор Богоявления, сквер имени Кирова, Вечный огонь и Польский костёл, улицу Карла Маркса с купеческими особняками, драмтеатр имени Охлопкова, памятник Александру III, Белый дом и здание Иркутского университета, а также уникальное здание, напоминающее мавританский замок.

Прогуляемся и по 130-му кварталу — современному району, воссозданному в стиле купеческих домов 19 века. После поужинаем и разместимся в отеле в центре Иркутска с просторными номерами и изысканным интерьером.

6 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака без спешки и с комфортом вас доставят в аэропорт или на железнодорожный вокзал ко времени регистрации для вылёта или отъезда домой.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник148 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание в 1-5 дни, в 6-й день - завтрак
  • Дегустация байкальской и сибирской кухни
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Баня и банный чан
  • Посещение национального парка
  • Экскурсии и развлечения по программе: Тажеранские степи, Большой Байкал и Малое Море, бухта Ая, долина Каменных духов, Сарминское ущелье, остров Огой, остров Ольхон (от юга до мыса Хобой), пещера Мечта, встреча с шаманом
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата за 1-местное размещение - 32 000 ₽
  • При бронировании тура до 27.01.2026 его стоимость за 1 человека при 2-3-местном проживании составит 142 700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 9:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 354 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

