Описание экскурсии
Увлекательное путешествие на восток
Приглашаем вас в захватывающее путешествие на восток области, от Калининграда до Немана. Мы узнаем о происхождении знаменитого сыра «Тильзитер», познакомимся с давними традициями пивоварения Восточной Пруссии, прогуляемся у стен настоящего замка и, конечно, попробуем пиво и сыры. Этот маршрут обещает быть не только интересным, но и вкусным!
История сыроварения
Сыроварение на территории Восточной Пруссии берет свое начало с приходом Тевтонского ордена. После Великой чумы 1709 — 1710 годов, традиции сыроварения привнесли переселенцы — меннониты из Голландии. Их «Меннонитский сыр» пользовался большой популярностью. Также свою лепту в развитие сыроварения внесли переселенцы из Зальцбурга и Швейцарии.
Замок Рагнит
Прибыв в город Неман, мы осмотрим величественный Замок Рагнит, который когда-то был одним из самых больших на территории Восточной Пруссии. Этот замок активно восстанавливается и хранит в себе богатую историю, начиная с его основания рыцарями Тевтонского Ордена в 1277 году.
Дегустация сыров
В «Сыроварне региона Тильзит-Рагнит» мы увидим процесс производства сыров и сможем попробовать различные виды сыра: яблочный, Тильзитер, Альпийский, Эмметалер, Качотта и Камамбер. Вы также сможете приобрести понравившиеся сыры в магазине сыроварни.
Обед на хуторе
На вкусный обед из настоящей русской печи мы заедем на «Хутор старого пасечника», расположенный на живописном берегу реки Неман. Это место, благодаря своей красоте и чистому воздуху, называют «Литовской Швейцарией».
Город Советск
Следующая остановка — город Советск, ранее известный как Тильзит, который вошел в историю благодаря подписанию Тильзитского мира 13 (25) июня 1807 года между Российской империей и Францией. В Музее Тильзитского мира мы погрузимся в события того времени, ведь музей является настоящим окном в прошлое.
Достопримечательности Советска
Город Советск сохранил свою историческую планировку, а главная улица впечатляет своим убранством. Мы увидим:
- знаменитый мост имени Королевы Луизы,
- набережную,
- здания администрации и театра,
- скульптуры и памятники.
Пивоварня «Тильзиткорне»
Завершим нашу экскурсию посещением пивоварни «Тильзиткорне», где познакомимся с технологией производства пива и продегустируем его в сочетании со снеками. Здесь пиво становится настоящим искусством!
Каждую пятницу
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 000 ₽
|Пенсионный
|2 800 ₽
|Дети до 6 лет
|0 ₽
|Школьный
|2 800 ₽
|Студенческий
|2 800 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Рагнит (г. Неман)
- Сыроварня региона Тильзит-Рагнит
- Город Советск (бывш. Тильзит)
- Мост Королевы Луизы
- Пивоварня «Тильзиткорне»
- Музей Тильзитского мира
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Дегустация в «Сыроварне региона Тильзит-Рагнит»
- Входные билеты в Музей Тильзитского мира
- Осмотр замка Рагнит
Что не входит в цену
- Обед под заказ (за доп. плату - 800 р)
- Дегустация и экскурсия в пивоварне «Тильзиткроне» - доп. оплата на месте 1200 р
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Обед под заказ за доп. плату. Дегустация и экскурсия в пивоварне «Тильзиткроне» - доп. оплата на месте. Обязательно наличие с собой паспорта РФ
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Отзывы и рейтинг
Благодарим нашего гида Светлану за полученное удовольствие!
Познавательная и интересная экскурсия. Дегустация сыра и пива на пятёрку. Ребята, знающие и любящие дело которому посвятили себя.
Город Советск - это открытие для нас! Спасибо