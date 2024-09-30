Путешествие в Советск (бывш. Тильзит) и Неман (бывш. Рагнит) – удивительные города, где каждый камень пропитан историей и красотой. Вы увидите: в г. Неман (исторический центр), дегустация продукции сыроварни «Дойчес

Хаус», замок «Рагнит» (внешний осмотр), в г. Советск набережную р. Неман и Мост Королевы Луизы, музей Тильзитского мира (с посещением). Завершим экскурсию со вкусом – познакомимся с технологией производства и продегустируем пиво в прикуску со снеками в пивоварне «Тильзиткроне».

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие на восток

Приглашаем вас в захватывающее путешествие на восток области, от Калининграда до Немана. Мы узнаем о происхождении знаменитого сыра «Тильзитер», познакомимся с давними традициями пивоварения Восточной Пруссии, прогуляемся у стен настоящего замка и, конечно, попробуем пиво и сыры. Этот маршрут обещает быть не только интересным, но и вкусным!

История сыроварения

Сыроварение на территории Восточной Пруссии берет свое начало с приходом Тевтонского ордена. После Великой чумы 1709 — 1710 годов, традиции сыроварения привнесли переселенцы — меннониты из Голландии. Их «Меннонитский сыр» пользовался большой популярностью. Также свою лепту в развитие сыроварения внесли переселенцы из Зальцбурга и Швейцарии.

Замок Рагнит

Прибыв в город Неман, мы осмотрим величественный Замок Рагнит, который когда-то был одним из самых больших на территории Восточной Пруссии. Этот замок активно восстанавливается и хранит в себе богатую историю, начиная с его основания рыцарями Тевтонского Ордена в 1277 году.

Дегустация сыров

В «Сыроварне региона Тильзит-Рагнит» мы увидим процесс производства сыров и сможем попробовать различные виды сыра: яблочный, Тильзитер, Альпийский, Эмметалер, Качотта и Камамбер. Вы также сможете приобрести понравившиеся сыры в магазине сыроварни.

Обед на хуторе

На вкусный обед из настоящей русской печи мы заедем на «Хутор старого пасечника», расположенный на живописном берегу реки Неман. Это место, благодаря своей красоте и чистому воздуху, называют «Литовской Швейцарией».

Город Советск

Следующая остановка — город Советск, ранее известный как Тильзит, который вошел в историю благодаря подписанию Тильзитского мира 13 (25) июня 1807 года между Российской империей и Францией. В Музее Тильзитского мира мы погрузимся в события того времени, ведь музей является настоящим окном в прошлое.

Достопримечательности Советска

Город Советск сохранил свою историческую планировку, а главная улица впечатляет своим убранством. Мы увидим:

знаменитый мост имени Королевы Луизы,

набережную,

здания администрации и театра,

скульптуры и памятники.

Пивоварня «Тильзиткорне»

Завершим нашу экскурсию посещением пивоварни «Тильзиткорне», где познакомимся с технологией производства пива и продегустируем его в сочетании со снеками. Здесь пиво становится настоящим искусством!