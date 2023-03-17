Великолепие Байкала

Байкал в зимнее время года особенно прекрасен.

Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда.

А увлекательные легенды, знакомство с традициями и обычаями местных жителей придадут путешествию неповторимый колорит.
5
3 отзыва
Великолепие Байкала
Великолепие Байкала
Великолепие Байкала
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Посещение единственного в России музея о Байкале
Посещение единственного в России музея о Байкале
История происхождения озера, особенности природных ландшафтов, сейсмическая обстановка, животный мир и история изучения озера
Знакомство с маламутами
Знакомство с маламутами
Знакомство с самыми сильными ездовыми собаками, обучение управлению нартами и поездка на упряжках
Знакомство с традициями
Знакомство с традициями
Встретимся с шаманом, отведаем бурятскую национальную кухню

Программа тура по дням

1 день

Листвянка

Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. Необходимо прибыть к месту встречи не позднее 10:00.

Переезд в поселок Листвянка (65 км от Иркутска).

По пути заедем в этнографический музей Тальцы.

Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре.

Обед в «Трактире».

Остановка у Шаман–камня.

Полюбуемся красотами и вспомним одну из самых известных байкальских легенд о красавице Ангаре.

Подъём на обзорную вершину –"Камень Черского"

Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.

Размещение в гостинице.

Небольшой отдых.

Экскурсия в музей о Байкале.

В Байкальском музее мы узнаем много информации о знаменитом озере: историю происхождения озера, особенности природных ландшафтов, сейсмическую обстановку, про животный мир Байкала.

Увидим аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

  • Легенда Байкала/Усадьба Демидова или аналогичные, номер стандарт, двухместное размещение
  • обед, ужин.
ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
2 день

Кругобайкальская железная дорога

Завтрак.

Поездка по Кругобайкальской железной дороге – памятнику архитектурного и инженерного искусства.

Посетим самые интересные тоннели, виадуки, арки и галереи КБЖД.

Экскурсия проводится на Хивусе (судно на воздушной подушке) или на экскурсионном поезде.

Прибытие в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Ужин.

  • Ангара, номер стандарт, двухместное размещение.
  • завтрак, обед, ужин.
Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
3 день

Этно-комплекс в посёлке Усть-Орда. Ольхон

Завтрак в гостинице.

Переезд к острову Ольхон.

Остановка в этно-комплексе в посёлке Усть-Орда.

Мы познакомимся с традициями и особенностями местного населения, встретимся с шаманом, а также отведаем бурятскую национальную кухню.

Далее следуем в посёлок Сахюрта.

Проходим пролив Ольхонские ворота по ледовой переправе.

Прибытие на остров Ольхон.

Размещение в гостинице.

Ужин.

  • Усадьба Бенчарова/ Кэмпинг-отель Ольхонили аналогичные, номер стандарт, двухместное размещение.
  • завтрак, обед, ужин.
Этно-комплекс в посёлке Усть-Орда. ОльхонЭтно-комплекс в посёлке Усть-Орда. ОльхонЭтно-комплекс в посёлке Усть-Орда. ОльхонЭтно-комплекс в посёлке Усть-Орда. Ольхон
4 день

Путешествие на мыс Хобой

Завтрак.

Экскурсия проводится на УАЗиках, рассчитана на весь день, обед включён.

Мыс Хобой – самый северный мыс острова Ольхон.

Будем двигаться по льду Малого Моря с остановками в самых интересных местах.

Во время поездки вы сможете промчаться по ледяным просторам Байкала, побывать на краю Земли, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец.

Обед на ледяном столе Байкала.

Услышим увлекательные легенды, познакомимся с традициями и обычаями местных жителей.

Маршрут по силам каждому.

Возвращаемся в гостиницу.

Ужин.

  • Усадьба Бенчарова/ Кэмпинг-отель Ольхон или аналогичные, номер стандарт, двухместное размещение.
  • завтрак, обед, ужин.
Путешествие на мыс ХобойПутешествие на мыс ХобойПутешествие на мыс ХобойПутешествие на мыс Хобой
5 день

Экскурсия по южной части острова

Завтрак.

Мы познакомимся с главным Местом Силы Байкала – легендарной скалой Шаманкой (мыс Бурхан). Отправляемся на прогулку священному месту, где по легендам обитает грозный хозяин Ольхона.

Экскурсия по южной части острова.

В ходе экскурсии нам предстоит пешая прогулка по льду на остров Огой (пешком около 4 км).

Посещение самого крупного на Малом море острова, где расположена буддийская ступа просветления.

В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях.

Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги.

Для просветления, прояснения мыслей, нужно пройти 108 кругов!

Обед.

Переезд в Иркутск.

Размещение в гостинице.

Ужин.

  • Ангара, номер стандарт, двухместное размещение.
  • завтрак, обед, ужин.
Экскурсия по южной части островаЭкскурсия по южной части островаЭкскурсия по южной части островаЭкскурсия по южной части острова
6 день

Катание на собачьих упряжках. Экскурсия по Иркутску

Завтрак.

Переезд Иркутск – Малое Голоустное.

Знакомство с самыми сильными и добрыми друзьями человека – ездовыми собаками (маламуты)!

Обучение управлению нартами.

Нас ждёт классная поездка и позитивные эмоции!

Трансфер в пос. Большое Голоустное.

Фотосессия на пузырьковом льду.

Сытный домашний обед и горячий травяной чай так приятны после прогулок на свежем воздухе!

Катание на коньках по льду Байкала (аренда коньков не входит в стоимость).

Возвращение в Иркутск.

Вечерняя экскурсия по Иркутску.

Ужин (самостоятельно, на свой вкус).

  • Ангара, номер стандарт, двухместное размещение.
  • завтрак, обед.
Катание на собачьих упряжках. Экскурсия по ИркутскуКатание на собачьих упряжках. Экскурсия по ИркутскуКатание на собачьих упряжках. Экскурсия по ИркутскуКатание на собачьих упряжках. Экскурсия по Иркутску
7 день

Отъезд

Завтрак.

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах (двухместные номера стандартной категории).

Доплата за одноместное размещение 2 500 руб. /сутки

Варианты проживания

Гостиницы по маршруту следования

6 ночей

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Экскурсии, заявленные в программе, в том числе входные билеты
  • Питание: 6 завтраков, 6 обедов, 5 ужинов
  • Все виды трансферов в соответствии с программой
  • Услуги гида
  • Оплата за разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Аренда коньков
  • Баня
  • Проживание в Иркутске до начала маршрута
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.;
  • Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем и т. д;
  • Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку;
  • Фонарик (с запасным набором батареек);
  • Фотоаппарат;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка и т. д.);
  • Обувь: удобная обувь по сезону! Унты/валенки/зимние ботинки/ботинки из ЭВА;
  • Обувь сменная: любимые тапочки;
  • Носки – 2 п., носки тёплые – 2 п.;
  • Сменное белье;
  • Купальник (для посещения термальных источников, если они есть в программе);
  • Термобелье;
  • Штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные – утепленный костюм или пуховик, НЕПРОДУВАЕМЫЕ С КАПЮШОНОМ;
  • Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка);
  • Футболки/водолазки– количество на Ваше усмотрение;
  • Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится);
  • Шапка + шарф, можно балаклаву;
  • Варежки/перчатки;
  • Очки солнцезащитные;
  • Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!);
  • Грелки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 65% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
17 мар 2023
Максимально насыщенное, увлекательное путешествие! Продуманны все детали - перемещения, проживание, питание. Спасибо организатору, что все так круто спланированно. Огромное спасибо нашему гиду Сергею. Профессионал своего дела, опекал нас на всем пути следования. Надеюсь еще выбраться в такой тур и увидеть всю эту красоту, но уже летом.
Л
21 мая 2024
Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
А
17 мая 2024
Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию еще до начала тура. также в группу все участники сбрасывали
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интересные фото и видео экскурсий. Следует отметить внимательность и доброжелательность принимающей стороны. Например, на Ольхоне, в гостинице "Усадьба Бенчарова" нам предложили на выбор несколько номеров. Все отели по маршруту тура очень уютные.
Отдельное спасибо водителю уазика на Ольхоне Максиму. На мысе Хобой он приготовил нам уху из омуля. Такой вкусной ухи я еще не разу не ела!
Особое слово благодарности нашим гидам Ирине и Лизе. Ирина выдала нам огромное количество информации о самом озере, о быте, об обычаях народов, проживающих на Байкале. Причем делала это очень интересно, в форме диалога, ненавязчиво заставляя нас вспомнить интересные исторические факты. Помогала во всех бытовых вопросах. Мы путешествовали по стране, видели и слышали много экскурсоводов. Ирина один из самых ярких и эрудированных гидов, с которыми мы встречались!
В последний день тура мы познакомились с Лизой. Лиза предложила нам на выбор порядок посещения объектов, показала очень красивые места и самые интересные объекты в музее зодчества. Внимательный, чуткий и доброжелательный человек! Девочки, огромное вам спасибо за такую чудесную организацию тура!
И еще я хочу обратиться к тем, кто будет читать мой отзыв. Мы приехали на Байкал в период так называемого межсезонья, туристов мало. Но в этот период мы увидели замерзший Байкал, Байкал, освобождающийся от льда и Байкал без льда. За одну поездку увидели все состояния Байкала, цветение первоцветов на Ольхоне и цветение багульника в Аршане. Прокатились на хивусах. Малое количество туристов в этот период позволило нам без толчеи и суеты рассмотреть все объекты и красивые места, сделать интересные фото и видео и проехать всей небольшой группой в отдельном отсеке вагона по Кругобайкальской железной дороге, получив при этом кучу информации от гида. Поэтому советую будущим путешественникам на Байкал выбрать этот период года для посещения самого красивого озера.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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