Новогодние приключения на Ольхоне

Январь на Байкале – удивительное и волшебное время. Озеро постепенно покрывается льдом. Он ещё совсем тонкий и молодой, но на заливах Малого Моря уже можно наблюдать знаменитые пузырьки.

В этом туре вы познакомитесь с яркой и гостеприимной культурой Сибири, прикоснётесь к святыням острова Ольхон и поучаствуете в настоящем шаманском обряде.
5
1 отзыв
Новогодние приключения на Ольхоне
Новогодние приключения на Ольхоне
Новогодние приключения на Ольхоне
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Музей «Тальцы». Остров Ольхон

Сбор группы в аэропорту г. Иркутска до 9:00.

Приключения начинаются!

С первых минут вас окутает атмосфера праздника.

Нашей первой остановкой на сегодня станет архитектурно-этнографический музей "Тальцы".

Этот музейный комплекс находится недалеко от Иркутска, по дороге в Листвянку.

Здесь представлены памятники архитектуры от начала 17 века до начала 20 века.

На экскурсии вы узнаете о культуре и быте коренных народов Прибайкалья, зайдете в настоящие сибирские избы, узнаете о первых купцах на Сибирской земле, ощутите себя жителем волостного села, качаясь на старинных качелях.

Обед в трактире порадует вас блюдами сибирской кухни.

После обеда двигаемся в сторону Малого Моря.

Конечной точкой нашего путешествия на сегодня станет пос. Хужир, расположенный на острове Ольхон.

Единственный населённый остров на Байкале является одним из культурных и сакральных центров.

Здесь находится множество бурятских и буддийских святынь, исторических и природных памятников.

По прибытии – размещение в гостинице, ужин.

Музей «Тальцы». Остров ОльхонМузей «Тальцы». Остров ОльхонМузей «Тальцы». Остров ОльхонМузей «Тальцы». Остров ОльхонМузей «Тальцы». Остров ОльхонМузей «Тальцы». Остров Ольхон
2 день

Скала Шаманка. Сарайский пляж

Сегодня мы займемся исследованием острова.

После завтрака мы отправимся на пешеходную экскурсию к скале Шаманке.

Вероятно, вы уже видели эту живописную скалу на фотографиях Байкала, так как она входит в ТОП-5 самых популярных локаций для фото.

Если нам повезёт с погодными условиями, рядом со скалой можно покататься на коньках.

Далее мы прогуляемся по Сарайскому пляжу – самому длинному и красивому пляжу Ольхона, пообщаемся с местными духами рядом с 13 священными столбами сэргэ, а также повяжем ленточки и загадаем новогодние желания.

Заглянем на стоянку старых кораблей и сделаем фото на память.

При благоприятной ледовой обстановке мы смоем отправится в мини-поездку на хивусе к ледяным гротам (по возможности, за доп. плату).

Вечером – возвращение в гостиницу, ужин.

Скала Шаманка. Сарайский пляжСкала Шаманка. Сарайский пляжСкала Шаманка. Сарайский пляжСкала Шаманка. Сарайский пляжСкала Шаманка. Сарайский пляж
3 день

Экспедиция в поисках новорожденного льда. Встреча с шаманом

Позавтракав в гостинице, мы собираем вещи и отправляемся в исследовательскую экспедицию.

Наша главная цель – найти свежий, новорождённый байкальский лёд.

Он ещё совсем тонкий и хрупкий, но уже поражает своей красотой и абсолютной прозрачностью.

Экскурсия проводится на автомобиле УАЗ.

А после экскурсии мы переправимся на материк и заедем на обед в уютное бурятское кафе (за доп. плату).

По дороге в Иркутск вас ждёт ещё один новогодний сюрприз.

Мы посетим храм под открытым небом, где вы примете участие в интерактивном обряде с бурятской шаманкой.

Этническое погружение в мир легенд и преданий зарядит вас положительной энергией на целый год вперёд!

И не забудьте сфотографироваться на память в национальном бурятском костюме.

Ближе к вечеру мы прибудем в Иркутск.

Вы разместитесь в гостинице в историческом центре города, где сможете хорошо отдохнуть перед перелётом.

А если у вас ещё останутся силы, предлагаем вам прогуляться по городу и проникнуться всеобщей атмосферой праздника.

Экспедиция в поисках новорожденного льда. Встреча с шаманомЭкспедиция в поисках новорожденного льда. Встреча с шаманомЭкспедиция в поисках новорожденного льда. Встреча с шаманомЭкспедиция в поисках новорожденного льда. Встреча с шаманомЭкспедиция в поисках новорожденного льда. Встреча с шаманом
4 день

Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Окончание экскурсионной программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах:

  • Ольхон:
    • стандарт - Адмирал/Конкордия;
    • комфорт - Baikal Wood/Порт Ольхон/Villa Malina.
  • Иркутск:
    • стандарт - Иркутск/Ангара;
    • комфорт - Baikal Forest/Irkutsk City Center.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДвухместноеОдноместное
Стандарт 53 50061 900
Комфорт 61 50073 600

Подселение не предусматривается.

Варианты проживания

Гостиница «Конкордия» (Стандарт)

2 ночи

Расположен в стороне от пыльных центральных улиц Хужира, вблизи от Сарайского пляжа (жемчужины острова Ольхон) и прекрасного лиственничного леса по которым проходят живописные туристические тропы, организованные Прибайкальским национальным парком.

Для проживания в гостевом доме имеются комнаты, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания: удобные спальные места (кровать-трансформер и диван), фен, одноразовые тапочки, полотенца, средства индивидуальной гигиены, оборудованная ванная комната. Комнаты также оснащены просторными верандами.

На территории гостевого дома имеются гамаки, костровая зона, мангал с дровами и принадлежности для барбекю.

Гостиница «Конкордия» (Стандарт)Гостиница «Конкордия» (Стандарт)Гостиница «Конкордия» (Стандарт)Гостиница «Конкордия» (Стандарт)Гостиница «Конкордия» (Стандарт)Гостиница «Конкордия» (Стандарт)Гостиница «Конкордия» (Стандарт)

Гостиница «Адмирал» (Стандарт)

2 ночи

Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.

Гостиница «Адмирал» (Стандарт)Гостиница «Адмирал» (Стандарт)Гостиница «Адмирал» (Стандарт)Гостиница «Адмирал» (Стандарт)Гостиница «Адмирал» (Стандарт)Гостиница «Адмирал» (Стандарт)Гостиница «Адмирал» (Стандарт)Гостиница «Адмирал» (Стандарт)

Гостиница «Baikal Wood» (Комфорт)

2 ночи

«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.

Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.

Заказать обед гости могут в ресторане отеля: шеф-повар предлагает лучшее разнообразное меню европейской и местной кухни по приемлемым ценам. Каждое утро сервируется сытный завтрак. Постояльцы также могут посетить русское и французское кафе в шаговой доступности от отеля.

Удобное расположение «BaikalWood Eco Lodge & Spa» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей острова: гости могут посетить с экскурсией скалу Шаманку, краеведческий музей имени Ревякина, церковь Державной иконы Божией Матери и многое другое.

Гостиница «Baikal Wood» (Комфорт)Гостиница «Baikal Wood» (Комфорт)Гостиница «Baikal Wood» (Комфорт)Гостиница «Baikal Wood» (Комфорт)Гостиница «Baikal Wood» (Комфорт)Гостиница «Baikal Wood» (Комфорт)Гостиница «Baikal Wood» (Комфорт)Гостиница «Baikal Wood» (Комфорт)

Гостиница «Порт Ольхон» (Комфорт)

2 ночи

Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.

Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.

На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с который открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.

На расстоянии 1,8 километра находится одна из девяти святынь Азии - скала Шаманка. А рядом с ней вдоль берега простирается «Сарайский» пляж, по мнению местных самое живописное место на острове. Расстояние до автовокзала составляет - 700м.

Гостиница «Порт Ольхон» (Комфорт)Гостиница «Порт Ольхон» (Комфорт)Гостиница «Порт Ольхон» (Комфорт)Гостиница «Порт Ольхон» (Комфорт)Гостиница «Порт Ольхон» (Комфорт)Гостиница «Порт Ольхон» (Комфорт)Гостиница «Порт Ольхон» (Комфорт)Гостиница «Порт Ольхон» (Комфорт)

Гостиница «Villa Malina»

2 ночи

Отель расположен на берегу озера Байкал. К Вашим услугам предоставляется доступ в интернет, место на автомобильной парковке, прокат велосипедов. Предоставляется экскурсионное обслуживание.

Номера стандартные и семейные, все располагают ванной комнатой с душем и туалетом. Имеется вся необходимая мягкая мебель.

В ресторане сервируется сытный и вкусный завтрак. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.

Рядом есть несколько достопримечательностей: Краеведческий музей им. Н. М. Ревякина, скала Шаманка. Расстояние до Иркутска составляет более 200 км.

Гостиница «Villa Malina»Гостиница «Villa Malina»Гостиница «Villa Malina»Гостиница «Villa Malina»Гостиница «Villa Malina»Гостиница «Villa Malina»

Гостиница «Ангара» (стандарт)

1 ночь

Расположен в историческом центре Иркутска: на сквере имени Кирова.

Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Ангара» (стандарт)Гостиница «Ангара» (стандарт)Гостиница «Ангара» (стандарт)Гостиница «Ангара» (стандарт)

Гостиница «Иркутск» (стандарт)

1 ночь

Гостиница «Иркутск» располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.

Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров.

Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.

Гостиница «Иркутск» (стандарт)Гостиница «Иркутск» (стандарт)Гостиница «Иркутск» (стандарт)Гостиница «Иркутск» (стандарт)Гостиница «Иркутск» (стандарт)Гостиница «Иркутск» (стандарт)

Гостиница «Baikal Forest» (комфорт)

1 ночь

Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.

Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.

Питание организовано на высшем уровне. На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.

Гостиница «Baikal Forest» (комфорт)Гостиница «Baikal Forest» (комфорт)Гостиница «Baikal Forest» (комфорт)Гостиница «Baikal Forest» (комфорт)Гостиница «Baikal Forest» (комфорт)Гостиница «Baikal Forest» (комфорт)

Гостиница «Irkutsk City Center» (комфорт)

1 ночь

Отель «Irkutsk City Center» располагается в историческом центре Иркутска.

Представлено 208 роскошных номеров, с удобной мебелью и всей необходимой техникой. В оснащение входят ванная комната, телевизор и доступ к Wi-Fi, чайная станция.

Для гостей работает ресторан «Место Встречи», где можно провести время в приятной компании и вкусно поесть.

Гостиница «Irkutsk City Center» (комфорт)Гостиница «Irkutsk City Center» (комфорт)Гостиница «Irkutsk City Center» (комфорт)Гостиница «Irkutsk City Center» (комфорт)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту
  • Все трансферы на маршруте
  • Размещение в гостинице (Стандарт - Адмирал/Конкордия, Комфорт - Звезда Кочевника)
  • Экскурсии по программе
  • Питание по программе
  • Сопровождение гидом
  • Рекреационные сборы нац. парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Сувенирная и алкогольная продукция
  • Аренда коньков
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно: паспорт и полис ОМС;
  • обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
  • шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
  • термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
  • треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
  • зимние перчатки (желательно с запасной парой);
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
  • наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
  • в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19);
  • на экскурсии по Ольхону – а/м УАЗ СГР.
Есть ли скидки в туре?
  • 10% дети до 12 включительно;
  • Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
  • Пенсионеры 5%.
Как подобрать билеты?

В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.

В последний день тура можно брать билеты на любое время.

Можем помочь забронировать проживание в городе.

Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.

Какие потребуются документы для оформления тура?
  • скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
  • на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?

Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.

Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.

Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
10 авг 2024
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Джип-тур по Ольхону: север и юг
На машине
Джиппинг
6 отзывов
2 дня
Джип-тур по Ольхону: север и юг
Загадать желания в местах силы, попробовать уху из байкальской рыбы и полюбоваться степями и мысами
Начало: Иркутск, 08:00
30 окт в 08:00
31 окт в 08:00
30 000 за человека
Золотые краски Ольхона
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Золотые краски Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 36 000 за человека
Зимнее очарование Ольхона
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Зимнее очарование Ольхона
Начало: Г. Иркутск
3 янв в 10:00
30 янв в 10:00
от 46 700 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
ХорошоТам