Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
Прогуляться к Тёплым озёрам, увидеть буддийский дацан и побывать на минеральных источниках
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала и...
8 апр в 08:00
9 апр в 08:00
73 500 ₽ за человека
Получить от Байкала всё: невероятные виды, бурятские святыни, энергия древней земли
Насладиться заповедной природой, перезагрузиться в местах силы, проехать на катере, пароме и УАЗе
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 9:00
14 июл в 09:00
21 июл в 09:00
132 000 ₽ за человека
Летняя неделя в Сибири: западное побережье Байкала, Аршан и Иркутск
Посетить 4 посёлка и 2 города, увидеть нерп, проехать по КБЖД на ретропоезде и отдохнуть в Бурятии
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 9:00
16 июл в 09:00
23 июл в 09:00
98 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения6 сентября 2024Хороший тур для знакомства с другим Байкалом и горами. Встретили нас с аэропорта и сразу отвезли на место. В гостинице
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Хребет Хамар-Дабан»
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