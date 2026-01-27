Встретимся в аэропорту или на ж/д вокзале, разместимся по джипам и отправимся в путь то по асфальту, то по бездорожью. Заедем на завтрак, а затем направимся к Байкалу — в сторону острова Ольхон, в центральную часть озера, на Малое Море. По дороге городские виды сменятся степями и тайгой, откроются виды Тажеранских степей. Сделаем остановки, чтобы познакомиться с бурятскими традициями и шаманизмом: повяжем ритуальную ленточку и совершим обряд — «побурханим» на удачу.

Проехав Еланцы, въедем в «Ворота Тажеранских степей» и остановимся у бронзовой статуи летящего орла — символа и покровителя этих мест. Продолжим путь по степям — уникальному природному комплексу возрастом около 400 млн лет, одному из самых интересных геологических мест региона, с пещерами, солёными озёрами и «неземными» видами.

Доедем до бухты Ая, увидим Байкал во всей мощи и прокатимся вдоль берега. В одной из уединённых бухт пообедаем: вы отведаете традиционные блюда, байкальский напиток и чай из самовара. Затем доберёмся до отеля и вечером в ресторане попробуем байкальскую кухню.