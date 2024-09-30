Гастрономическая экскурсия «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира»

Путешествие в Советск (бывш. Тильзит) и Неман (бывш. Рагнит) – удивительные города, где каждый камень пропитан историей и красотой. Вы увидите: в г. Неман (исторический центр), дегустация продукции сыроварни «Дойчес
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Хаус», замок «Рагнит» (внешний осмотр), в г. Советск набережную р. Неман и Мост Королевы Луизы, музей Тильзитского мира (с посещением).

Завершим экскурсию со вкусом – познакомимся с технологией производства и продегустируем пиво в прикуску со снеками в пивоварне «Тильзиткроне».

4.63
16 отзывов
Гастрономическая экскурсия «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира»
Гастрономическая экскурсия «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира»
Гастрономическая экскурсия «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие на восток

Приглашаем вас в захватывающее путешествие на восток области, от Калининграда до Немана. Мы узнаем о происхождении знаменитого сыра «Тильзитер», познакомимся с давними традициями пивоварения Восточной Пруссии, прогуляемся у стен настоящего замка и, конечно, попробуем пиво и сыры. Этот маршрут обещает быть не только интересным, но и вкусным!

История сыроварения

Сыроварение на территории Восточной Пруссии берет свое начало с приходом Тевтонского ордена. После Великой чумы 1709 — 1710 годов, традиции сыроварения привнесли переселенцы — меннониты из Голландии. Их «Меннонитский сыр» пользовался большой популярностью. Также свою лепту в развитие сыроварения внесли переселенцы из Зальцбурга и Швейцарии.

Замок Рагнит

Прибыв в город Неман, мы осмотрим величественный Замок Рагнит, который когда-то был одним из самых больших на территории Восточной Пруссии. Этот замок активно восстанавливается и хранит в себе богатую историю, начиная с его основания рыцарями Тевтонского Ордена в 1277 году.

Дегустация сыров

В «Сыроварне региона Тильзит-Рагнит» мы увидим процесс производства сыров и сможем попробовать различные виды сыра: яблочный, Тильзитер, Альпийский, Эмметалер, Качотта и Камамбер. Вы также сможете приобрести понравившиеся сыры в магазине сыроварни.

Обед на хуторе

На вкусный обед из настоящей русской печи мы заедем на «Хутор старого пасечника», расположенный на живописном берегу реки Неман. Это место, благодаря своей красоте и чистому воздуху, называют «Литовской Швейцарией».

Город Советск

Следующая остановка — город Советск, ранее известный как Тильзит, который вошел в историю благодаря подписанию Тильзитского мира 13 (25) июня 1807 года между Российской империей и Францией. В Музее Тильзитского мира мы погрузимся в события того времени, ведь музей является настоящим окном в прошлое.

Достопримечательности Советска

Город Советск сохранил свою историческую планировку, а главная улица впечатляет своим убранством. Мы увидим:

  • знаменитый мост имени Королевы Луизы,
  • набережную,
  • здания администрации и театра,
  • скульптуры и памятники.

Пивоварня «Тильзиткорне»

Завершим нашу экскурсию посещением пивоварни «Тильзиткорне», где познакомимся с технологией производства пива и продегустируем его в сочетании со снеками. Здесь пиво становится настоящим искусством!

Каждую пятницу

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3 000 ₽
Пенсионный2 800 ₽
Дети до 6 лет0 ₽
Школьный2 800 ₽
Студенческий2 800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Рагнит (г. Неман)
  • Сыроварня региона Тильзит-Рагнит
  • Город Советск (бывш. Тильзит)
  • Мост Королевы Луизы
  • Пивоварня «Тильзиткорне»
  • Музей Тильзитского мира
Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Дегустация в «Сыроварне региона Тильзит-Рагнит»
  • Входные билеты в Музей Тильзитского мира
  • Осмотр замка Рагнит
Что не входит в цену
  • Обед под заказ (за доп. плату - 800 р)
  • Дегустация и экскурсия в пивоварне «Тильзиткроне» - доп. оплата на месте 1200 р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Октябрьская, 57
Завершение: Ул. Октябрьская, 55 (автобусная остановка «Набережная ветеранов»)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятницу
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • Обед под заказ за доп. плату. Дегустация и экскурсия в пивоварне «Тильзиткроне» - доп. оплата на месте. Обязательно наличие с собой паспорта РФ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
3
2
1
А
30 сен 2024
Н
22 сен 2024
Все было чудесно, большое спасибо)))
О
21 сен 2024
Плохая организация экскурсии. При посадке на экскурсию автобус остановился не в том месте, где было заявлено организаторами. В процессе экскурсии экскурсовод не дожидаясь всех участников экскурсии начинала озвучивать организационные моменты.
Ю
16 сен 2024
А
9 сен 2024
О
7 сен 2024
Только потратить время.
Н
2 сен 2024
Спасибо большое за необычную гастрономическую экскурсию" Тильзит-Рагнит: город сыра, пива и мира", которая помимо интересной исторической части включала в себя посещение сыроварни и пивоварни! Очень интересный формат.
Благодарим нашего гида Светлану за полученное удовольствие!
Е
20 авг 2024
Все было прекрасно, оочень интересно, всем советую посетить. Были на границе с Литвой, мост Королевы Луизы впечатлил. Дегустация на сыроварне и пивоварне шикарны)
В
27 июл 2024
Всё замечательно! Прекрасный экскурсовод Светлана! Прекрасный водитель Сергей! Отличный автобус!
Познавательная и интересная экскурсия. Дегустация сыра и пива на пятёрку. Ребята, знающие и любящие дело которому посвятили себя.
Е
13 июл 2024
Светлана прекрасный гид: мягкая, деликатная, заботливая, любит свою работу. Есть вопросы к организаторам, но мы их выяснили в офисе.
Город Советск - это открытие для нас! Спасибо
Д
12 июл 2024
Прекрасная экскурсия! Прошлись по интересным местам. Экскурсовод была весьма замечательная. Рассказывала очень интересно и увлекательно. Все организованно мастерски. Обед вкусный. Дегустации тоже удались. День прошел эффектно!
И
7 июл 2024
Всё понравилось. Очень вкусный обед.
Л
7 июл 2024
О
15 июн 2024
Понравилось все, замечательная экскурсовод. Рекомендую посмотреть всем.
О
13 мая 2024

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