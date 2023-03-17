Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда.
А увлекательные легенды, знакомство с традициями и обычаями местных жителей придадут путешествию неповторимый колорит.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Листвянка
Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. Необходимо прибыть к месту встречи не позднее 10:00.
Переезд в поселок Листвянка (65 км от Иркутска).
По пути заедем в этнографический музей Тальцы.
Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре.
Обед в «Трактире».
Остановка у Шаман–камня.
Полюбуемся красотами и вспомним одну из самых известных байкальских легенд о красавице Ангаре.
Подъём на обзорную вершину –"Камень Черского"
Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Размещение в гостинице.
Небольшой отдых.
Экскурсия в музей о Байкале.
В Байкальском музее мы узнаем много информации о знаменитом озере: историю происхождения озера, особенности природных ландшафтов, сейсмическую обстановку, про животный мир Байкала.
Увидим аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
- Легенда Байкала/Усадьба Демидова или аналогичные, номер стандарт, двухместное размещение
- обед, ужин.
Кругобайкальская железная дорога
Завтрак.
Поездка по Кругобайкальской железной дороге – памятнику архитектурного и инженерного искусства.
Посетим самые интересные тоннели, виадуки, арки и галереи КБЖД.
Экскурсия проводится на Хивусе (судно на воздушной подушке) или на экскурсионном поезде.
Прибытие в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Ужин.
- Ангара, номер стандарт, двухместное размещение.
- завтрак, обед, ужин.
Этно-комплекс в посёлке Усть-Орда. Ольхон
Завтрак в гостинице.
Переезд к острову Ольхон.
Остановка в этно-комплексе в посёлке Усть-Орда.
Мы познакомимся с традициями и особенностями местного населения, встретимся с шаманом, а также отведаем бурятскую национальную кухню.
Далее следуем в посёлок Сахюрта.
Проходим пролив Ольхонские ворота по ледовой переправе.
Прибытие на остров Ольхон.
Размещение в гостинице.
Ужин.
- Усадьба Бенчарова/ Кэмпинг-отель Ольхонили аналогичные, номер стандарт, двухместное размещение.
- завтрак, обед, ужин.
Путешествие на мыс Хобой
Завтрак.
Экскурсия проводится на УАЗиках, рассчитана на весь день, обед включён.
Мыс Хобой – самый северный мыс острова Ольхон.
Будем двигаться по льду Малого Моря с остановками в самых интересных местах.
Во время поездки вы сможете промчаться по ледяным просторам Байкала, побывать на краю Земли, полюбоваться тремя братьями, чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец.
Обед на ледяном столе Байкала.
Услышим увлекательные легенды, познакомимся с традициями и обычаями местных жителей.
Маршрут по силам каждому.
Возвращаемся в гостиницу.
Ужин.
- Усадьба Бенчарова/ Кэмпинг-отель Ольхон или аналогичные, номер стандарт, двухместное размещение.
- завтрак, обед, ужин.
Экскурсия по южной части острова
Завтрак.
Мы познакомимся с главным Местом Силы Байкала – легендарной скалой Шаманкой (мыс Бурхан). Отправляемся на прогулку священному месту, где по легендам обитает грозный хозяин Ольхона.
Экскурсия по южной части острова.
В ходе экскурсии нам предстоит пешая прогулка по льду на остров Огой (пешком около 4 км).
Посещение самого крупного на Малом море острова, где расположена буддийская ступа просветления.
В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях.
Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги.
Для просветления, прояснения мыслей, нужно пройти 108 кругов!
Обед.
Переезд в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Ужин.
- Ангара, номер стандарт, двухместное размещение.
- завтрак, обед, ужин.
Катание на собачьих упряжках. Экскурсия по Иркутску
Завтрак.
Переезд Иркутск – Малое Голоустное.
Знакомство с самыми сильными и добрыми друзьями человека – ездовыми собаками (маламуты)!
Обучение управлению нартами.
Нас ждёт классная поездка и позитивные эмоции!
Трансфер в пос. Большое Голоустное.
Фотосессия на пузырьковом льду.
Сытный домашний обед и горячий травяной чай так приятны после прогулок на свежем воздухе!
Катание на коньках по льду Байкала (аренда коньков не входит в стоимость).
Возвращение в Иркутск.
Вечерняя экскурсия по Иркутску.
Ужин (самостоятельно, на свой вкус).
- Ангара, номер стандарт, двухместное размещение.
- завтрак, обед.
Отъезд
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах (двухместные номера стандартной категории).
Доплата за одноместное размещение 2 500 руб. /сутки
Варианты проживания
Гостиницы по маршруту следования
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Экскурсии, заявленные в программе, в том числе входные билеты
- Питание: 6 завтраков, 6 обедов, 5 ужинов
- Все виды трансферов в соответствии с программой
- Услуги гида
- Оплата за разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Аренда коньков
- Баня
- Проживание в Иркутске до начала маршрута
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.;
- Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем и т. д;
- Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку;
- Фонарик (с запасным набором батареек);
- Фотоаппарат;
- Туалетные принадлежности (зубная щетка и т. д.);
- Обувь: удобная обувь по сезону! Унты/валенки/зимние ботинки/ботинки из ЭВА;
- Обувь сменная: любимые тапочки;
- Носки – 2 п., носки тёплые – 2 п.;
- Сменное белье;
- Купальник (для посещения термальных источников, если они есть в программе);
- Термобелье;
- Штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные – утепленный костюм или пуховик, НЕПРОДУВАЕМЫЕ С КАПЮШОНОМ;
- Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка);
- Футболки/водолазки– количество на Ваше усмотрение;
- Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится);
- Шапка + шарф, можно балаклаву;
- Варежки/перчатки;
- Очки солнцезащитные;
- Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!);
- Грелки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.