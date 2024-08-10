2 день

Скала Шаманка. Сарайский пляж

Сегодня мы займемся исследованием острова.

После завтрака мы отправимся на пешеходную экскурсию к скале Шаманке.

Вероятно, вы уже видели эту живописную скалу на фотографиях Байкала, так как она входит в ТОП-5 самых популярных локаций для фото.

Если нам повезёт с погодными условиями, рядом со скалой можно покататься на коньках.

Далее мы прогуляемся по Сарайскому пляжу – самому длинному и красивому пляжу Ольхона, пообщаемся с местными духами рядом с 13 священными столбами сэргэ, а также повяжем ленточки и загадаем новогодние желания.

Заглянем на стоянку старых кораблей и сделаем фото на память.

При благоприятной ледовой обстановке мы смоем отправится в мини-поездку на хивусе к ледяным гротам (по возможности, за доп. плату).

Вечером – возвращение в гостиницу, ужин.