Что вас ждет

Первая цель нашего путешествия — овеянный славой г. Балтийск

Начнём наше путешествие в прошлое со времен, когда впервые в истории было упомянуто селение Пиллау, расскажу о старинном замке Лохштедт.

Мы прогуляемся по старинным извилистым немецким улочкам, рассмотрим реформистскую кирху, а ныне православный Морской собор.

Вы увидите Шведскую крепость-цитадель, которую хотел захватить польский король Владислав 4, обманным путем.

На набережной, построенной в эпоху Елизаветы Петровны, окинем взором старинный действующий маяк, который без малого два столетия встречает и провожает корабли, а также памятники основателю русского флота Петру Великому и императрице Елизавете Петровне. Мы прогуляемся по набережной, где близ военных кораблей, стоящих на рейде в гавани, живут красавцы лебеди и по Северному молу, оберегающему пролив от обмеления и штормов.

Поднимемся на постамент памятника императрице, откуда взору предстанет великолепный вид на Балтийскую косу, пролив, побережье и суровую Балтику.

Вторая цель нашего путешествия — г. Светлогорск

Здание бывшего Курхауса — знаменитый курортный дом принимал много гостей, вы узнаете, какие увеселения устраивали здесь для отдыхающих.

Архитектурный памятник «Водонапорная башня» — я расскажу, когда построили сооружение и какие функции оно выполняло.

Бывший пансионат «Вид на море» — здание порадует элементами деревянного зодчества. Любуясь постройкой, поговорим о популярном фильме, который снимали в доме отдыха.

Католическую капеллу «Мария — звезда моря» — вы узнаете, что находится в христианской обители сегодня и как она появилась в Раушене.

Центральный парк «Лиственничный» — гуляя по парку, вы насладитесь великолепием вековых деревьев и архитектурой немецкого скульптура Г. Брахерта.

«Солнечные часы» — на побережье Балтийского моря вы рассмотрите самые большие часы в Европе

Памятный знак Томасу Манну — я поясню, как немецкий писатель связан со Светлогорском и кто является автором сооружения.

Скульптуру «Царевна-лягушка»— вы поймёте, почему этот сказочный персонаж стал современным символом города.

Дом Сказочника — между виллами и пригорками «просочимся» в сказочный мир героев Гофмана.

Макет средневекового Кёнигсберга — изучая керамический город в миниатюре, вы увидите здесь историю его развития.

Променад. «Нимфа» и «Ундина»

После у вас будет время самостоятельно прогуляться среди пряничных домиков, пообедать или побыть наедине с морем. На прогулке по городскому променаду «Кайзерлинг» вы вдохнете ароматы моря и хвои, замерите время по солнечным часам, а еще отыщете Нимфу и Ундину.