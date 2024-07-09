Поездок, где можно полюбоваться Куршской косой, очень много. Я же предлагаю сделать классическую прогулку ещё увлекательнее, дополнив её игровым квестом! Вы увидите главные достопримечательности, разгадаете множество шарад и загадок, узнаете интересные факты о природе косы. А выигравшая команда получит на память приз — настоящий кубок леса.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Что вас ожидает

Разделимся на две команды — «Пернатые» и «Млекопитающие». В каждой локации вас ждут увлекательные задания: будем собирать пазлы, разгадывать головоломки, строить башню «Туми иши» и не только.

Вы узнаете:

почему бор на Куршской косе называют Королевским

как образовались Балтийское море и Куршская коса

почему пески поют, а лес танцует

что стало причиной «песчаной катастрофы»

какие мировые рекорды были здесь установлены

и многое другое

За каждое правильно выполненное задание вы получите лесной камень — в конце мы подсчитаем, кто набрал больше. А победителей ждёт настоящий кубок леса!

Маршрут квеста:

в Королевском бору познакомимся с гигантскими туями и сыграем на лесном ксилофоне

в Танцующем лесу посмотрим на необычные деревья и сделаем фото на память

поднимемся на высоту Эфа и полюбуемся панорамой вокруг

с высоты Мюллера на Крутой дюне осмотрим Куршскую косу

Организационные детали