История, старинная архитектура и великолепные виды Балтийска и Светлогорска

С первых минут нашей экскурсии я погружу вас в прошлое и настоящее края, при этом сделаю акцент на...

С первых минут нашей экскурсии я погружу вас в прошлое и настоящее края, при этом сделаю акцент на интересных фактах.

Расскажу об истории и о жизни городов янтарного побережья.

День предстоит насыщенный! Вы увидите самый западный город страны.

Посетите живописнейшую Филинскую бухту, рассмотрите старинные немецкие виллы и узнаете легенды и историю балтийского побережья.
История, старинная архитектура и великолепные виды Балтийска и Светлогорска
История, старинная архитектура и великолепные виды Балтийска и Светлогорска
История, старинная архитектура и великолепные виды Балтийска и Светлогорска
История, старинная архитектура и великолепные виды Балтийска и Светлогорска
История, старинная архитектура и великолепные виды Балтийска и Светлогорска
История, старинная архитектура и великолепные виды Балтийска и Светлогорска
История, старинная архитектура и великолепные виды Балтийска и Светлогорска
История, старинная архитектура и великолепные виды Балтийска и Светлогорска

Что вы увидите 🤩

  • Реформистская кирха
  • Действующий маяк
  • Лоцманская башня
  • Улочки старого города
  • Памятники Елизавете Петровне и Петру 1
  • Крепость Пиллау 17 века
  • Набережная Балтийского флота
  • Здание бывшего Курхауса
  • Архитектурный памятник «Водонапорная башня»
  • Католическую капеллу «Мария — звезда моря»
  • Центральный парк «Лиственничный»
  • «Солнечные часы»
  • Скульптуру «Царевна-лягушка»
  • Дом Сказочника
  • Макет средневекового Кёнигсберга
  • Променад. «Нимфа» и «Ундина»
  • Филинская бухта
Что вас ждет
Первая цель нашего путешествия — овеянный славой г. Балтийск
  • Начнём наше путешествие в прошлое со времен, когда впервые в истории было упомянуто селение Пиллау, расскажу о старинном замке Лохштедт.
  • Мы прогуляемся по старинным извилистым немецким улочкам, рассмотрим реформистскую кирху, а ныне православный Морской собор.
  • Вы увидите Шведскую крепость-цитадель, которую хотел захватить польский король Владислав 4, обманным путем.
  • На набережной, построенной в эпоху Елизаветы Петровны, окинем взором старинный действующий маяк, который без малого два столетия встречает и провожает корабли, а также памятники основателю русского флота Петру Великому и императрице Елизавете Петровне. Мы прогуляемся по набережной, где близ военных кораблей, стоящих на рейде в гавани, живут красавцы лебеди и по Северному молу, оберегающему пролив от обмеления и штормов.
  • Поднимемся на постамент памятника императрице, откуда взору предстанет великолепный вид на Балтийскую косу, пролив, побережье и суровую Балтику.
Вторая цель нашего путешествия — г. Светлогорск
  • Здание бывшего Курхауса — знаменитый курортный дом принимал много гостей, вы узнаете, какие увеселения устраивали здесь для отдыхающих.
  • Архитектурный памятник «Водонапорная башня» — я расскажу, когда построили сооружение и какие функции оно выполняло.
  • Бывший пансионат «Вид на море» — здание порадует элементами деревянного зодчества. Любуясь постройкой, поговорим о популярном фильме, который снимали в доме отдыха.
  • Католическую капеллу «Мария — звезда моря» — вы узнаете, что находится в христианской обители сегодня и как она появилась в Раушене.
  • Центральный парк «Лиственничный» — гуляя по парку, вы насладитесь великолепием вековых деревьев и архитектурой немецкого скульптура Г. Брахерта.
  • «Солнечные часы» — на побережье Балтийского моря вы рассмотрите самые большие часы в Европе
  • Памятный знак Томасу Манну — я поясню, как немецкий писатель связан со Светлогорском и кто является автором сооружения.
  • Скульптуру «Царевна-лягушка»— вы поймёте, почему этот сказочный персонаж стал современным символом города.
  • Дом Сказочника — между виллами и пригорками «просочимся» в сказочный мир героев Гофмана.
  • Макет средневекового Кёнигсберга — изучая керамический город в миниатюре, вы увидите здесь историю его развития.
Променад. «Нимфа» и «Ундина»
После у вас будет время самостоятельно прогуляться среди пряничных домиков, пообедать или побыть наедине с морем. На прогулке по городскому променаду «Кайзерлинг» вы вдохнете ароматы моря и хвои, замерите время по солнечным часам, а еще отыщете Нимфу и Ундину.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Билет
8 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходные прогулки
Что не входит
  • Обед в кафе
  • Посещение музеев по желанию
  • Программу можно продлить: + 1000 руб. /дополнительный час
Где начинаем и завершаем
Начало: Я заберу вас из любой точки города Калининграда
Завершение: На ваше усмотрение
Когда и сколько длится?
Когда: В 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

В 9:00

Eks.kenigsberg
Eks.kenigsberg
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