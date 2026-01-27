Мы проедем по Тажеранским степям к «воротам» великого озера, увидим скульптуру бронзового орла над бескрайними просторами. Распробуем местные угощения
Описание тура
Организационные детали
Сопровождение профессиональным гидом. Оплата посещения национального парка включена. Баня и банный чан по программе. Дегустация байкальской и сибирской кухни. Возможна замена уровня размещения за доплату. Возможна организация индивидуального формата по запросу.
Необходимые одежда и обувь:
- нижнее бельё — не менее 2-3 комплекта
- термобельё (комплект, в зависимости от времени года, кофта + трико) — 1-2 комплекта
- шапочка тёплая спортивная — 2 шт. (летом кепка с козырьком + шапочка)
- брюки лёгкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года
- кофта, флиска или т. п. — 1-2 шт. (желательно из современных материалов)
- штормовой костюм (куртка + брюки) — наличие обязательно! Летом — защита от ветра и дождя. Куртка — лучше утеплённая с капюшоном (в соответствии со временем года. Как правило в горах и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки — защита от ветра, влаги
- носки простые (или треккинговые) — 2–4 пары
- носки шерстяные (треккинговые, утепленные) — не менее 2 пар
- обувь — 2 пары (для лета — треккинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки
- купальный костюм
Туристическое снаряжение:
- средства личной гигиены (зубная щётка и паста, туалетная бумага и др.)
- рюкзак 30-40 л
- полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги)
- драйбэг для документов и фототехники
- фонарь
- очки солнцезащитные
- накидка от дождя
- индивидуальная аптечка с необходимым набором личных и специфических медикаментов — не более 200 г по весу
- фотоаппарат
- термос или пластиковая бутылка
- защитные репелленты от укусов кровососущих насекомых
средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде)
Программа тура по дням
Тажеранские пейзажи, памятник орлу, панорамы Байкала, бухта Ая, Малое Море
Встретимся в аэропорту или на ж/д вокзале, разместимся по джипам и отправимся в путь то по асфальту, то по бездорожью. Заедем на завтрак, а затем направимся к Байкалу — в сторону острова Ольхон, в центральную часть озера, на Малое Море. По дороге городские виды сменятся степями и тайгой, откроются виды Тажеранских степей. Сделаем остановки, чтобы познакомиться с бурятскими традициями и шаманизмом: повяжем ритуальную ленточку и совершим обряд — «побурханим» на удачу.
Проехав Еланцы, въедем в «Ворота Тажеранских степей» и остановимся у бронзовой статуи летящего орла — символа и покровителя этих мест. Продолжим путь по степям — уникальному природному комплексу возрастом около 400 млн лет, одному из самых интересных геологических мест региона, с пещерами, солёными озёрами и «неземными» видами.
Доедем до бухты Ая, увидим Байкал во всей мощи и прокатимся вдоль берега. В одной из уединённых бухт пообедаем: вы отведаете традиционные блюда, байкальский напиток и чай из самовара. Затем доберёмся до отеля и вечером в ресторане попробуем байкальскую кухню.
Тажеранская степь и долина Каменных духов на квадроциклах, Сарминское ущелье на УАЗ, баня и банный чан
Позавтракаем и отправимся на сафари на квадроциклах по Тажеранской степи (по 2 человека на квадроцикл, управление по очереди; опытные водители смогут за доплату арендовать отдельный квадроцикл). После инструктажа поедем к Большому Байкалу через степи, где слышно пение птиц, а ветер особенно свеж, с одной стороны подпираемые горной тайгой Приморского хребта, с другой — чистыми водами Байкала.
Посетим долину Каменных духов — место силы, где «застыли» каменные великаны — скальные останцы из гранита, известняка, базальта и мраморовидных пород возрастом более 100 млн лет. Мы увидим фигуры разных форм и услышим легенду о битве двух шаманов — Чёрного (гора Танхан) и Белого (гора Оргойтэ).
Затем вернёмся в отель, пересядем на УАЗ и поедем в Сарминское ущелье. Проедем вдоль залива Мухор — самого тёплого и мелководного участка Малого Моря, минуем Хужир-Нугайский залив и выйдем к дельте реки Сарма: переедем мост и спустимся к берегам. Увидим долину Сармы с огромными валунами среди изумрудной травы, пройдём маршрут, по которому в 1643 году шёл казачий пятидесятник Курбат Иванов, и рассмотрим древние наскальные рисунки. Далее совершим небольшой треккинг к обзорной точке с видом на Байкал.
Пока мы будем любоваться панорамами, для нас приготовят таёжный обед и чай с чабрецом и местным шиповником. После мы проедем по лесной дороге, сделаем остановки на смотровых площадках с видами на Малое Море и Ольхонские ворота и вернёмся в отель. Вечером расслабимся: вас ждут русская баня с берёзовым веником и травяными байкальскими чаями, а также сибирский банный чан под открытым небом. Завершим день ужином.
Огой и Ольхон - две святыни Байкала: на катере и УАЗе
После завтрака на скоростном катере дойдём до острова Огой — одного из самых известных мест силы на Байкале и крупнейшего острова Малого Моря. Поднимемся к буддийской ступе Просветления, возведённой в 2005 году: внутри заложены реликвии, включая статую Женской формы — матери всех Будд. Поговорим о её строительстве и значении.
Затем пройдём на катере по акватории Малого Моря и прибудем на Ольхон, в посёлок Хужир, где увидим мыс Бурхан — скалу Шаманку, одну из девяти Святынь Азии. Это самое почитаемое святое место Байкала: здесь издавна проводили шаманские обряды и жертвоприношения; по поверьям, в пещере жил эжин — хозяин острова, позже здесь появился алтарь Будды.
Пересядем на УАЗы и отправимся в путешествие по байкальскому бездорожью. Увидим Сарайский пляж — 3 км песка между мысом Бурхан и посёлком Харанцы, с дюнами и полянами среди соснового леса. Далее поедем на север Ольхона — к мысу Хобой. Заедем в урочище Песчаное с «движущимися песками» и «ходульными деревьями» на оголённых корнях. Остановимся у мыса Саган-Хушун и его пирамидальных скал Три брата.
Хобой переводится с бурятского как «клык», и очертания действительно его напоминают. Здесь увидим самое широкое место Байкала (79,5 км), а в ясную погоду — противоположный берег, полуостров Святой Нос. После прогулки устроим обед-пикник с ухой из байкальской рыбы и заедем к скульптуре «Хранитель Байкала», где поговорим об авторе и его идеях.
Пещера Мечта, отдых на побережье
Сегодня посетим пещеру Мечта — одну из самых интересных и загадочных на всём Западном Прибайкалье. Она расположена на высоте 270 м над озером, имеет глубину 52 м, а ходы тянутся почти на километр: это подземный мир на трёх «этажах» с переходами, гротами и залами. Внутри увидим белоснежные кальцитовые образования — сталактиты, сталагмиты и кораллиты. Пройдём через Тронный зал, зайдём в Музыкальный зал, где лёгкое прикосновение рождает мелодичный звон камня, и другие галереи, где можно идти в полный рост. В пещере круглый год «вечная зима»: даже летом не выше +2 °C, поэтому будут нужны тёплая одежда и надёжная обувь. Спуск пройдёт только с опытными спелеологами; если спускаться под землю не захочется, сама локация подарит виды на Байкал и прибрежные хребты.
Возвращаясь через Тажеранскую степь, снова заедем в долину Каменных духов. Затем спустимся в «секретную» бухту, где устроим выездной обед: чай из самовара на байкальской воде, домашние пироги и блюда местной кухни. После сможем искупаться в прозрачной воде, пройтись по берегу, покататься на сапах или просто отдохнуть.
Во второй половине дня останется время искупаться и позагорать на пляже на территории отеля, а при желании — пройтись пешими тропами вдоль берега или прокатиться на велосипедах.
Встреча с шаманом, экскурсия по Иркутску
Позавтракаем и отправимся обратно в Иркутск. По дороге встретимся с настоящим шаманом: вы узнаете о религии шаманизма, обрядах и их смыслах, роли природы в жизни коренных народов. Вас также ждёт небольшой обряд на удачную и безопасную дорогу.
Пообедаем в пути традиционной бурятской кухней: вы попробуете позы и бухлёр.
По приезде отправимся на экскурсию по «столице Восточной Сибири» и «Сибирскому Парижу», городу купцов, декабристов, старинных церквей и особняков. Увидим: Знаменский женский монастырь, памятник адмиралу Колчаку, Спасскую церковь и собор Богоявления, сквер имени Кирова, Вечный огонь и Польский костёл, улицу Карла Маркса с купеческими особняками, драмтеатр имени Охлопкова, памятник Александру III, Белый дом и здание Иркутского университета, а также уникальное здание, напоминающее мавританский замок.
Прогуляемся и по 130-му кварталу — современному району, воссозданному в стиле купеческих домов 19 века. После поужинаем и разместимся в отеле в центре Иркутска с просторными номерами и изысканным интерьером.
Завершение тура, отъезд
После завтрака без спешки и с комфортом вас доставят в аэропорт или на железнодорожный вокзал ко времени регистрации для вылёта или отъезда домой.
Стоимость тура
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание в 1-5 дни, в 6-й день - завтрак
- Дегустация байкальской и сибирской кухни
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение профессиональным гидом
- Баня и банный чан
- Посещение национального парка
- Экскурсии и развлечения по программе: Тажеранские степи, Большой Байкал и Малое Море, бухта Ая, долина Каменных духов, Сарминское ущелье, остров Огой, остров Ольхон (от юга до мыса Хобой), пещера Мечта, встреча с шаманом
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии
- Доплата за 1-местное размещение - 32 000 ₽
- При бронировании тура до 27.01.2026 его стоимость за 1 человека при 2-3-местном проживании составит 142 700 ₽