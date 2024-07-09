Поездок, где можно полюбоваться Куршской косой, очень много.
Я же предлагаю сделать классическую прогулку ещё увлекательнее, дополнив её игровым квестом! Вы увидите главные достопримечательности, разгадаете множество шарад и загадок, узнаете интересные факты о природе косы. А выигравшая команда получит на память приз — настоящий кубок леса.
Я же предлагаю сделать классическую прогулку ещё увлекательнее, дополнив её игровым квестом! Вы увидите главные достопримечательности, разгадаете множество шарад и загадок, узнаете интересные факты о природе косы. А выигравшая команда получит на память приз — настоящий кубок леса.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Разделимся на две команды — «Пернатые» и «Млекопитающие». В каждой локации вас ждут увлекательные задания: будем собирать пазлы, разгадывать головоломки, строить башню «Туми иши» и не только.
Вы узнаете:
- почему бор на Куршской косе называют Королевским
- как образовались Балтийское море и Куршская коса
- почему пески поют, а лес танцует
- что стало причиной «песчаной катастрофы»
- какие мировые рекорды были здесь установлены
- и многое другое
За каждое правильно выполненное задание вы получите лесной камень — в конце мы подсчитаем, кто набрал больше. А победителей ждёт настоящий кубок леса!
Маршрут квеста:
- в Королевском бору познакомимся с гигантскими туями и сыграем на лесном ксилофоне
- в Танцующем лесу посмотрим на необычные деревья и сделаем фото на память
- поднимемся на высоту Эфа и полюбуемся панорамой вокруг
- с высоты Мюллера на Крутой дюне осмотрим Куршскую косу
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на автомобиле Kia Cerato, часть — пешком. Позаботьтесь об удобной обуви
- Экскурсия не подойдёт людям, которым тяжело долго ходить, и детям до 7 лет
- Оплата за въезд на Куршскую косу входит в стоимость
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olga — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 294 туристов
Всем привет! Меня зовут Ольга, и я с радостью познакомлю вас с родным Калининградом. Почему гости города выбирают меня? Не буду скромничать: у меня большой опыт в туризме, я сЗадать вопрос
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